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День осеннего равноденствия 23 сентября 2023: приметы и история

22 сентября 2023, 12:00
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

23 сентября произойдет очередное осеннее чудо, которое повторяется из года в год. Именно в этот день светлый период суток сравняется с ночью. Редакция «Радио 1» расскажет, что означает это природное явление, какие существуют традиции и приметы, а также чего стоит опасаться в этот день.

День осеннего равноденствия 2023: что это за явление


Этому природному явлению есть астрологическое объяснение. В день осеннего равноденствия Солнце «пересекает» экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Так называемый «Солнечный переход» происходит в разное время, однако строго приходится на три дня: с 21 до 24 сентября.

Когда День осеннего равноденствия в 2023 году?


В 2023 году это осеннее явление произойдет 23 сентября в 09:49 мск. Именно тогда день и ночь будут длиться равное количество часов – 12. На следующий день световое время начнет сокращаться, это продлится до периода дня зимнего солнцестояния, которое наступит 22 декабря.


День осеннего равноденствия: влияние на человека


Несмотря на множество мифов и легенд, связанных с этим природным явлением, у него вполне научное объяснение. Влияние на человека специалисты также объясняют с астрологической точки зрения. Равноденствие является мощнейшим энергетическим явлением, которое оказывает влияние не только на метеозависимых людей, но и на технику. У людей могут появиться головные боли, они могут жаловаться на слабость или недомогание. Явление может затронуть работу спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. Солнечное излучение вносит сильные помехи в радиосигналы с орбиты.

День осеннего равноденствия 2023: традиции


Славяне называли праздник по-разному. Чаще всего День осеннего равноденствия называли Осенинами. В этот период начинались работы по сбору урожая. В ходе торжества подводились итоги прошедшего лета, оценивалось то, насколько удачным выдался урожай. Люди водили хороводы, осыпали друг друга зерном, пели песни, ходили друг к другу в гости. В этот день было важно приготовить много блюд и накрыть богатый стол. Самым важным угощением для гостей был свежий хлеб.

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Из ягод рябины делали обереги. Считалось, что эти плоды уберегают семью от злых духов. Ягоду также использовали в качестве лекарства от страшных недугов. Славяне связывали это праздник с теплом и светом. Считалось, что в этот день вода обладала чудодейственной силой. Важно было омыться водой, чтобы получить красоту и здоровье.

Незамужние девушки в этот день искали себе суженного. Они не плели кос и ходили весь день с распущенными волосами. На рассвете женщины ходили к реке, пели, водили хороводы и угощали хлебом нуждающихся.


День осеннего равноденствия 2023: приметы


Предки называли осеннее равноденствие чудесным явлением и боялись разгневать природу. В этот день не принято что-то строить или ломать. Использовать в этот день острые предметы, шить, вязать, также нельзя. Люди в этот праздник не ходили босиком, не стригли волосы и не давали деньги в долг.

Согласно поверьям, сватовство и свадьбы в этот день считались не счастливыми. Также нельзя вспоминать в этот день имена усопших, чтобы не накликать беду.

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Россиянам рассказали, можно ли обмануть камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень
Автоюрист Воропаев: дорожные камеры с нейросетью не обмануть
22 сентября 2023, 11:58

Фото: iStock/Jae Young Ju

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», можно ли обмануть дорожные камеры видеонаблюдения, фиксирующие непристёгнутого ремнём безопасности водителя или пассажира.
Напомним, что днём ранее Дептранс Москвы заявил, что дорожные камеры теперь могут фиксировать непристёгнутых пассажиров. При выявлении нарушения, водителю придёт штраф в размере одной тысячи рублей. Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в городе работают свыше 200 камер с самостоятельно обучаемой нейросетью.

По словам собеседника «Вечерней Москвы», обмануть такую камеру не удастся. Она, конечно, может затрудниться, если обнаружит на водителе одежду с принтом, имитирующим ремень безопасности, или руку водителя, направленную к пассажиру. Однако вероятность такой ошибки очень мала.  

