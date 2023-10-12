День кадрового работника в России отметят 12 октября: история праздника

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12 октября в России отмечается праздник, посвященный сотрудникам по подбору персонала. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, традициях и о том, почему этот праздник отмечается два раза в год.
День кадровика — 2023: история праздника
Впервые должность «кадровый работник» появилась в Советском Союзе. Эта профессия не была популярной, однако с течением времени без таких специалистов не обходится ни одна организация. Еще при Петре Первом кадровые работники занимались поиском специалистов, некоторых привозили из западных стран. За предоставление рабочих мест и обустройство новых сотрудников отвечали именно кадровики.
Почему в России День кадровика отмечают дважды?
В России профессиональный праздник сотрудники отдела кадров отмечают два раза в год. 24 мая 1835 года вышло первое постановление, которое регулировало отношения между работниками и руководителями организаций. С тех пор 24 мая стал неофициальным профессиональным праздником кадровых работников.
12 октября 1918 года Народным комиссариатом заверена «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Тогда были созданы полноценные отделы кадров для приема на службу в ОВД. Дата торжества не установлена законом, поэтому принято отмечать праздник дважды в году.
День кадровика — 2023: традиции праздника
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Сотрудники отделов кадров отмечают праздник в кругу семьи и на работе. В организациях в этот день проходят лекции и семинары. В рамках торжественных мероприятий сотрудники обмениваются опытом. В этот праздник отмечаются успехи сотрудников. Лучшим кадровым работникам традиционно вручают почетные грамоты и вносят в личные дела благодарности. Работа сотрудника кадров связана не только с документацией, но и с общением с людьми. Сотрудники отделов кадров обладают стрессоустойчивостью, адаптивны и умеют разрешать любые конфликтные ситуации.
Что подарить?
Сотруднику отдела кадров можно преподнести в торжество презенты, которые могут ему пригодиться в профессиональной деятельности. Кадровикам дарят блокноты, канцелярские наборы, настенные календари и часы. Украсить подарки можно нанесением имени сотрудника или пожеланием. К более дорогим подаркам относят принтеры, кофемашины, кулеры и т.д.
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