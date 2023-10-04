День памяти подвига Подольских курсантов: как юные солдаты спасли Москву

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5 октября отмечается День памяти подольских курсантов. В этот день чтят память тех, кто ценой своей жизни остановил части вермахта, которые с особой жестокостью рвались к Москве. Редакция «Радио 1» расскажет о подвигах юных курсантов и их вкладе в историческое сражение за российскую столицу.
Чем прославились Подольские курсанты?
Два военных училища были созданы в Подольске в 1939-1940 годах. Предполагалось, что курсанты будут проходить курс подготовки три года, однако летом 1941 года программа была переделана на шестимесячную. В офицерские училища принимали выпускников школ и уже отслуживших срочную службу.
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Подольские курсанты: подвиг
Враг превосходил по численности и по вооружению. Сплошной линии обороны по направлению к Москве не было, военнослужащие, удерживающие позиции на фронтах оказались в окружении. Чтобы закрыть опаснейшую брешь в Ильинском секторе Малоярославецкого боевого участка, были подняты по тревоге курсанты Подольских училищ. Тактически это было в корне неверным решением. Будущие офицеры могли пригодиться на фронте для выполнения задач в качестве командиров, но время было слишком ограничено, и вчерашние школьники должны были вступить в бой в качестве простых солдат в ситуации, в которой, казалось, невозможно победить.
В своих воспоминаниях Георгий Жуков писал, что рассчитывал на сдерживание фронта в течение пяти дней максимум, однако подольским курсантам удалось выстоять две недели.
«Дети, продержитесь хотя бы пять дней. Москва в смертельной опасности», - обращался маршал к юным курсантам.
Осложняло ситуацию отсутствие боеприпасов. С каждым днем запасы снарядов, вооружения, гранат и патронов сокращались. Погода портилась, шли дожди. С обмундированием возникали сложности. Подвезти новую одежду не было возможности, а ушли в бой солдаты в летней форме. Из-за близости врага курсанты не могли разжечь огонь. Бойцы были голодны, истощены, больны, ранены или контужены.
Подольские курсанты не только сдерживали оборонительные рубежи, но и шли в наступление. Им удалось добраться до Юхнова, который уже был под контролем немецких войск.
Приказ об отступлении пришел вечером 17 октября. Боевые позиции заняли прибывшие части 43-й армии.В жестоком сражении юные солдаты потеряли 2500 курсантов, по некоторым данным, в боях погибли 3000 бойцов. Свою задачу подольские курсанты выполнили сполна. Они смогли сдержать врага и не допустить прорыва линии обороны. За две недели кровопролитных боев, немцы потеряли до 5000 военных и более 100 единиц боевой техники. Ценой своей жизни «красные юнкеры» остановили фашистов.
День памяти подольских курсантов
В апреле 2019 года Московская областная дума внесла изменения в Закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области». 5 октября стал Днем памяти Подольских курсантов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что подвиг подольских курсантов является примером массового героизма молодежи и память об этой дате не должна угаснуть.
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