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Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал о благоустроенных территориях в округе
22 сентября 2023, 11:49

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко как в округе реализовывается программа благоустройства, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона отметил, что Зарайск является одним из лидеров среди муниципалитетов по темпам и уровню благоустройства.  

В городском округе уже привели в порядок 10 локаций, среди которых парк «Беспятовская роща», улицы Октябрьская, Советская и Красноармейская, скверы им. Леонова и сквер у дома культуры «Победа», также специалисты благоустроили набережную реки Осётр.

Глава муниципалитета Виктор Петрущенко доложил губернатору, что до конца октября также завершатся работы по благоустройству на территории Зарайского Кремля, улице Музейная, на набережной реки Осётр в рамках II этапа и плотине.
«В День города в реку Осётр мы запустили 16,5 тысяч мальков стерлядки, в октябре планируем еще 8 тысяч. На всех объектах, кроме плотины, готовность где-то 80-85%», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
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#благоустройство
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Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Зарайск
22 сентября 2023, 11:26

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко благоустройство, модернизацию систем ЖКХ, а также строительство и капремонт социальных и дорожных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы встречались с вами летом, общались с жителями. Знаю, что идут большие работы по благоустройству. Принято решение о модернизации ряда очистных сооружений – тема важная. Ранее жители отдаленных населенных пунктов просили твердое покрытие дорог. Всегда приятно, когда идешь по улицам города, и люди спокойно вступают в беседу, говоря и о том, чему они рады, и о том, что их беспокоит. Важно не останавливаться на достигнутом. Мы стараемся модернизировать все сферы», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.
Также, глава региона поблагодарил главу муниципалитета за активную работу с обратными министерствами.

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#андрей воробьёв
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Подмосковных предпринимателей научат управлять своими эмоциями
22 сентября 2023, 11:19

Фото: istockphoto / kasto80

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

На очном тренинге «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области участники смогут научиться понимать эмоциональное состояние сотрудников, контролировать микроклимат в компании, выстраивать внутренние связи и отношения с клиентами, а также работать со стрессом и конфликтными ситуациями.

Тренинг будет проходить на площадке коворкинга «Точка кипения — Коммуна» в Москве. Тренинг проводится бесплатно для всех желающих, продлится 4 часа. 

Узнать подробности тренинга  «Эмоциональный интеллект» можно по ссылке. Участие возможно только по предварительной регистрации в виду ограничения мест. 

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Депутат Хамзаев предложил выделить распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП
Хамзаев: распитие алкоголя в транспорте нужно выделить в новую статью КоАП
22 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/Manuel-F-O

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить в отдельную административную статью нарушения, связанные с распитием алкоголя в транспорте. Об этом сообщает RT.
Депутат отметил, что нынешние правила могут создавать опасность для окружающих, находящихся рядом с человеком, употребляющим алкоголь.

Так, в настоящее время, в Кодексе об административных правонарушениях отмечается, что граждане, распивающие алкоголь в общественных местах, получают штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Причём, это касается как парковых городских зон, так и транспорта, уточняет RT.

По словам Хамзаева, необходимо разделить эти возможные места употребления спиртного. Находясь в транспорте, человек, употребляющий алкоголь, может навредить как себе, так и окружающим. В закрытом пространстве создаются проблемы с оказанием экстренной медицинской помощи в случае её необходимости, что может иметь тяжёлые последствия для самого пассажира. При этом, могут пострадать и окружающие, например, от задержки рейса самолёта из-за нетрезвого дебошира на борту.

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#госдума
#алкоголь
#штраф
#депутат
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Более 20 граффити украсили трансформаторные подстанции в Москве
22 сентября 2023, 10:48

Фото: iStock/Dumitru Ochievschi

На трансформаторных подстанциях в Москве за этот год появилось более 20 новых граффити. Это указано на официальном сайте мэра Москвы.
Подстанции украсили в рамках проекта, приуроченного к Году педагога и наставника, уточняет «Агентство городских новостей Москва».

