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День кадрового работника в России отметят 12 октября: история праздника

12 октября 2023, 00:05
Фото: iStock/Oleksii Didok

Фото: iStock/Oleksii Didok

12 октября в России отмечается праздник, посвященный сотрудникам по подбору персонала. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, традициях и о том, почему этот праздник отмечается два раза в год.

День кадровика — 2023: история праздника


Впервые должность «кадровый работник» появилась в Советском Союзе. Эта профессия не была популярной, однако с течением времени без таких специалистов не обходится ни одна организация. Еще при Петре Первом кадровые работники занимались поиском специалистов, некоторых привозили из западных стран. За предоставление рабочих мест и обустройство новых сотрудников отвечали именно кадровики.


Почему в России День кадровика отмечают дважды?


В России профессиональный праздник сотрудники отдела кадров отмечают два раза в год. 24 мая 1835 года вышло первое постановление, которое регулировало отношения между работниками и руководителями организаций. С тех пор 24 мая стал неофициальным профессиональным праздником кадровых работников.

12 октября 1918 года Народным комиссариатом заверена «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Тогда были созданы полноценные отделы кадров для приема на службу в ОВД. Дата торжества не установлена законом, поэтому принято отмечать праздник дважды в году.

День кадровика — 2023: традиции праздника


Фото: iStock/mesh cube

Сотрудники отделов кадров отмечают праздник в кругу семьи и на работе. В организациях в этот день проходят лекции и семинары. В рамках торжественных мероприятий сотрудники обмениваются опытом. В этот праздник отмечаются успехи сотрудников. Лучшим кадровым работникам традиционно вручают почетные грамоты и вносят в личные дела благодарности. Работа сотрудника кадров связана не только с документацией, но и с общением с людьми. Сотрудники отделов кадров обладают стрессоустойчивостью, адаптивны и умеют разрешать любые конфликтные ситуации.


Что подарить?


Сотруднику отдела кадров можно преподнести в торжество презенты, которые могут ему пригодиться в профессиональной деятельности. Кадровикам дарят блокноты, канцелярские наборы, настенные календари и часы. Украсить подарки можно нанесением имени сотрудника или пожеланием. К более дорогим подаркам относят принтеры, кофемашины, кулеры и т.д.

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Гербициды привели к ухудшению работы мозга подростков
12 октября 2023, 00:19

Фото: Минтранс МО

Ученые из Сан-Диего, работающие в Калифорнийском университете, обнаружили, что гербициды, которые широко используются в сельском хозяйстве и промышленности, могут оказывать негативное воздействие на мозг подростков. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives, и краткий обзор данного исследования приводит Medical Xpress.
Ученые собрали образцы мочи у 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в Эквадоре. После этого участникам проводились тесты для оценки различных аспектов и функций их мозга, включая внимание и контроль, память и обучение, языковые навыки, зрительно-пространственное и социальное восприятие.

Исследование выявило, что два наиболее распространенных гербицида — глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) — были обнаружены в организме большинства участников. Конкретно, глифосат был обнаружен в моче 98 процентов испытуемых, а 2,4D — в моче 66 процентов участников.

Исследователи пришли к выводу, что повышенное содержание 2,4D в моче ассоциируется с ухудшением результатов тестов по вниманию, контролю, памяти, обучению и языковым навыкам. Также было выявлено, что повышенное содержание глифосата связано с ухудшением социального восприятия.

Гербициды, в частности глифосат, широко используются для обработки различных сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и соя. 2,4D, с другой стороны, является гербицидом, который применяется для обработки газонов, водных поверхностей и различных сельскохозяйственных культур. С началом использования генетически модифицированных культур, устойчивых к этим гербицидам в 1996 и 2014 годах, потребление глифосата и 2,4D значительно возросло.

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РПЦ назначила нового главу Крымской митрополии
РПЦ: главой Крымской митрополии стал митрополит Тихон (Шевкунов)
11 октября 2023, 20:13

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Главой Крымской митрополии назначили митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщается в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).
Уточняется, что митрополит Тихон был освобождён от ранее занимаемых должностей главы Псковской митрополии, священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в Псковской области. 

