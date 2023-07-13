Демограф Ткаченко: «Идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна»

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По словам эксперта, общество вряд ли сможет понять целесообразность признания малодетных семей многодетными.
«Существует спор, нужно ли вкладываться больше в рождение первых детей или лучше вкладываться в рождение третьих и последующих. А данное предложение-какой-то средний непонятный компромисс. Он никакую проблему не решает. Может просто формулировка странная, и хотели просто какую-то программу поддержки рождения детей придумать», - сказал Руслан Ткаченко.Также эксперт отметил, что, если бы льготная поддержка многодетных семей работала, то, наверное, больше бы рождали четвертых и пятых детей. Но, исходя из демографической ситуации, очевидно, что инструмент поддержки многодетных семей не работает. По мнению Руслана Ткаченко, инициатива Даванкова не подтолкнет и семей с двумя детьми рожать третьего ребёнка.
«Сама идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна. Льготы не являются панацеей от падения рождаемости. Все эти льготные программы должны были быть приняты ещё много лет назад. Мне такому депутату хочется задать пару вопросов, а ещё лучше дать подзатыльников», - заявил Руслан Ткаченко.По словам эксперта Ткаченко, такие предложения не улучшат демографическую ситуацию. Он призвал прислушаться к серьёзным профессорам-демографам, которые отказываются идти Госдуму, где их рекомендации оставляют без внимания.
Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
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