Так, на подстанциях АО «Объединённая энергетическая компания» разместились изображения главных символов Telegram-канала компании. Это пеликан и энергокоты.

Также на стенах трансформаторных будок появились граффити, посвящённые математике и химии. Также есть изображение героев энергетической компании, которые читают книги в библиотеке.

Трансформаторная подстанция компании ПАО «Россети Московский регион», расположенная в парке «Сокольники», благодаря работе художников стала кирпичным домиком с увитыми плющом стенами. 

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#граффити
#энергетика
#москва
#станция
#украшения
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Серпуховичи признаны лучшими в конкурсе «Служба спасения 112 глазами детей»
22 сентября 2023, 10:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Церемония награждения победителей V облачного конкурса «Служба спасения 112 глазами детей» состоялась в Подольске 21 сентября. По результатам конкурса, победу одержали участники из Серпухова.
Конкурсной работой от участников из Серпухова стал видеоролик, в создании которого приняли участие дети сотрудников «Юпитера» и воспитанник творческого объединения «Школьное телевидение», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Режиссёром видеоролика стала главный редактор телеканала «ОТВ-Серпухов» Олеся Акинфеева.

На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых насчитывалось около 400 коллективных работ.

На церемонии награждения состоялась выставка детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам устроили смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представилась возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые вопросы специалистам.

Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» было повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

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#служба
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Россиянам рассказали, как интерьер квартиры влияет на успех
Астролог Горностаева: входная дверь запускает в дом жизненную энергию
22 сентября 2023, 10:20

Фото: iStock/Deekens

Чтобы стать успешнее, нужно внести некоторые изменения в интерьер своей прихожей и юго-восточной части квартиры, считает мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева. Побеседовала с экспертом Москва 24.
Специалист по фэншуй утверждает, что входная дверь является проводником жизненной энергии, которая, поступив в помещение, равномерно распределяется по нему. 

Исходя из этого, важно соблюдать несколько правил: прихожая должна быть ярко освещена, освобождена от лишних вещей, а также идеальным считается размещение около входной двери изображения птиц. Считается, что они приносят в дом хорошие новости. Также Горностаева отметила, что на изображении должно быть как можно больше птиц с ярким оперением.

Также эксперт рассказала Москве 24, что особое значение имеет юго-восточная часть помещения. В этом месте рекомендуется расположить живые растения, которые поспособствуют привлечению денег хозяевам. А усилить эту энергетику поможет вода, поэтому стоит обратить внимание на декоративные фонтанчики или иной декор интерьера, в конструкции которого присутствует вода. 

При этом, заключила Горностаева, аквариум стоит разместить не в юго-восточной части, а в северной. В него нужно поселить небольших рыбок. Такая деталь также поможет привлечь финансы и поспособствует активному развитию карьеры.

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#дом
#растения
#финансы
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России новой Lada Granta Sport
22 сентября 2023, 10:12

Фото: istock / Vera Tikhonova

Обновленная версия Lada Granta Sport, доработанная дочерним предприятием АвтоВАЗа «Лада Спорт», поступила в продажу на российском рынке. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобиль предлагается в кузове седан и лифтбек. Стоимость автомобиля с кузовом седан обойдется в 1 249 900 рублей, а лифтбек ― от 1 289 900 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным 118-сильным двигателем объемом 1,6 литра вместе с пятиступенчатой механической трансмиссией. Автомобили также оснащены кондиционерами, подогревом сидений и зеркал, системой АБС, аудиосистемой, подушками безопасности и другими опциями.

Также «Лада Гранта Спорт» отличается от обычной модели аэродинамическим обвесом, а именно, новая машина оснащена порогами, спойлером на крыше багажника и измененными бамперами.

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