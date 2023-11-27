Радио1
Главная / Новости / Общество/ День морской пехоты России в 2023 году: как отмечают, кого поздравлять

День морской пехоты России в 2023 году: как отмечают, кого поздравлять

27 ноября 2023, 00:05
Фото: istockphoto/Dovapi

Фото: istockphoto/Dovapi

27 ноября отмечают праздник бойцы, которые входят в состав Военно-морского флота России. Морская пехота является главной ударной силой во время штурмов побережий. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять военных, когда впервые появился праздник.

День морской пехоты России: история праздника


27 ноября 1705 года император Петр I подписал указ о создании «полка морских солдат». Основной обязанностью военных было проведение атак в акватории моря и взятие на абордаж кораблей противника. Именно к этому событию приурочена дата торжества.

Позже военные морской пехоты стали охранять порты и базы, а также наносить удары по морским военным объектам оппонента.

Новый российский атомный ледокол назовут «Сталинградом»
Новый российский атомный ледокол назовут «Сталинградом»

В военной истории был момент, когда морские войска едва не были расформированы, однако с началом Великой Отечественной войны, командование армией пришло к выводу, что без таких подразделений не обойтись. Праздник был учрежден в 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ.

День морской пехоты России: традиции праздника


Показательные выступления морпехов и широкие празднества устраиваются лишь в крупные годовщины войск. Ежегодно морские пехотинцы отмечают праздник в кругу сослуживцев, близких и друзей. В этот праздник проводятся тождественные построения, лучших военных награждают грамотами, медалями и ценными призами.

В День морской пехоты по телевидению показывают репортажи о войсках ВМФ, рассказывают об их непростой и важной службе.

Интересный факт: у морских пехотинцев есть свой конкурс профессионального мастерства – «Военно-морское дерби». На мероприятие приезжают военнослужащие других флотов, которые борются с коллегами за звание лучшего подразделения.

Читайте также:

В ВМФ раскрыли судьбу аварийной атомной подлодки «Нерпа»

Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт

Государственная дума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих
#конкурс
#история
#праздник
#военные
#традиции
#указ
#вмф
Читайте нас в
В Крыму объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды
Аксёнов объявил понедельник нерабочим днём в Крыму из-за непогоды
26 ноября 2023, 21:52

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что понедельник, 27 ноября, из-за непогоды объявляется в регионе нерабочим днём.
Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», — говорится в публикации.

Читайте также:

На трассе Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничено движение

На Украине боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны

На Украине потребовали отставки главкома ВСУ Залужного
#крым
#россия
#погода
Читайте нас в
На трассе Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничено движение
26 ноября 2023, 21:46

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение на участке трассы Симферополь — Евпатория в связи с подтоплениями ограничено. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам министра, движение автомобилей ограничено между населёнными пунктами Евпатория и Саки.

«При планировании проезда из города Евпатории в направлении городов Саки и Симферополь просим руководствоваться временной схемой объезда», — говорится в публикации.

Читайте также:

В Евпатории началась эвакуация людей из затопленных во время шторма домов

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из РФ, выросла до 145 машин

В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад
#движение
#рф
#крым
#трасса
Читайте нас в
На подмосковном стенде выставки «Россия» детям рассказали о сортировке мусора
26 ноября 2023, 20:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Детям на подмосковном стенде выставки «Россия» рассказали о сортировке мусора, показали различные опыты, а также взяли интервью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в эти выходные особой популярностью у детей пользовался мастер-класс «Невероятная физика и химия». В ходе него было показано, на что способна современная наука.

«Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. Также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу «силой мысли» с помощью науки, это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. Были ситуации, когда ребенок подходил и говорил: «Профессор, я хочу быть таким же, как и вы, я хочу заниматься наукой». Это очень-очень теплое чувство, когда ты понимаешь, что не зря отдал все эти эмоции, все свои знания», — рассказал ведущий научного мастер-класса Даниил Щербатюк.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа Иванов вручил медали многодетным мамам

Глава Химок Волошин открыл новый ледовый сезон

В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад
#дети
#ребёнок
#наука
#физика
#эмоции
Читайте нас в
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из РФ, выросла до 145 машин
26 ноября 2023, 20:09

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Очередь из фур, которые ожидают выезда из России в Литву, выросла до 145 машин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградской таможни.

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует агентство слова собеседника.

