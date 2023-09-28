День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом

Фото: Минсоцразвития МО
В этот день в городах региона пройдут всевозможные мероприятия, концерты, выставки и спортивные соревнования. Самое масштабное мероприятие «Живём ярко» состоится в Доме культуры «Подмосковье» в Красногорске.
Гостей ждёт фестиваль с концертом, тематическими мастер-классами, ярмарками, фотовыставками и фотозонами. Кульминацией праздника станет танцевальный флешмоб.
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