День крещения Руси: история и традиции

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День крещения Руси — один из самых значимых праздников в России, который ежегодно отмечается 28 июля. Этот день связан с событием, которое считается одним из ключевых моментов в истории русского народа — принятием христианства в 988 году.
История крещения РусиИстория этого праздника уходит вглубь веков и связана с правлением киевского князя Владимира Святославича. В те времена Киевская Русь была языческим государством, и Владимир исповедовал языческую веру, но в своих походах захватывал земли других народов и сталкивался с различными религиями.
Однажды, чтобы выбрать главную религию для своего государства, Владимир послал послов из разных стран, чтобы они изучили и рассказали ему о верах. После знакомства с различными религиями, послы вернулись и рассказали о своих впечатлениях. Каждая религия предлагала свои плюсы, но Владимир сделал выбор в пользу христианства византийского обряда.
Праздник стал важным религиозным и культурным событием для православных верующих. В этот день многие приходят к рекам, озёрам или в храмы для освящения воды. После этого обряда она считается чистой и священной, люди используют её для питья и купания. Согласно поверьям, так они очищаются духовно и приводят в порядок своё здоровье.
Традиции в День крещения РусиВ этот день проходят праздничные богослужения в православных храмах, где люди собираются для молитвы и пения, а затем получают освящённую воду. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2023 года в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и церкви прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».
В этот день также проводится крестный ход. В столице в этот день стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому.
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Екатерина Шмакова