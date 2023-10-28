День бабушек и дедушек в 2023 году: история и традиции праздника

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Торжество, посвященное бабушкам и дедушкам, отмечается в более чем 30 странах. Оно учреждено, чтобы подчеркнуть важность и значимость старшего поколения и укрепить семейные ценности. Редакция «Радио 1» расскажет, на какой день праздник пришелся в 2023 году и как отметить торжество.
Когда отмечают День бабушек и дедушек в 2023 году
У праздника нет утвержденной точной даты, однако День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября. У древних славян существовало похожее торжество – Осенние Деды, празднование которого приходилось на конец октября, что послужило определению даты праздника.
История праздника
День бабушек и дедушек празднуется во всем мире с 2009 года. С инициативой учредить торжество выступило цветочное бюро Голландии. Цель установления праздника состояла в том, чтобы напомнить подрастающему поколению о необходимости поддерживать и укреплять связь со своими близкими пожилыми родственниками, дарить им цветы и оказывать внимание. Вскоре праздник стал отмечаться в Европе и в Америке. В России также поддержали идею празднования дня, посвященного пожилым членам семьи.
День бабушек и дедушек: традиции
Поскольку инициатором учреждения торжества стало цветочное бюро, в День бабушек и дедушек принято дарить цветы. Пожилые люди отличаются практичностью, поэтому скорее отдадут предпочтение растениям в горшках, которые будут более долговечными. При выборе цветка стоит обратить внимание на его значение. Например, гибискус является символом долголетия, а герань – символом стабильности и благополучия.
В торжественный день необходимо собираться вместе с семьей. Выражать слова благодарности бабушкам и дедушкам, уделять им особенное внимание и дарить положительные эмоции. Пожилые люди любят вспоминать прошлое, истории из своей молодости. Приятным презентом в этот день станет чаепитие с просмотром семейных фотографий.
В День бабушек и дедушек некоторые организации проводят акции. Пенсионерам предоставляются скидки или возможность принять участие в акциях.
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