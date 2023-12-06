День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами. 

Фото: МИСК МО
На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» День добровольца отметили мастер-классами, играми и викторинами. Их провели волонтёры из Раменского, Дзержинского, Пушкинского и Можайского городских округов на стенде в 75-м павильоне ВДНХ, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Этот праздник не может пройти мимо нашего региона, потому что у нас огромное количество добрых людей с добрыми сердцами. Волонтёры Подмосковья – в первых рядах на всех самых важных мероприятиях, в центре самых важных событий. Они всегда рядом – помогут, поддержат, проявят инициативу. Даже в свой праздник лидеры нашего движения работают на стенде выставки», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, которая курирует развитие волонтёрского движения в регионе.Амбассадоры движения «Волонтёры Подмосковья» подготовили для посетителей интерактивные викторины и рассказали о своём пути в добровольчестве. Ведущими стали Никита Ильичёв, Егор Балев, Павел Бережанский и другие представители организации.
«Для меня волонтёрство – это уже смысл жизни. Возможность показать детям пример, помогать людям: знакомым и незнакомым. Здесь, на стенде Московской области, мы провели викторину, которая прошла колоссально, эмоционально. Были две команды из разных регионов и городов. Они отвечали на вопросы про Московскую область, волонтёрство», – сказал врач-педиатр Павел Бережанский, победивший в номинации «Волонтёр года» премии «Мы вместе» в 2021 году.Также стенд посетила руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтёрства в Одинцове Екатерина Скорикова.
«Подмосковная акция «Доброе дело» проходит на регулярной основе. На территории области – более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи, около 5 тыс тонн гуманитарных грузов уже отправлено. Я лично больше 30 раз сама посещала Донбасс с гуманитарной миссией. В акцию «Доброе дело» вовлечены все: школьники, жители, бабушки, весь наш регион. Оно плетут сети, готовят быстрые супы, вяжут носки и даже покупают коптеры и другую сложную, дорогостоящую технику», – отметила Скорикова.Волонтёры из пушкинского Добро.Центра подготовили мастер-класс по созданию оберега. Во время изготовления такой куклы-талисмана нужно думать о чем-то добром, о своих мечтах, сказала доброволец Надежда Кузнецова.
«На мастер-классе на стенде Подмосковья вникаем в народное творчество. Объясняют так, что, даже не зная, всё делаешь моментально. Никогда этим не занималась, а сейчас получилось. Поставлю куколку дома. Этот оберег будет хранить всю семью», – поделилась гостья стенда из Подольска Надежда.А участники квеста «Я – Волонтёр Подмосковья» получили личные книжки волонтёра и затем выполнили несколько заданий.
Межрегиональный форум «Патриот – это Я»
Также участники писали письма поддержки бойцам СВО и подписывались на аккаунт «Волонтёров Подмосковья» в соцсетях. Всем были вручены фирменные подарки и поставлены отметки о добрых делах в волонтёрской книжке.
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Лора Луганская