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Демограф Ракша заявил о сокращении населения России каждые 30 лет

14 ноября 2023, 19:59
Фото: istockphoto.com/Dovapi

Фото: istockphoto.com/Dovapi

Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что в перспективе население России будет сокращаться на треть каждые 30 лет.
«Текущий уровень рождаемости – 1,45-1,47 ребёнка на одну женщину – в перспективе означает сокращение населения на треть каждые 30 лет. Для простого воспроизводства населения нужно примерно 207-210 детей на 100 женщин. В худшем случае ещё в этом веке население России может опуститься и до 90 млн, и до 80 млн, если не будет миграции», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.

Однако, по его мнению, миграция скорее всего будет в нашей стране.


При это, нынешняя демографическая ситуация в России не отличается кардинальным образом от демографических ситуаций развитых стран мира.

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#женщины
#население
#демография
#россия
#мир
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Глава Дубны Тихомиров поручил привести в надлежащий вид общежитие на улице Энтузиастов
14 ноября 2023, 20:06

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава Дубны Максим Тихомиров, председатель Совета депутатов городского округа Евгений Углов и члены «Единой России» проверили ход ремонта в общежитии на улице Энтузиастов. Там завершается первый этап работ по замене раковин, плит и светильников в общих помещениях, сообщили в пресс-службе округа.
«Главная проблема – постоянные подтопления и аварийное состояние электропроводки. Это и неудивительно – на протяжении многих лет здесь ничего не делалось. Но мы намерены исправить ситуацию, ведь главное – это комфорт жителей. В следующем году планируем за счёт Фонда капремонта заменить электропроводу, а из средств бюджета отремонтировать душевые модули», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
По его словам, жители также высказали замечания по работе управляющей компании. Среди претензий – некачественная уборка дома и прилегающей территории, неудовлетворительное содержание фасада, балконов и подвала. При проверки выяснилось, что в подвальном помещении образовалось скопление мусора. 
 
Представители УК пообещали в течение 10 дней вывезти мусор и организовать уборку в доме не реже трёх раз в неделю.  Тихомиров также поручил своим заместителям контролировать ситуацию. В конце ноября он проверит, как управляющая компания исполняет обязательства перед жильцами.
 
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#максим тихомиров
#дубна
#ремонт
#управляющая компания
#ук
#общежитие
#московская область
#подмосковье
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Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход капремонта бассейна «Бриз»
14 ноября 2023, 19:51

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ по капитальному ремонту бассейна «Бриз». Здание старого спортивного объекта становится современным комплексом, где по-прежнему будут заниматься юные спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании идут монтажные работы, наполовину выполнена гидроизоляция полов, продолжается подготовка чаш бассейна. Ранее были готовы кровля и дренаж, начались инженерные работы, монтаж системы канализации и электроснабжения. Почти завершено утепление фасада. 
«Прогресс в ремонте заметен, в том числе визуально. Фасад закрыт утеплителем, внутри завершаются штукатурные работы. Строительство ведётся по плану. После установки окон и фасадных панелей бассейн приобретет новый вид, предусмотренный проектом», – отметил Поночевный.
Решение о восстановления бассейна было принято по многочисленными просьбам жителей. Спортивное учреждение был построен в 1988 году и устарело морально и технически, а в 2016-м его закрыли. 
 
Капремонт стартовал в начале 2023 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. «Бриз» включили в государственную программу Московской области, его обновляют на средства регионального и городского бюджетов. Сумма финансирования превысила 148 млн рублей.
 
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#дмитровский городской округ
#илья поночевный
#капремонт
#спорт
#бассейн
#реконструкция
#московская область
#подмосковье
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Аналитик Ульянов заявил о неизбежности утечек номеров
14 ноября 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/May_Chanikran

Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что избежать утечек личных мобильных номеров из базы и попадания их мошенникам фактически невозможно в современном мире.
«Сделать так, чтобы номер телефона никуда не попадал – невозможно. Как вариант, можно завести номер, который нигде не будет использоваться. Но какой смысл в таком номере. Когда мы приходим в любую организацию и заполняем какую-то анкету, мы всегда указываем номер. Информация так или иначе конвертируется в электронную базу данных. А дальше большой вопрос – каким образом эта база будет обрабатываться, будет ли она должным образом защищена или нет», – разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.

При этом, он отметил, что защитить свой номер, например, от спама, можно с помощью специальных сервисов и приложений как платных, так и бесплатных.

