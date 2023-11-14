Демограф Ракша заявил о сокращении населения России каждые 30 лет

Глава Дубны Максим Тихомиров, председатель Совета депутатов городского округа Евгений Углов и члены «Единой России» проверили ход ремонта в общежитии на улице Энтузиастов. Там завершается первый этап работ по замене раковин, плит и светильников в общих помещениях, сообщили в пресс-службе округа.