Теперь он является Преосвящённым Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии. 

Ранее стало известно, что Луганская и Алчевская епархия перешла в подчинение РПЦ. 

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#рпц
#крым
#церковь
#митрополит
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Ведущий руководитель Росказначейства отдал мошенникам 15 млн рублей
11 октября 2023, 19:43

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенники обманули ведущего руководителя Росказначейства Алибека Басиева и его жену почти на 15 миллионов рублей. В схеме обмана было задействовано сообщение с аккаунта якобы главы Федерального казначейства России Романа Артюхина.
Преступники использовали наработку, которая часто срабатывает в последнее время. Басиеву поступило сообщение в Телеграм якобы от его непосредственного начальника Романа Артюхина. Руководитель предупредил, что в ближайшее время с Алибеком свяжется «куратор из министерства финансов». По телефону куратор уверял, что в Минфине засели жулики, поэтому надо внимательно следить за своим кошельком.

Затем Басиеву позвонил уже якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на него оформлен кредит, поэтому необходимо срочно спасать ситуацию. Дальше финансист с рвением, достойным лучшего применения, принялся переводить мошенникам средства своих накоплений. По их наущению он также взял кредит и заложил автомобиль. В некоторых банках Басиева пытались остановить, но он был непреклонен.

Когда счета Алибека опустели, аферисты принялись за его жену. Она поняла, что дело нечисто, только после третьего взятого кредита. Подсчитав убытки, супруги выяснили, что лишились почти 15 миллионов рублей. Написано заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Но вряд ли кому-то от этого легче.

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#мошенники
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Пилот Смирнов: РФ обречена быть великой самолетостроительной державой
11 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/aapsky

Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.
Он пояснил, что сегодня до сих пор используются западные запчасти для самолётов, некоторые «в серую». Но такая ситуация не может продолжаться всегда, поскольку из-за регулярной эксплуатации детали, а в частности, двигатели изнашиваются, и нужно постоянно их обслуживать, а ресурсы для этого постепенно заканчиваются, что и приводит к сокращению перевозок. А поскольку отношения с Западом у нашей страны не налаживаются, то эксперт видит лишь один выход из сложившейся ситуации.

«Наша страна – самая громадная по площадям. Она обречена быть великой самолетостроительной державой. Россия не только большая – 60% территории нашей страны не имеет ни железных, ни автомобильных дорог. Всё это нас заставляет сейчас опять вернуться к тем временам, когда мы были самодостаточными, когда весь мир аплодировал нашим самолётам», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Смирнов.

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#россия
#страны
#авиация
#самолёты
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Подмосковные студенты заняли 14 призовых мест на слёте студотрядов ЦФО
11 октября 2023, 18:06

Фото: МИСК МО

Студенты из Подмосковья заняли призовые места со слёта студотрядов Центрального федерального округа, который проходил в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На слёте встретились более 400 членов российских студенческих отрядов из 18 регионов округа. Московскую область представляли 37 студентов из семи учебных заведений региона.
«Они боролись за право стать лучшими в конкурсах профессионального мастерства среди педагогического, сервисного, строительного направлений и отрядов проводников. По итогам наши ребята заняли 14 призовых мест, то есть в два раза больше, чем в прошлом году», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе
Она напомнила, что движение студотрядов начало работу в 2020 году. За это время его численность превысила 3 тыс активистов. Они работают на региональных и всероссийских трудовых объектах.
 
Впервые представители Подмосковья участвовали в конкурсе строительных отрядов и заняли третье место. Также Московское областное региональное отделение заняло второе место в номинации «Горничные», первое место в номинации «Официант», второе – в номинации «Поварское дело» и третье место в номинации «Бармен», а также в других личных зачётах.

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#студент
#молодёжь
#екатерина швелидзе
#подмосковье
#московская область
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В Петербурге увеличится число площадок для тренировок собак
11 октября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/STOWEN SETO

В Санкт-Петербурге откроются четыре тренировочные площадки для собак в Калининском, Василеостровском и Кронштадтском районах города.
Как отмечают власти города, такие меры способствуют комфорту для людей и их питомцев.

