Демограф Ракша заявил о сокращении населения России каждые 30 лет

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Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что в перспективе население России будет сокращаться на треть каждые 30 лет.
«Текущий уровень рождаемости – 1,45-1,47 ребёнка на одну женщину – в перспективе означает сокращение населения на треть каждые 30 лет. Для простого воспроизводства населения нужно примерно 207-210 детей на 100 женщин. В худшем случае ещё в этом веке население России может опуститься и до 90 млн, и до 80 млн, если не будет миграции», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.Однако, по его мнению, миграция скорее всего будет в нашей стране.
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