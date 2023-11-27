День морской пехоты России в 2023 году: как отмечают, кого поздравлять

В Москве в воскресенье, 26 ноября, с 21:00 ожидается сильнейший снегопад. Кроме того, до утра может возможен ледяной дождь, гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, предупредили в Минтрансе Подмосковья.