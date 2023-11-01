День менеджера в 2023 году: какого числа отмечают, кого поздравлять

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Специалисты в области управления отметят свой профессиональный праздник 1 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет о происхождении профессии, об интересных фактах, и о том, как принято поздравлять менеджеров.
День менеджера – 2023: история праздника
В любой современной компании существует должность менеджера, однако этот праздник, несмотря на популярность профессии, не является официальной датой или выходным днем.
Должность «менеджера» вошла в обиход около 30 лет назад. Ранее людей со схожими должностными обязанностями называли управляющими. От деятельности таких сотрудников зависит эффективность компании и ее производительность. Менеджеры обеспечивают бесперебойную работу людей в организации, и руководят многими процессами.
День менеджера – 2023: как отмечают, кого поздравлять
Отношение к празднику имеют те сотрудники компаний, которые занимаются управленческой деятельностью. Лучших специалистов награждают премиями, грамотами, благодарственными письмами и ценными призами. Поздравлять также стоит студентов профильных вузов и преподавательских состав факультетов менеджмента. Ко дню менеджера приурочены конференции, мастер-классы, семинары. Также 1 ноября проводятся лекции, в ходе которых менеджеры обмениваются опытом или повышают квалификацию.
Управленцы отмечают праздник в кругу семьи или среди коллег. Хорошим подарком для специалиста этой отрасли станут ежедневники, календари, блокноты, канцелярские товары, карты памяти и т.д.
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День менеджера – 2023: интересные факты
Согласно исследованиям, менеджеры большую часть рабочего времени тратят на устное общение. Переговоры занимают от 60 до 80% в рабочем графике управленцев.
За стандартный восьмичасовой рабочий день менеджер совершает более 583 действий.
В США должность менеджера появилась в XIX веке, когда в стране возникла потребность в новом подходе к организации работы предприятий.
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Анастасия Крестьянова