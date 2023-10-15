День отца в 2023 году: история праздника, как отмечают

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День отца: история праздника
В России День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении третьего воскресенья месяца днем, посвященным главам семьи. День отца учрежден, чтобы повысить статус главы семейства, поддержать и укрепить семейные ценности, обратить внимание общественности на важность полноценной семьи, напомнить мужчинам об ответственности и важнейшей роли родителя.
Традиция отмечать День отца зародилась в XX веке в Америке. Инициатором праздника стала жительница штата Вашингтон. Женщина росла без матери и всю ответственность за воспитание дочери взял на себя ее отец. Ветеран гражданской войны и единственный родитель стал для американки примером для подражания и гордостью. Однажды на церковной службе, посвященной дню матери, женщина спросила, почему нет праздника в честь отцов. Она составила петицию властям штата, в которой призвала учредить торжество и рассказала об истории своей семьи. Ее письмо не оставило равнодушными руководство Вашингтона и вскоре праздник стали отмечать на официальном уровне.
День отца: как отмечают
Праздник в России отмечается около двух лет, однако уже успел полюбиться и привлек к себе широкое внимание. В регионах проводятся гуляния, многодетных отцов награждают ценными призами. Муниципальные власти поддержали идею торжества и обеспечивают проведение на городских площадках конкурсов, викторин, соревнований с участием отцов и их детей. Во многих российских школах праздник отмечается с неменьшим размахом, чем День матери: организуются тематические классные часы, ученики готовят поделки и учат стихи, чтобы поздравить родителя.
Как отмечают День отца в других странах?
День отца отмечается в разные даты, однако практически все страны мира уже присоединились к торжеству. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, бразильские папы принимают поздравления во второе воскресенье августа.
В США принято посещать в День отца кладбища, навещать умерших родственников, только потом устраивать гуляния. В Германии пап поздравляют 2 июня. Дата выбрана не случайно и привязана к празднику Вознесения Господня.
Жители Литвы празднуют День отца в первое воскресенье июня. В 2011 году празднику был присвоен официальный статус.
В Эстонии, Швеции и Финляндии торжество отмечается во второе воскресенье ноября.
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