День летнего солнцестояния в 2023 году: дата, приметы, легенды и мифы

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Что нужно знать о самом длинном дне в году?
Каждый год, когда наступает летнее солнцестояние, мир восхищается красотой и величием природных явлений. Это особый момент, когда Солнце достигает своего наивысшего положения на небосводе, означая начало самого долгого дня и самой короткой ночи в году. В 2023 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня. Этот день хранит в себе особую историю, вокруг него сложилось много легенд и мифов.
В русской традиции существует поверье, что в день летнего солнцестояния травы и растения обладают особой силой и целебными свойствами. Они могут использоваться в лечебных или магических целях.
Цветы и венки.
В день летнего солнцестояния распространено украшение венков из свежих цветов. Венки носят символическое значение, связанное с плодородием, красотой и силой природы. Они могут быть надеты на голову или повешены на двери, окна или алтари.
Огонь и костры.
Во многих культурах день летнего солнцестояния отмечается разведением костров. Огонь символизирует свет, силу и плодородие. Люди собираются вокруг костра, пляшут, поют песни и проводят различные обряды. Перепрыгивание через костер считается символом очищения и перехода в новую фазу жизни.
Водные ритуалы.
В некоторых регионах России в день летнего солнцестояния практикуются водные ритуалы. Люди купаются в реках, озерах или морях, считая, что вода в этот день обладает особыми целебными свойствами и может придать силу и здоровье.
Считается, что плохая погода в самый продолжительный день в году означает неурожай. А вот изобилие росы утром, наоборот, сулит обильный урожай. Кстати, ее считали обладающей омолаживающим и лечебным эффектом, а также магической силой, поэтому собирали и хранили в отдельных сосудах.
Свадебные приметы также были популярны. Например, облить водой представительницу прекрасного пола в день летнего солнцестояния считалось знаком предстоящего брака. А танцы в ночи у девяти костров считалось способом привлечь брак в ближайшее время.
Также существует поверье, что день летнего солнцестояния является наилучшим временем для загадывания заветного желания. По приметам, если это сделать, мечты сбудутся.
Ранее сообщалось, что в июне на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Ожидается, что пик придется на период с 18 по 20 число, затем явление пойдет на спад. Магнитные бури будут бушевать до 24 июня. Врач невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала, как уберечь себя от магнитных бурь.
Откуда пришел этот праздник, и что он означает?Солнцестояние имеет древнюю историю, связанную с наблюдением и пониманием движения Солнца и его влияния на природу. Стародавние цивилизации, такие как египтяне, древние греки и майя, создавали календари, чтобы отслеживать и предсказывать наступление летнего солнцестояния.
Какие есть приметы, легенды и мифы?Растения и травы.
В русской традиции существует поверье, что в день летнего солнцестояния травы и растения обладают особой силой и целебными свойствами. Они могут использоваться в лечебных или магических целях.
В день летнего солнцестояния распространено украшение венков из свежих цветов. Венки носят символическое значение, связанное с плодородием, красотой и силой природы. Они могут быть надеты на голову или повешены на двери, окна или алтари.
Огонь и костры.
Во многих культурах день летнего солнцестояния отмечается разведением костров. Огонь символизирует свет, силу и плодородие. Люди собираются вокруг костра, пляшут, поют песни и проводят различные обряды. Перепрыгивание через костер считается символом очищения и перехода в новую фазу жизни.
Водные ритуалы.
В некоторых регионах России в день летнего солнцестояния практикуются водные ритуалы. Люди купаются в реках, озерах или морях, считая, что вода в этот день обладает особыми целебными свойствами и может придать силу и здоровье.
Какие существуют приметы на самый продолжительный день в году?Существуют различные легенды и предсказания, связанные с днем летнего солнцестояния. Например, некоторые верят, что если в этот день загадать желание и внести его в огонь или воду, оно сбудется. Также говорят, что в этот день можно узнать свою судьбу, смотря на солнце или звезды.
Считается, что плохая погода в самый продолжительный день в году означает неурожай. А вот изобилие росы утром, наоборот, сулит обильный урожай. Кстати, ее считали обладающей омолаживающим и лечебным эффектом, а также магической силой, поэтому собирали и хранили в отдельных сосудах.
Свадебные приметы также были популярны. Например, облить водой представительницу прекрасного пола в день летнего солнцестояния считалось знаком предстоящего брака. А танцы в ночи у девяти костров считалось способом привлечь брак в ближайшее время.
Также существует поверье, что день летнего солнцестояния является наилучшим временем для загадывания заветного желания. По приметам, если это сделать, мечты сбудутся.
Ранее сообщалось, что в июне на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Ожидается, что пик придется на период с 18 по 20 число, затем явление пойдет на спад. Магнитные бури будут бушевать до 24 июня. Врач невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала, как уберечь себя от магнитных бурь.
Екатерина Шмакова