Радио1
Главная / Новости / Общество/ День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами

День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами

06 декабря 2023, 10:14
Фото: МИСК МО

Фото: МИСК МО

На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» День добровольца отметили мастер-классами, играми и викторинами. Их провели волонтёры из Раменского, Дзержинского, Пушкинского и Можайского городских округов на стенде в 75-м павильоне ВДНХ, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Этот праздник не может пройти мимо нашего региона, потому что у нас огромное количество добрых людей с добрыми сердцами. Волонтёры Подмосковья – в первых рядах на всех самых важных мероприятиях, в центре самых важных событий. Они всегда рядом – помогут, поддержат, проявят инициативу. Даже в свой праздник лидеры нашего движения работают на стенде выставки», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, которая курирует развитие волонтёрского движения в регионе.
Амбассадоры движения «Волонтёры Подмосковья» подготовили для посетителей интерактивные викторины и рассказали о своём пути в добровольчестве. Ведущими стали Никита Ильичёв, Егор Балев, Павел Бережанский и другие представители организации.

«Для меня волонтёрство – это уже смысл жизни. Возможность показать детям пример, помогать людям: знакомым и незнакомым. Здесь, на стенде Московской области, мы провели викторину, которая прошла колоссально, эмоционально. Были две команды из разных регионов и городов. Они отвечали на вопросы про Московскую область, волонтёрство», – сказал врач-педиатр Павел Бережанский, победивший в номинации «Волонтёр года» премии «Мы вместе» в 2021 году.
Также стенд посетила руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтёрства в Одинцове Екатерина Скорикова.
«Подмосковная акция «Доброе дело» проходит на регулярной основе. На территории области – более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи, около 5 тыс тонн гуманитарных грузов уже отправлено. Я лично больше 30 раз сама посещала Донбасс с гуманитарной миссией. В акцию «Доброе дело» вовлечены все: школьники, жители, бабушки, весь наш регион. Оно плетут сети, готовят быстрые супы, вяжут носки и даже покупают коптеры и другую сложную, дорогостоящую технику», – отметила Скорикова.
Волонтёры из пушкинского Добро.Центра подготовили мастер-класс по созданию оберега. Во время изготовления такой куклы-талисмана нужно думать о чем-то добром, о своих мечтах, сказала доброволец Надежда Кузнецова.
«На мастер-классе на стенде Подмосковья вникаем в народное творчество. Объясняют так, что, даже не зная, всё делаешь моментально. Никогда этим не занималась, а сейчас получилось. Поставлю куколку дома. Этот оберег будет хранить всю семью», – поделилась гостья стенда из Подольска Надежда.
А участники квеста «Я – Волонтёр Подмосковья» получили личные книжки волонтёра и затем выполнили несколько заданий.
Межрегиональный форум «Патриот – это Я»
Также участники писали письма поддержки бойцам СВО и подписывались на аккаунт «Волонтёров Подмосковья» в соцсетях. Всем были вручены фирменные подарки и поставлены отметки о добрых делах в волонтёрской книжке.

Читайте также:

В Красногорске прошла отчётно-выборная конференция региональных студотрядов

В Наро-Фоминском городском округе проходит молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ»

Межрегиональный форум «Патриот – это Я» собрал в Подмосковье около 1 тыс участников
#московская область
#подмосковье
#россия
#выставка
#форум
#волонтеры
#екатерина швелидзе
Читайте нас в
Девять катков будут работать в этом сезоне в Серебряных Прудах
06 декабря 2023, 10:34

Фото: администрация г. о. Серебряные Пруды

Девять катков и хоккейных коробок будет подготовлено для жителей и гостей городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Четыре из них оснащены раздевалками и имеют освещение, на одном – в спорткомплексе «Молодёжный» – предусмотрели прокат инвентаря и музыкальное сопровождение.
 
Самая большая площадка находится в микрорайоне Южном села Узуново – 1932 кв м. Её заливка уже началась. Кроме того, стартовала подготовка площадки в спорткомплексе «Молодёжный».
 
Катки и хоккейные коробки будут организованы в Серебряных Прудах на ул. Школьной (СК «Молодежный»); в микрорайоне Западный; в посёлке Успенский на ул. Заводской; деревне Шеметово; сёлах Петрово, Узуново (две площадки), Глубокое и Мягкое.
 
Отметим, что в рамках зимнего сезона для жителей и гостей Московской области будет доступно более 800 катков.

