Демограф Ракша назвал главные проблемы материнского капитала в России

Фото: IStock/Natalia Kuzina
Демограф Алексей Ракша объяснил, почему на материнский капитал сложно купить квартиру
В Госдуме заявили, что размер материнского капитала может приблизиться к миллиону рублей к 2026 году. Однако демограф Алексей Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что даже сегодня он не решает проблемы общества.
В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит 587 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — 776 тысяч рублей. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго будет 189 тысяч рублей. Однако эксперт отмечает, что это недостаточно для того, чтобы купить квартиру и повысить рождаемость в стране.
Читайте также:
В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада;
Демограф Крупнов назвал самую частую причину разводов в России;
Демограф Коротаев назвал срочную меру для увеличения рождаемости в России.
В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит 587 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — 776 тысяч рублей. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго будет 189 тысяч рублей. Однако эксперт отмечает, что это недостаточно для того, чтобы купить квартиру и повысить рождаемость в стране.
«Конечно, этого недостаточно, потому что маткапитал чаще всего используют на жилье, поэтому его нужно измерять в квадратных метрах. Сейчас в квадратных метрах он намного меньше, чем когда он был введен, то есть в 2007 году. Отчасти это потому что он не индексировался с 2015 по 2020 год. Это, в том числе вызвало падение рождаемости. Также у нас резко подорожало жилье из-за льготных ипотечных программ в основном, и стало менее доступным. Но самая главная проблема маткапитала в том, что его дают за первого ребенка, а не за второго и не за третьего», — сказал Алексей Ракша.Как рассказал демограф, власти аргументировали перенос основной части материнского капитала на первого ребенка со второго тем, что россияне будут заводить сначала одного ребенка, а затем второго. Однако на практике, заметил эксперт, это не сработало.
Читайте также:
В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада;
Демограф Крупнов назвал самую частую причину разводов в России;
Демограф Коротаев назвал срочную меру для увеличения рождаемости в России.
Екатерина Шмакова