Такие площадки включают в себя качели-балансир, ряд тумб, несколько бумов, частокол, чтобы бегать змейкой вокруг шестов, и т.д. Кроме этого, в правобережной части Петербурга активно реконструируют парки, и жители часто обращаются с просьбами выделить часть их территории под тренировочный закуток для собак.

«Если делать тренировочную площадку, значит, рядом обязательно должен быть газон для выгула. Чтобы хозяева комнатных собачек не чувствовали себя ущемленными. Разумеется, нужны дог-боксы с пакетами и урны», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» урбанист Владимир Горелов.

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#площадки
#санкт-петербург
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Супруги-медики из Подмосковья смогут ежемесячно получать на аренду жилья 30 тыс рублей
11 октября 2023, 17:53

Фото: Мособлдума

Подмосковные семьи, где оба супруга медики, смогут получать ежемесячно на аренду жилья 30 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Расширенное заседание на тему привлечения медицинских кадров в регион провёл комитет регионального парламента по социальной политике и здравоохранению. Как отметил председатель комитета Андрей Голубев, в Московской области успешно зарекомендовала такая мера, как предоставление выплат медработникам на аренду жилья. 
«Ежемесячно медики получают 20 тыс рублей. Соответствующий закон был принят Мособлдумой в конце 2021 года и заработал с 1 января 2022-го. В этом году подготовлен проект постановления правительства Московской области, в соответствии с которым выплата будет предоставляться в размере 30 тысяч рублей на семью, если получателями являются оба супруга, и они – медицинские работники», – сказал Голубев. 
Подать заявку на оформление выплаты можно по ссылке

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#московская область
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Социальную ипотеку в Московской области получили более 130 женщин-учёных
11 октября 2023, 17:41

Фото: Мининвест МО

Жилищную субсидию в рамках «Социальной ипотеки» в Подмосковье с 2016 года получила 131 женщина-научный работник. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на Женском форуме «Роль женщин в науке», состоявшемся на площадке Университета «Дубна».
«Чтобы у учёного была возможность творить, ему необходимо создать хорошие условия для работы и жизни. Решить жилищный вопрос позволяет социальная ипотека. В Подмосковье ее могут получить молодые учёные и специалисты научных организаций. За время существования этой меры поддержки получателями стали 345 учёных, в том числе 131 женщина», – рассказала зампред.
С приветственным словом к участникам встречи обратилась президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова.
«Женщины, которых я встречала на своём профессиональном пути, занимаются важными вещами, решают масштабные вопросы. Их работа необходима. Чтобы подчеркнуть её масштаб, нам нужно держаться вместе», – отметила Богдасарова.
На пленарном заседании обсудили роль женщин в развитии российской науки, образования, медицины, социальной сферы и других направлений.

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#московская область
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Историк Смирнов: Русские и украинцы мирно ладят между собой в Черногории
11 октября 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/Dmitrii Anikin

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов заявил, что на фоне происходящих в мире событий русские и украинцы, большое количество которых имеют недвижимость и отдыхают в Черногории, мирно уживаются друг с другом в стране.
«Украинцев в Черногории и до начала СВО было немало, и сейчас ещё больше, но уживаются они с русскими совершенно спокойно. Все живут небольшими плотными устоявшимися коммунами и стараются друг другу помогать. Многие россияне и украинцы, находящиеся в Черногории, друг с другом поддерживают приятельские отношения внутри коммуны. Это совершенно логичная ситуация», — поделился в беседе с Pravda.Ru Смирнов.

Он подчеркнул, что для российских граждан в Черногории комфортная атмосфера, бытовых скандалов не зафиксировано.

По словам специалиста, в целом Черногория настроена дружелюбно к россиянам, многие из которых имеют в стране недвижимость и любят проводить отпуск в стране. А заявления о возможном введении виз для наших сограждан являются высказываниями отдельных политиков, пытающихся угодить Западу. Смирнов отметил, что в Черногории благоприятная и комфортная атмосфера для пребывания в ней граждан РФ.

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