Читайте также:

В Серебряных Прудах прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Серебрянопрудцам рассказали о правилах пересечения пешеходных переходов 

В Серебряных Прудах проводят профилактические рейды «Нетрезвый водитель»
 
#серебряные пруды
#зима
#зима в подмосковье
Читайте нас в
В КВЦ «Патриот» проходит итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего»
06 декабря 2023, 10:18

Фото: Радио 1

5-6 декабря в КВЦ «Патриот» Московской области проходит итоговый форум 2023 года «Молодой специалист – строитель будущего».
Молодежный форум нацелен на создание новго квалифицированного кадрового состава в строительной сфере страны, одна из главных задач мероприятия, это привлечение молодых специалистов и повышение компетенций юных строителей.  

Фото: Радио 1
 
Отметим, что форумы «Молодой специалист – строитель будущего» уже состоялись в 10 регионах. Общее число участников более 10 500 человек: 7000 студентов, 1700 школьников, более 500 компаний-работодателей и 560 преподавателей.
 
«На таких мероприятиях у подростающего поколения есть возможность поработать с инновационным оборудованием, попробовать свои силы на симуляторах и стать участником ярмарки вакансий, где есть шанс найти работу по направлению подготовки», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Фото: Радио 1
  
Для школьников в программе были профориентационные мероприятия и обучающие мастер-классы, для студентов – круглые столы со специалитсами отрасли, встречи с работодателями и наставниками, ярмарка вакансий, экскурсии на строительные площадки Подмосковья. В ходе мероприятия участникии узнавали о перспективах развития молодых специалистов на предприятиях области, востребованности строителей на рынке труда, о необходимых для развития карьеры навыках и актуальных программах обучения.

Читайте также: 

День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами. 

Школьникам из Каширы рассказали о волонтерском движении в России. 

Подмосковные школьники написали диагностическую работу функциональной грамотности. 

 
#россия
#форум
#экскурсии
#школьники
#строительство
Читайте нас в
Производитель колонок «Урал» выиграл суд у производителя JBL
06 декабря 2023, 09:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд встал на сторону российского производителя акустических систем «Урал».
Об этом РБК рассказал представитель «Урала». 

Производитель колонок Harman International Industries (является «дочкой» Samsung Electronics) в сентябре 2021 года подал иск в суд против ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр» (распространяет и производит колонки «Урал»).

Производитель из Америки уверял, что «Урал» скопировал дизайн и запатентованные решения JBL для того, чтобы за счёт узнаваемых черт продукта продвигать на рынке свой товар.

Harman требовала запретить «Уралу» использовать промышленные образцы № 98697 и № 97967. Ущерб от продаж только одной оптовой партии колонок конкурента Harman оценил в 500 тысяч рублей. Копания требовала компенсацию 3 млн рублей и возмещение 500 тысяч рублей судебных расходов.

«Урал» в свою очередь утверждал, что патенты, которые принадлежат Harman, зарегистрированы по классу «громкоговоритель», а колонки «Урала» являются портативными аудиосистемами. Также российская компания отметила, что у 90% портативных колонок форма цилиндрическая из-за технического удобства. 

В первой инстанции Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Harman в марте прошлого года. Компания делала попытки оспорить решение. В сентябре прошлого года суд по интеллектуальным правам вернул дело на очередное рассмотрение, а спустя год арбитражный суд опять встал на сторону ответчика. 

В ноябре срок подачи апелляции компанией Harman International Industries вышед, рассказали в российской компании.  Американский производитель в апелляционный суд не обратился. 

Читайте также:

Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного судебного пристава

Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
#суд
#россия
#сша
#новости
#торговля
Читайте нас в
В Госдуме предлагают обязать родителей называть детей, учитывая их пол
06 декабря 2023, 09:38

Фото: istockphoto/Halfpoint

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий регистрацию мальчиков под женскими именами и девочек под мужскими.
Об этом, ссылаясь на документ, сооющают «Известия». Законопроект разработала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. 

«В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», —говорится в пояснительной записке. 
Буцкая не привела статистики по таким случаям, но подчеркнула, что сейчас ЗАГСы не имеют права отказывать родителям в целенаправленной регистрации женских имен мальчикам и наоборот. Буцкая уточнила, что под запрет не попадут имена, подходящие и для мальчиков, и для девочек. Россиянам не будут запрещать давать девочкам имена Павла, Петра, Миша, Ивана и Романа. Данные имена распространены в странах Восточной Европы. 

Над законопроектом пока работают. 

«Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен, вопрос того, как четко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское»,-говорит депутат Татьяна Буцкая. 
По мнению Буцкой, использование для мальчика женского имени и наоборот способно повлиять на психику ребёнка, выработать комплексы и неадекватное поведение. 

Из ответа Минюста России на инициативу следует, что из-за национальных правил и обычаев не всегда понятно, о мужском или женском имени идёт речь. К примеру, имя Никита — в РФ традиционно мужское, а в Болгарии относится к женским. Отдельного внимания требуют китайские и другие азиатские имена, сообщили в министерстве. В Минюсте указали на то, что необходимо тщательно и взвешено подходить к инициативе.

В московском управлении ЗАГС сообщили, что за 9 месяцев 2023 года родители называли детей следующими именами: мальчик Зима, девочки Лета и Весна, Март и Марта, Апрелия, Июня, Август и Августа.

Читайте также:

В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность

Волынец призвала не ограничивать страховой стаж многодетных матерей

Депутат Буцкая призвала россиянок реализовываться во всех аспектах жизни


 
 
 
 
#дети
#имена
#общество
#госдума
#новости
Читайте нас в
Женщина прикинулась 14-летней, чтобы заняться сексом со школьником
06 декабря 2023, 09:01

Фото: istockphoto/Ridofranz

В США арестована жительница Флориды, выдававшая себя за 14-летнюю девочку ради секса с несовершеннолетними.
Tampa Bay Times пишет, что 22-летняя Алисса Энн Зингер из города Тампа оказалась под стражей 24 ноября. Она обвиняется в сексуальном насилии над мальчиком в возрасте от 12 до 15 лет. Следствие утверждает, что женщина познакомилась со школьником в мессенджере. Она прикинулась ровесницей мальчика и стала отправлять ему видеоролики порнографического содержания.

На допросе пострадавший рассказал, что Зингер назвалась девочкой на домашнем обучении. С мая по середину сентября они встречались и занимались сексом. По словам школьника, Зингер говорила ему о своих сексуальных контактах с другими подростками. Чуть позже нашлись несовершеннолетние, подтвердившие, что женщина знакомилась с ними в сети.

В июле Зингер вместе с пострадавшим задержали за кражу в магазине. Полицейским она представилась своим именем. Правда, заявила, что родилась в 2009 году. А в базе данных была только Алисса Эн Зингер 2001 года рождения. В ответ на это американка заявила, что у неё есть сводная сестра с таким же именем.

Во время проверки следователи узнали о её связях с несовершеннолетними. После ареста Зингер признала свою вину и была освобождена до суда, оставив залог в 7,5 тыс. долларов.

Читайте также:

В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником

В Дагестане после драки двух девочек призвали менять подход к воспитанию детей

В дагестанском селе школьники учатся в строительных вагонах
#сша
#подростки
#женщины
#секс
#отношения
Читайте нас в
Авито Работа: В России на 29% вырос спрос на уборщиков снега
06 декабря 2023, 09:00

Фото: IStock/lapandr

В России за последний месяц вырос спрос на сотрудников по уборке снега. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито Работа (есть в распоряжении «Радио 1»).
В начале декабря спрос на таких работников в России выбор на 29% по сравнению с прошлым месяцем из-за рекордного количества осадков. В сравнении с прошлым годом рост спроса составил 124%.
 
«Столь высокий спрос можно объяснить сменой способа поиска сотрудниках. Если раньше их искали в офлайн-формате, то теперь работодатели стали чаще обращаться к джоб-бордам», — отмечают в исследовании.
 
При это отмечается, что за последний месяц кандидаты стали на 46% чаще откликаться на вакансии дворников и специалистов, работающих со снегоуборочной техникой. Сегодня средняя предлагаемая зарплата для работников по снегоуборке составляет 44 307 рублей.
 
За последний месяц значительно вырос спрос на уборщиков, для которых количество вакансий выросло на 61% в сравнении с ноябрем 2023 года. В начале декабря 2023 года среднее предложение по оплате труда для них составляет 48 532 рубля, что на 37% выше, чем месяцем ранее.
 
В начале декабря 2023 года водители погрузчика для уборки снега стали востребованнее на 40% по сравнению с ноябрем текущего года. В среднем работодатели готовы предложить им 57 748 рублей. Для дворников за последний месяц число вакансий увеличилось на 21%. Средняя предлагаемая зарплата дворника в снегоочистительный сезон составляет 31 064 рубля.  