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#мошенники
#it
#информация
#база
#кибербезопасность
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На станции Уваровка начали строить безопасный пешеходный переход
14 ноября 2023, 19:29

Фото: телеграм-канал Дениса Мордвинцева

На станции Уваровка в Можайском городском округе появится новый наземный пешеходный переход. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.
«Уже установлены ограждения вдоль железнодорожных путей со стороны ул. 1-я Ленинградской; обустроены накопительные площадки; уложен противоскользящий настил; проведена асфальтировка подходов», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале. 
По его словам, до конца года планируется установить средства звуковой и световой сигнализации, дополнительное освещение, пандусы и тактильные указатели.   Как отметил глава округа, современный пешеходный переход станет первым в своем роде на его территории. Он должен обезопасить невнимательных пешеходов при переходе путей.
 
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#можайск
#железная дорога
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#московская область
#подмосковье
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Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России
14 ноября 2023, 19:25

Фото: istockphoto.com/Stasya Yakovleva

Санкт-Петербург признан официальной культурной столицей России Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).
«Только у нас есть книга исторических рецептов Радецкого, которая считается кулинарной библией для всех современных поваров. При этом Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно по кулинарии, а наши шефы продолжают развивать кулинарное искусство», – приводит «Петербургский дневник» слова первого зампреда Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, руководителя проекта «Петербургская кухня» Сергея Маркова.

Он подчеркнул, что Северная столица достойна присвоенного ей звания как никто другой.

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#искусство
#петербург
#кулинария
#столица
#россия
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Сотрудники администрации Дубны обсудили проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице
14 ноября 2023, 18:33

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров обсудил актуальные вопросы ЖКХ на встрече сотрудников городской администрации с жильцами домов №6 и 6а по улице Тверской.
«Обсуждали новую кровлю, предстоящую замену лифтового оборудования по программе капремонта, борьбу с тараканами, вывоз мусора и другие проблемы. Основой проблемой обозначена нехватка парковочных мест во дворе. Найти выход сложно. Надо уменьшать территорию детской площадки и жертвовать газонами по решению собрания собственников жилья или оставлять машины не во дворе, а в парковочных карманах на улице», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
По его словам, сотрудники администрации также договорились с представителями управляющей компании скорректировать график работы дворника в зимний период. Также наметили планы по асфальтированию.
 
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#парковки
#реновация
#московская область
#подмосковье
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Синоптик Ильин: Москвичей ожидает снег
14 ноября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин заявил, что уже завтра, 15 ноября, вечером в Москве выпадет снег.
«В среду, 15 ноября, в дневные часы воздух прогреется до 2-4°C тепла, а ночью температура опустится до нуля. Вечером начнется снег с дождём, местами ожидается гололедица. В четверг продолжит идти снег, а вот морозы усилятся. 16 ноября температура днём будет от нуля до 2°C тепла. В ночные часы подморозит, температура опустится до -1°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

К концу недели, по словам синоптика, в городе могут установиться чувствительные морозы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0°C возможен в четверг.

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#температура
#морозы
#москва
#погода
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Глава Истры Витушева вручила ключи от квартиры студентке-сироте
14 ноября 2023, 18:04

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в торжественной обстановке вручила ключи от квартиры юной жительнице муниципалитета, студентке колледжа «Подмосковье» Дарье Авдеевой. Об этом Витушева сообщила в своём телеграм-канале.
«Искренне поздравляю Дарью с этим знаменательным событием. Это новый этап, который будет связан с обустройством новой жизни, наполнен новыми событиями и эмоциями. Пусть они несут в дом только радость, счастье и тепло», – написала глава Истры. 
Как отметила Витушева, в этом году уже девять ребят, достигших 18-летия, получили ключи от квартир в городском округе. А всего до конца года в собственным жильём обеспечат 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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#подмосковье
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В Госдуме предлагают давать беспроцентный заём на жилье некоторым россиянам
В ГД предлагают давать беспроцентный заем многодетным молодым семьям
14 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto/VEX Collective

В РФ захотели давать беспроцентные займы на покупку жилья многодетным молодым семьям.
Законопроект, который может облегчить покупку домов и квартир некоторым россиянам, внесли в Госдуму, пишет «Лента. Ру». 
Авторами инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Право на такую льготу смогут получить семьи с тремя и более детьми, младшему из которых ещё не исполнилось 18 лет.

Погасить сумму нужно будет в течение 25 лет.

Депутаты также предлагают молодым семьям с одним ребенком давать ипотеку по сниженной ставке — не более 5%. По мнению парламентариев, данные предложения помогут улучшить социальное положение молодых семей, а также повысить уровень рождаемости. 

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#госдума
#многодетная семья
#новости
#жильё
#ипотека
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