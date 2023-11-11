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День офтальмолога – 2023: кого поздравляют, что подарить

11 ноября 2023, 00:05
Фото:istockphoto/champpixs

Фото:istockphoto/champpixs

11 ноября свой профессиональный праздник отмечают врачи, которые занимаются лечением патологий глаз и исследуют причины ухудшения зрения. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять офтальмологов, какие существуют традиции, и когда впервые появился праздник.

День офтальмолога: история праздника


В этот день торжество отмечают не только российские врачи, но и офтальмологи из Казахстана, Белоруссии, Украины и других стран СНГ. Когда именно в России была учреждена дата праздника неизвестно, но принято считать, что это произошло в 2007 году. Окулисты отмечают еще один профессиональный праздник 8 августа. Международный день офтальмологии был учрежден в 2004 году. Праздник был установлен в честь выдающегося советского окулиста Святослава Федорова, который родился в эту дату.

День офтальмолога: традиции


День офтальмолога не является государственным праздником. В торжественную дату окулисты собираются в тесном кругу и принимают поздравления от близких друзей, родственников и коллег. В честь профессионального праздника, лучших врачей награждают ценными призами и грамотами.

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Что подарить офтальмологу


Чтобы облегчить работу окулиста, в торжественную дату специалистам можно преподнести презенты, которые пригодятся им в профессиональной деятельности и облегчат работу.

Нужным подарком станет лупа или микроскоп, набор стерильных перчаток, фирменные маски для лица, тематические сувениры, настенные часы, блокноты, органайзеры, купон на медицинскую конференцию, ароматическая свеча и т.д.

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11 ноября — День экономиста: история и традиции праздника
11 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/GaudiLab

День специалистов, которые знают все о финансовых процессах и умеют распределить ограниченные ресурсы в условиях растущих потребностей, ежегодно отмечается 11 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как поздравлять экономистов, и когда праздник впервые начали отмечать в России.

День экономиста: история праздника 


Первые экономические школы зародились в XVI веке. Со временем торговые отношения стали развиваться и специалисты, которые разбирались в экономических процессах стали очень востребованы. 11 ноября 1765 года было основано Императорское Вольное Экономическое Общество, которое действовало под покровительством императрицы Екатерины II. Организация занималась экономическим развитием государства и просвещением.

В 1917 году была создана еще одна организация, посвященная экономическим вопросам. Народный комиссариат финансов существовал до 1946 года, затем был преобразован в Министерство финансов СССР.

Профессиональный праздник экономисты ежегодно отмечают 11 ноября. В России также существует еще один праздник, который по праву могут отмечать все причастные к сфере финансов.

В 2011 году Указом президента РФ был учрежден праздник — День финансиста. Датой торжества неизменно является 8 сентября.

День экономиста: традиции


В День экономиста в организациях проводят лекции, мастер классы и конференции, на которых специалисты могут познакомиться с коллегами из других компаний, обменяться опытом, повысить квалификацию. Также организовываются корпоративы, на которых экономисты в кругу близких, друзей и коллег получают поздравления.  

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День экономиста 2023: как поздравить


Специалисты этой отрасли проводят много времени на рабочем месте. Лучшим подарком для экономиста станет то, что позволит сделать его повседневную рабочую деятельность более комфортной. Отличным презентом станет ортопедическая подушка, коврик для мыши, очки, комфортное кресло, кулер, кофемашина и т.д.

Экономисту также можно преподнести набор чая, конфет или канцелярских принадлежностей.

Поздравлять с профессиональным праздником стоит всех причастных к экономике специалистов: аналитиков, финансистов, бухгалтеров и т.д.  

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#рф
#экономика
#профессия
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На Украине сравнили вооруженный конфликт с забегом на 100 метров
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что конфликт на Украине близится к концу
10 ноября 2023, 23:26

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, сравнил специальную операцию с забегом на 100 метров.
В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube он сказал, что Киев уже преодолел 70 метров этого забега.

Ермак подчеркнул, что оставшиеся 30 метров являются самыми трудными. В то же время он отметил, что точно никто не знает, когда военные действия на Украине завершатся, и считает, что конфликт может закончиться внезапно.

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#youtube
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#запад
#киев
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Жителям Подмосковья предложили собрать лесных грибов к новогоднему столу
10 ноября 2023, 22:57

Фото: Комлесхоз МО

В подмосковных лесах в ноябре, пока не установится минусовая температура и не ляжет снег, можно собрать такой гриб, как опёнок зимний, или Flammulina velutipes. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Но и зимой можно набрать свежих грибов. Окончание сезона фламмулины – ранняя весна. Внешние признаки этого гриба – чёрная бархатная ножка, светлые пластинки и слизистая жёлтая шляпка. Растёт он на валежных лиственных деревьях», – отметили в Комлесхозе. 
Там предупредили о большом количестве похожих несъедобных и даже ядовитых грибов.
«Главное правило: не все жёлтое, что растет на бревне – зимний опёнок. Начинающим поклонникам зимних опят надо обязательно знать, что гимнопил не ядовит, но очень горький. А вот галерина очень ядовита. Но у неё не бывает бархатистой ножки. По этому признаку её и можно определить», – подчеркнули в ведомстве. 
Там призвали грибников быть внимательнее и не собирать грибы, вызывающие сомнения. 

