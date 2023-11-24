День матери 2023: какого числа, история и традиции праздника

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko
День матери 2023: история
В России День матери впервые отметили в 1915 году, однако традиция отмечать его ежегодно так и не зародилась. Лишь в 1990 году о торжестве, посвященном матерям, в России заговорили вновь.
Идея преподавательницы понравилась многим, и вскоре традиция отмечать День матери распространилась по всем школам. Позже с инициативой учредить торжество выступила депутат Госдумы РФ Алевтина Апарина.
Спустя восемь лет праздник был утверждён президентом Борисом Ельциным. Цель торжества состояла в том, чтобы напомнить о важности роли женщины в семье и обществе.
День матери также отмечается в ряде других стран, однако справляют торжество в мае.
День матери 2023: традиции
Торжество принято отмечать во всех учебных учреждениях страны. В российских детских садах и школах ко Дню матери готовят поздравления, ставят театральные постановки, учат стихотворения и песни.Традиционно, символом праздника считается цветок незабудка и плюшевый медвежонок.
Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko
В день матери общественные организации проводят мероприятия, в рамках которых женщинам рассказывают о здоровье, воспитании детей, роли женщины в семье и в жизни каждого ребенка.
Что подарить на День матери в 2023 году
Лучшим подарком для матери станет внимание в этот день и теплые поздравления. Взрослые наследники могут порадовать матерей цветами, конфетами, предметами для уюта и быта. Дети младших возрастов могут сделать подарок своими руками. Это может быть открытка, рисунок, поделка, вышивка и т.д.
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