День народного единства – 2023: история, значение, даты отдыха

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В России 4 ноября отмечается День народного единства. Памятная дата имеет многовековую историю. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, какие великие события предшествовали этому дню, и ожидать ли россиянам дополнительных выходных в последний месяц осени.
День народного единства 2023
Дата празднования Дня народного единства закреплена и всегда приходится на 4 ноября. Это государственный праздник, и день считается нерабочим. В 2023 году торжество выпадает на субботу, поэтому празднование переносится на понедельник, 6 ноября. Россиян ждет сокращенная рабочая неделя и три выходных дня подряд.
История Дня народного единства
История возникновения праздника уходит в XVII век. Династия Рюриковичей перестала править и Смутные времена обрушились на русские земли. Самозванцы провозглашали себя выжившим царевичем Дмитрием, началась борьба за московский престол.
В ослабленное государство вторглись польские войска под предводительством Сигизмунда III. Захватчики намеревались отдать трон его сыну, однако патриарх всея Руси Гермоген призвал народ бороться за государство и противостоять оккупантам. Вдохновленные словами священнослужителя жители объединились против захватчиков. Ополчение поднялось в Нижнем Новгороде, к нему присоединились разные сословия и народности. Купец Кузьма Минин снабдил войска экипировкой, а князь Дмитрий Пожарский взял на себя руководство армией.
Ополченцы зашли в Москву, неся перед собой Казанскую икону Божией Матери. Вступив в сражение с поляками, народная армия вынудила противника отступить. Потерпев поражение, солдаты гетмана Ходкевича покинула русские земли 4 ноября 1612 года.
День народного единства: когда начали праздновать
Уже на следующий год после разгрома польских захватчиков, День народного единства стал ежегодно отмечаться 4 ноября. В 1649 году торжество приобрело церковно-государственный статус. В этот день стали чествовать не только героев, но и икону Казанской божьей матери — покровительницы ополченцев.
Через время праздник был забыт, лишь в 2004 году с инициативой учредить торжество выступил Межрелигиозный совет. Госдума поддержала предложение, и с 2005 года День народного единства стал государственным праздником, который отмечается ежегодно 4 октября.
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Минин и Пожарский: кто они
Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин руководили народным ополчением, которое сумело изгнать польских захватчиков с русских земель в 1612 году. Монумент в честь национальных героев установлен на Красной площади в Москве. Памятник был открыт в 1818 году.
День народного единства: как отмечают
В День народного единства проходят народные гулянья, концерты, фестивали. Главные мероприятия, посвященные торжеству, проходят на Красной площади в Москве и в Нижнем Новгороде. По традиции, люди возлагают цветы к памятникам лидеров ополчения.
Во всех храмах России 4 ноября почитают Казанскую икону Божией матери. Святыне молятся, поклоняются, поют гимны. Накануне торжества в церквях проводится всенощное бдение.
Почему праздник называется Днем народного единства
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который поддержал идею об объявлении 4 ноября Днем народного единства, говорил, что тысячи лет назад, жители России преодолели взаимные распри, пренебрегли внутренними противоречиями и объединились против врага. Ополченцы одолели оккупантов и установили мир. Тогда в войска вступали представители разных сословий и народов, которых связало знамя освободителей.
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