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#грибы
#грибники
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#московская область
#подмосковье
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Илью Яшина* этапировали в СИЗО Смоленска
10 ноября 2023, 22:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* этапировали в смоленский следственный изолятор, об этом «ТАСС» сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Напомним, 9 декабря 2022 года блогер и бывший глава округа Красносельский Илья Яшин* получил 8,5 лет лишения свободы по статье о «фейках». Он публично распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на своем Ютуб-канале. Яшин* комментировал действия российских военных в Буче и высказал мнение, что военные из России убивают мирных украинцев. 

«Как мы сегодня выяснили, Яшина* этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска. Мы предполагаем, что в скором времени его переведут оттуда в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области», - прокомментировал ситуацию Бирюков.

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Подмосковные школьники в ходе экологической акции сдали 40 тыс банок и бутылок
10 ноября 2023, 21:53

Фото: РТ-Инвест

За полтора месяца проведения школьной акции «Экоперемена: сдавай тару за награду» юные жители Подмосковья сдали рекордные 40 тыс алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Об этом сообщила «Радио 1» по итогам акции заместитель генерального директора «РТ-Инвест» Анастасия Воробьёва.
«В акции принимали участие учащиеся школ, где стоят наши фандоматы. За время акции школьники сдали 16 тыс алюминиевых банок и 24 тыс пластиковых бутылок. Больше всего тары приняли экопункты в школах №29 города Химки и №10 Балашихи, а также гимназии №3 Королёва», – рассказала Воробьёва.
Помимо соревнований между школами, был и личный зачёт. 
«В этот раз в акции есть безусловный лидер с рекордными цифрами. Это ученица школы №29, которая сдала 11 тыс бутылок и 5 тыс банок. Это уникальный результат», – добавила собеседница «Радио 1»
Целью акции она назвала обучение населения новой экологической модели поведения. 
 
По словам Воробьёвой, вошедшие в десятку лидеров школьники получат смартфоны, умные часы, планшеты и подарочные сертификаты. Кроме того, как и все пользователи программы лояльности «РТ-Инвест», участники эко-акции смогут потратить заработанные баллы на покупку книг, одежды, пиццы, продуктов или на благотворительность. 
 
А сданный ими пластик и алюминий отправлены на переработку. Из них сделают новые товары: бутылки, стройматериалы, одежду, мебель и многое другое. 
 
Акцию с 15 сентября по 1 ноября проводили компания «РТ-Инвест», входящая в Госкорпорацию «Ростех», и Публично-правовая компания «Российский экологический оператор». 

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#экологическая акция
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#переработка
#рт-инвест
#подмосковье
#московская область
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Сотрудников органов внутренних дел Дубны наградили за успехи в службе
10 ноября 2023, 21:30

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Торжественная церемония прошла в КМЦ «Инициатива».
«Мы живём в непростое время, каждый день приносит новые вызовы и угрозы. Но сотрудники полиции стоят на защите главных ценностей нашего общества, жизни, здоровья и благополучия граждан. Поздравления принимали и действующие работники, и наши уважаемые ветераны – все, кто выбрал делом своей жизни службу в полиции», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Глава муниципалитета вручил почётные грамоты и благодарности отличившимся правоохранителям. Он пожелал им успехов в службе, семейных радостей, поменьше рутины и побольше приятных событий.
 
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#максим тихомиров
#дубна
#полиция
#награды
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Котельниках открыли новый корпус детсада «Маргаритка» на 350 дошкольников
10 ноября 2023, 21:19

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

В микрорайоне Котельников Парковый торжественно открыли новый корпус детского сада «Маргаритка». Он рассчитан на 350 воспитанников, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Разнообразные игрушки, современное развивающее оборудование, цифровые обучающие комплексы – детсад обеспечен всем необходимым для работы с дошколятами. Для малышей созданы условия, которые позволят им качественно подготовиться к следующему этапу обучения. Это просторные яркие групповые и спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок полного цикла и блок медицинский», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что для родителей организовали экскурсию по зданию садика, а для детей – анимационная программа и шоу мыльных пузырей.

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#подмосковье
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Минюст внёс в реестр иноагентов журналиста Шелина* и политика Малова*
10 ноября 2023, 21:06

Фото: iStock/Akintevs

Журналист Сергей Шелин (Колдобский)* и псковский политик Алексей Малов* признаны иностранными агентами, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста.
Студенческий журнал «Гроза»** и медиапроект «Кедр.медиа»** также признали СМИ, выполняющими функцию иностранного агента. 

Сергей Шелин* (настоящая фамилия - Колдобский) начал свою карьеру ещё в советское время, успев поработать редактором во многих питерских СМИ, а также ведущим на ТРК «Петербург». Является членом Санкт-Петербургского союза журналистов, а также членом Санкт-Петербургской академии журналистов. По информации Минюста РФ, он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов».

Отмечается, что он также сотрудничал со СМИ, которое выполняет функцию иноагента и работал корреспондентом для иностранного СМИ.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
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#минюст рф
#журналист
#политика
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Канада ввела санкции против шести компаний РФ, в том числе «РЕН ТВ» и «Известий»
10 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/Mihrzn

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, об этом сообщается в заявлении канадского МИД.
В числе прочих под канадские санкции попали российские средства массовой информации, такие как: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН ТВ».

Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).

При этом, вчера директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что в Евросоюзе осознали неэффективность антироссийских санкций, о чём уже неоднократно заявляли в РФ.

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