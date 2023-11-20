Демограф Ракша заявил о бесполезности запрета абортов

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Демограф Алексей Ракша заявил, что запрет на аборты не даст скачкообразного роста численности населения.
«Польша, Аргентина, Испания, Ирландия, некоторые штаты США — нигде запрет на медицинское прерывание беременности не приводил к ощутимым результатам. Разве что в Техасе выросла рождаемость на 4%, но это связано скорее с миграцией беременных женщин через границу с Мексикой, которые прибывали в штат, чтобы ребенок получил гражданство. <…> Другим странам запрет на прерывание беременности не принес ожидаемого эффекта», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.
Он подчеркнул, что запрет абортов не имеет никакого отношения к демографии.
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