Читайте также: 

Почти половина россиян начали работать в возрасте до 18 лет

В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году

Дальнобойщик, токарь, автоэлектрик: Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий России
#зарплата
#вакансии
#спрос
#дворник
#снег
Читайте нас в
Новые маршруты пригородных поездов оптимизируют движение на МЦД-4
06 декабря 2023, 09:00

Фото: пресс-служба ЦППК

Новый график движения пригородных поездов ЦППК ускорит четвертый диаметр на 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Новое расписание начнет действовать с 10 декабря 2023 года. Благодаря уменьшенным интервалам движения некоторых поездов пассажиры ЦППК смогут на 10 минут быстрее добираться из Апрелевки до Железнодорожного или обратно. 

Кроме этого, было назначено 13 дополнительных пригородных поездов и продлен маршрут следования 33 пригородным поездам.

Так на Белорусско-Савеловском направлении появятся два новых поезда сообщением Лобня —Можайск и Савеловский вокзал — Дмитров, дополнительные остановки по о.п. Отрадное,  Здравница, Дачное поезду № 6301 сообщением Икша — Голицыно. На этом же направлении продлили маршруты 6 пригородным поездам, восстановили два рейса Дубна — Одинцово и 10 рейсов Москва — Одинцово. 

Два новых поезда сообщением Серпухов — Волоколамск и один поезд сообщением Серпухов — Царицыно будут работать на Курско-Рижском направлении. На нем также ускорен на 20 минут 1 поезд сообщением Москва — Тула и восстановлен поезд 6504 сообщением Дедовск — Стрешнево.

Помимо этого, на Киевско-Горьковском направлении ускорены поезда на участке Железнодорожная — Апрелевка на 10 минут, ускорен маршрут следования 5 экспрессам: Москва — Владимир, Крутое — Москва, Москва — Захарово на 10 минут, Москва — Петушки и Москва — Владимир на 19 минут.

Стоит отметить, что На Ярославском направлении назначен 1 дополнительный поезд в час пик сообщением Пушкино — Ярославский и дополнительные остановки по о.п. Соколовская, Подлипки-Дачные п. №6559 сообщением Щелково — Ярославский вокзал. А на  Павелецком направлении ускорят маршрут следования 2 поездам сообщением Москва — Узловая.

Читайте также:

С 1 декабря меняются условия разблокировки карт «Тройка» в пригороде

Пассажирам ЦППК обеспечили бесплатный провоз зимнего спортинвентаря

На 13% вырос пассажиропоток на станции Снегири
#поезд
#вокзал
#расписание
#маршрут
#пассажиры
#остановки
#цппк
#маршруты
Читайте нас в
В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои
DownRadar: В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои
05 декабря 2023, 23:25

Фото: Фотобанк Московской области

В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои, сообщают пользователи. Об этом говорится на портале DownRadar.
К 22:00 о сбоях, которые начались около 21:30 мск, сообщили 1128 человек. Среди них оказались пользователи из более чем десять регионов России. Самое большое количество жалоб зафиксировано в Москве — более 600.

РБК пишет, что представители банка пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки и объяснили возникшие проблемы с приложением техническими работами.

Читайте также:

В 2024 году «Госуслуги» заменят российский паспорт

В России запретили регистрироваться на сайтах через Google и Apple ID

Из App Store удалили несколько популярных приложений
#пользователи
#приложения
#банк
Читайте нас в
В посёлке Дубровицы в 2024 году благоустроят набережную Певческого поля
05 декабря 2023, 22:42

Фото: Минблаго МО

В посёлке Дубровицы городского округа Подольск в следующем году начнётся благоустройство набережной «Певческое поле». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, примыкая к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. При разработке концепции благоустройства набережной мы учитывали мнение местных жителей. Многие хотят сохранить природные особенности этого места», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочно-рекреационной зоны. Вдоль набережной Десны обустроят тропу со смотровыми площадками «Правый берег» и «Мыс». В западной части территории откроют «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха. 
 
Для проведения праздника «Цветаевский костёр» сохранится расположение памятного камня поэтессе Марине Цветаевой. У подножья холма будут построены амфитеатр с видом на «Певческое поле», смотровые площадки.   
 
Планируется воссоздать главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи». Воссоздана будет и историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».
 
Читайте также:

В Московской области полностью выполнили программу по благоустройству

Витушева обсудила с жителями Истры содержание и благоустройство территории

Благоустройство подходов к станции «Лесной городок» проверили в Одинцове


 
 
 
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#благоустройство
#подольск
#набережная
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф