День города в Москве отметят 9-10 сентября

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В этом году День города в Москве будут отмечать 9-10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
В прошлом году День города в столице отмечалась 10-11 сентября. В праздничные дни в Москве, по традиции, проводились торжественные мероприятия, такие, как Парад судов, ежегодный Большой Екатерининский бал, а также фестиваль «Толстой нашего времени», приуроченный ко дню рождения Льва Толстого проводится на нескольких площадках на ВДНХ и многие другие.
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Мелисса Тимофеева