Читайте также:

На российско-литовской границе образовалась очередь из нескольких десятков грузовиков

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис рассказал, почему исчезнет Украина

Латвия стала крупнейшим импортером виски в Россию
#дороги
#участок
#пропуска
#новости
#россия
#литва
Читайте нас в
В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад
Минтранс: В Москве вечером 26 ноября ожидаются сильнейший снегопад и гололёд
26 ноября 2023, 19:20

Фото: Минтранс Подмосковья

В Москве в воскресенье, 26 ноября, с 21:00 ожидается сильнейший снегопад. Кроме того, до утра может возможен ледяной дождь, гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, предупредили в Минтрансе Подмосковья.
В связи с этим, в ночь с 26 ноября на 27 ноября будет организовано дежурство  2 310 единиц техники и 2 839 дорожных рабочих.

«Дорожники Подмосковья на страже и готовы к работам для обеспечения безопасного проезда», — проинформировали в ведомстве.

Жителей столицы призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров на дорогах.

Читайте также:

На Севастополь надвигается «шторм века»

Москву накроет «чёрная метель»

Подмосковные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада
#ночь
#шторм
#скоростной режим
#метель
#севастополь
Читайте нас в
Матвиенко попросила коллег уточнять, если они высказывают личное мнение
26 ноября 2023, 18:46

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания палаты в среду обратилась к сенаторам с просьбой.
Матвиенко попросила сенаторов во время публичных заявлениях четко разграничивать, где их собственное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации. Речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, пишет РИА Новости.

В соцсетях активное обсуждение вызвало высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужно ориентироваться на создание семьи, а не на получение высшего образования.

«Председатель СФ сказала: если вы высказываете свое личное мнение, говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. В данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен», - процитировал  Матвиенко собеседник агентства.
Читайте также:

Матвиенко предлагает создать в РФ министерство счастья

«Нет времени»: что сказали в Госдуме об идее Матвиенко отменить НДФЛ

Матвиенко объяснила «трухой в голове» излишнее давление на муниципальные власти
#валентина матвиенко
#политика
#совет федерации
Читайте нас в
Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери
26 ноября 2023, 16:13

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери и отметил их вклад в жизнь общества. Соответствующая информация опубликована на сайте РПЦ.
«Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», — говорится в публикации.

Патриарх отметил, что этот праздник является отличной возможностью поблагодарить матерей, выразив им своё уважение и признание. Он подчеркнул, что почитание родителей — важная составляющая всех культур и религий.

Читайте также:

Папа Римский отменил аудиенции из-за гриппа

Бывший протодиакон Кураев уехал из России в День народного единства

21 ноября — Михайлов день: как отмечать, что можно и нельзя делать
#материнство
#патриарх кирилл
#россия
Читайте нас в
На Севастополь надвигается «шторм века»
26 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

Жителей Севастополя предупреждают об ухудшении погоды.
В МЧС сообщают о том, что надвигается «шторм века». Он разыграется в Черном море.

Местных жителей попросили не находиться рядом с фасадами домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами линии электропередач (ЛЭП). Также людей призвали не приходить на причалы, скалы и крутые берега рядом с водой. А лучше вообще не выходить из дома. 

Коммунальные службы начали работать в усиленном режиме.

«Шторм века начнется после 18 часов воскресенья, 26 ноября, – его пик ожидается с 21:00 по 00:00», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе ​Турции. 

Читайте также:

Москву накроет «чёрная метель»

В Турции проливные дожди затопили населённые пункты

Москвичей ждёт самый снежный декабрь за 70 лет наблюдений
 
#погода
#шторм
#непогода
#крым
#севастополь
Читайте нас в
Москву накроет «чёрная метель»
26 ноября 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Nastco

Москву вечером 26 ноября накроет «чёрная метель».
Порыва ветра будут достигать до 17 м/с, вырастут сугробы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — предупредил москвичей синоптик. 
По словам Тишковца, это случится из-за балканского циклона, который набирает силы в западной акватории Черного моря. За сутки он совершил стремительный 1000-километровый марш-бросок, а 27 ноября уже будет над Брянщиной и спровоцирует штормовую погоду.

В Москве снегопад начнется вечером 26 ноября, а в ночь на 27 ноября и утром станет экстремальным. 

«Может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы. Будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности. Он держится с 1977 года», — рассказал Евгений Тишковец.
По данным специалиста, снежный покров увеличится до 23 см. Это превышает норму в 3 раза.

Читайте также:

В Турции проливные дожди затопили населённые пункты

Москвичей ждёт самый снежный декабрь за 70 лет наблюдений

Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о непогоде в выходные
#снег
#зима
#снегопад
#новости
#погода
Читайте нас в
Достижения.рф