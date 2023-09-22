День осеннего равноденствия 23 сентября 2023: приметы и история

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День осеннего равноденствия 2023: что это за явление
Этому природному явлению есть астрологическое объяснение. В день осеннего равноденствия Солнце «пересекает» экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Так называемый «Солнечный переход» происходит в разное время, однако строго приходится на три дня: с 21 до 24 сентября.
Когда День осеннего равноденствия в 2023 году?
В 2023 году это осеннее явление произойдет 23 сентября в 09:49 мск. Именно тогда день и ночь будут длиться равное количество часов – 12. На следующий день световое время начнет сокращаться, это продлится до периода дня зимнего солнцестояния, которое наступит 22 декабря.
День осеннего равноденствия: влияние на человека
Несмотря на множество мифов и легенд, связанных с этим природным явлением, у него вполне научное объяснение. Влияние на человека специалисты также объясняют с астрологической точки зрения. Равноденствие является мощнейшим энергетическим явлением, которое оказывает влияние не только на метеозависимых людей, но и на технику. У людей могут появиться головные боли, они могут жаловаться на слабость или недомогание. Явление может затронуть работу спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. Солнечное излучение вносит сильные помехи в радиосигналы с орбиты.
День осеннего равноденствия 2023: традиции
Славяне называли праздник по-разному. Чаще всего День осеннего равноденствия называли Осенинами. В этот период начинались работы по сбору урожая. В ходе торжества подводились итоги прошедшего лета, оценивалось то, насколько удачным выдался урожай. Люди водили хороводы, осыпали друг друга зерном, пели песни, ходили друг к другу в гости. В этот день было важно приготовить много блюд и накрыть богатый стол. Самым важным угощением для гостей был свежий хлеб.
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Из ягод рябины делали обереги. Считалось, что эти плоды уберегают семью от злых духов. Ягоду также использовали в качестве лекарства от страшных недугов. Славяне связывали это праздник с теплом и светом. Считалось, что в этот день вода обладала чудодейственной силой. Важно было омыться водой, чтобы получить красоту и здоровье.
Незамужние девушки в этот день искали себе суженного. Они не плели кос и ходили весь день с распущенными волосами. На рассвете женщины ходили к реке, пели, водили хороводы и угощали хлебом нуждающихся.
День осеннего равноденствия 2023: приметы
Предки называли осеннее равноденствие чудесным явлением и боялись разгневать природу. В этот день не принято что-то строить или ломать. Использовать в этот день острые предметы, шить, вязать, также нельзя. Люди в этот праздник не ходили босиком, не стригли волосы и не давали деньги в долг.
Согласно поверьям, сватовство и свадьбы в этот день считались не счастливыми. Также нельзя вспоминать в этот день имена усопших, чтобы не накликать беду.
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