День города Москва 2023: программа праздника, где пройдет салют

Праздничная программа, посвященная Дню города, ждет жителей и гостей столицы 9 и 10 сентября. Множество торжественных мероприятий пройдёт на различных городских площадках, а в завершении вечера, ожидается праздничный салют. Редакция «Радио 1» сделала подборку мест, которые точно стоит посетить на День города в Москве, чтобы не пропустить самое интересное.