День города Москва 2023: программа праздника, где пройдет салют

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Праздничная программа, посвященная Дню города, ждет жителей и гостей столицы 9 и 10 сентября. Множество торжественных мероприятий пройдёт на различных городских площадках, а в завершении вечера, ожидается праздничный салют. Редакция «Радио 1» сделала подборку мест, которые точно стоит посетить на День города в Москве, чтобы не пропустить самое интересное.
В честь 876-летия Москвы на городских площадках в парках, музеях и учреждениях культуры пройдет множество тематических мероприятий, выставок и концертов.
В 2023 году столица России отмечает 876-летие. День города пройдет девятого и десятого сентября. В соответствии с законом «О праздниках и памятных датах» День рождения Москвы ежегодно отмечают в первую или вторую субботу первого осеннего месяца.
Жители и гости столицы смогут посетить концерты начинающих артистов в парке искусств «Музеон». Вместе с ними, на площадках выступят популярные исполнители хитов и блогеры. В Таганском парке, «Сокольниках», Красной Пресне и усадьбе «Воронцово» выступят знаменитые артисты, посетители площадок смогут принять участие в мастер-классах. Кроме того, фестиваль «Театральный марш» пройдет в «Эрмитаже». Помимо звезд эстрады, для зрителей выступят творческие коллективы, цирковые артисты и театральные деятели.
Ценителям современной музыки и любителям популярных хитов, стоит посетить праздничный концерт на Поклонной горе, который пройдет 9 сентября с 12:00 до 22:00. Для зрителей выступят Филипп Киркоров, IOWA, DABRO, MIA BOYKA, Тося Чайкина и другие. 10 сентября с 15:00 до 20:00 пройдет концерт радиостанции «Дорожное радио».
По традиции, одной из главных развлекательных площадок в праздничные выходные станет стадион «Лужники». Гостей и жителей столицы порадуют номерами артисты балета, певцы, танцоры и актеры. В рамках мероприятия выступят с масштабным шоу Полина Гагарина, Люся Чеботина, Валерий Сюткин и другие.
В День города на ВДНХ пройдут лекции, мастер-классы, выступления гимнастов. Зрители смогут встретиться с известными космонавтами, спортсменами, артистами. Кроме того, вход в музеи и на выставки будет совершенно бесплатный. Для гостей выступят Мохито, Анастасия Спиридонова и МОТ.
Гости праздника смогут посетить столичные аттракционы бесплатно. Прежде, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предварительной регистрации не потребуется. Пропуск на карусели будет осуществляться в порядке живой очереди. Редакция «Радио 1» выяснила, где жители и гости Москвы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в День города. В парке Дружбы, «Северном Тушино», Бабушкинском парке, ландшафтном парке «Митино», Таганском парке, усадьбе Воронцово, парке «Красная Пресня», Перовском парке, Измайловском парке, парке «Сокольники», парке 50-летия Октября, парке «Фили», музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького.
Праздничный салют в честь Дня города пройдет девятого сентября в 21:00 на 23 городских площадках Москвы. Фейерверки традиционно будут запущены с самых высоких точек столицы. Самыми популярными из них стали: парк Победы, парк Фили, парк Сокольники, парк Горького, сад Эрмитаж, Таганский парк, Перовский парк, Москворецкая набережная.
Девятого и десятого сентября, в связи с празднованием Дня города, столичное метро и МЦК будут работать в круглосуточном режиме. Дептранс предупреждает москвичей и гостей города о перекрытии ряда дорог. В районе стадиона «Лужники» будет перекрыт проезд девятого сентября с 08:00 утра и до окончания праздничного концерта. Публикуем список улиц, движение по которым будет ограничено:
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Мероприятия в парках
Жители и гости столицы смогут посетить концерты начинающих артистов в парке искусств «Музеон». Вместе с ними, на площадках выступят популярные исполнители хитов и блогеры. В Таганском парке, «Сокольниках», Красной Пресне и усадьбе «Воронцово» выступят знаменитые артисты, посетители площадок смогут принять участие в мастер-классах. Кроме того, фестиваль «Театральный марш» пройдет в «Эрмитаже». Помимо звезд эстрады, для зрителей выступят творческие коллективы, цирковые артисты и театральные деятели.
Концерты
Лужники
По традиции, одной из главных развлекательных площадок в праздничные выходные станет стадион «Лужники». Гостей и жителей столицы порадуют номерами артисты балета, певцы, танцоры и актеры. В рамках мероприятия выступят с масштабным шоу Полина Гагарина, Люся Чеботина, Валерий Сюткин и другие.
ВДНХ
В День города на ВДНХ пройдут лекции, мастер-классы, выступления гимнастов. Зрители смогут встретиться с известными космонавтами, спортсменами, артистами. Кроме того, вход в музеи и на выставки будет совершенно бесплатный. Для гостей выступят Мохито, Анастасия Спиридонова и МОТ.
Аттракционы
Гости праздника смогут посетить столичные аттракционы бесплатно. Прежде, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предварительной регистрации не потребуется. Пропуск на карусели будет осуществляться в порядке живой очереди. Редакция «Радио 1» выяснила, где жители и гости Москвы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в День города. В парке Дружбы, «Северном Тушино», Бабушкинском парке, ландшафтном парке «Митино», Таганском парке, усадьбе Воронцово, парке «Красная Пресня», Перовском парке, Измайловском парке, парке «Сокольники», парке 50-летия Октября, парке «Фили», музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького.
Будет ли салют в День Москвы 2023
Праздничный салют в честь Дня города пройдет девятого сентября в 21:00 на 23 городских площадках Москвы. Фейерверки традиционно будут запущены с самых высоких точек столицы. Самыми популярными из них стали: парк Победы, парк Фили, парк Сокольники, парк Горького, сад Эрмитаж, Таганский парк, Перовский парк, Москворецкая набережная.
Метро и перекрытия движения транспорта на День города в Москве
Девятого и десятого сентября, в связи с празднованием Дня города, столичное метро и МЦК будут работать в круглосуточном режиме. Дептранс предупреждает москвичей и гостей города о перекрытии ряда дорог. В районе стадиона «Лужники» будет перекрыт проезд девятого сентября с 08:00 утра и до окончания праздничного концерта. Публикуем список улиц, движение по которым будет ограничено:
- проектируемый пр. № 2309 от ул. Усачева до ул. Доваторов;
- ул. Савельева от ул. Усачева до ул. Доватора;
- ул. Доватора от ул. Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской ул.;
- ул. 10-летия Октября от ул. Усачева до ул. Доватора;
- ул. 3-я Фрунзенская от ул. Доватора до ул. Ефремова;
- ул. Ефремова от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.;
- пер. Хользунова от Несвижского пер. до Комсомольского просп.;
- дублер Комсомольского просп. от пер. Хользунова до д. 20, стр. 1 по Комсомольскому просп. (с 08:00 до окончания мероприятия);
- съезд с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора (с 08:00 до окончания мероприятия).
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Анастасия Крестьянова