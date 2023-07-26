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День Рождения Гамбургера: история, традиции и интересные факты

Во всём мире 27 июля отпразднуют День рождения гамбургера
26 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/Zygonema

Гамбургер – это икона быстрого питания и одно из самых популярных блюд во всем мире. Его история берет свое начало далеко в прошлом, и сегодня, 28 мая, отмечается День Рождения Гамбургера, чтобы отдать дань этому любимому блюду и рассказать о его захватывающей истории.

История

Многие люди думают, что если гамбургер так тесно вписался в американскую культуру, значит, там его впервые и приготовили. Отчасти это так, но есть и другая версия происхождения. Настоящие корни этого блюда отходят к немецкому городу Гамбургу. В переводе с немецкого, «Hamburger» может означать «житель Гамбурга» или «гамбургский», что указывает на историческую связь с городом.

Прародителем гамбургеров считается традиционный гамбургский бутерброд Rundstuck warm. Ломтики ростбифа или свинины подавали на горячей круглой булочке, поливали соусом или горчицей, и приправляли солеными огурцами. Этот бутерброд был придуман ради экономии, так как его готовили из остатков мяса после больших воскресных ужинов. Изначально Rundstuck warm состоял только из нижней части булочки, но из-за того, что часто люди ели его на ходу, повара начали добавлять ещё и булочку сверху.


В Америке гамбургер появился в XIX веке, когда первые иммигранты из Германии и стран Северной Европы прибыли в Штаты.

Однако точные истоки гамбургера окутаны тайной и до сих пор остаются предметом споров. Некоторые исследователи утверждают, что первые гамбургеры были приготовлены моряками в гамбургском порту, откуда и происходит его название.

Традиции

День Рождения Гамбургера отмечается многообразными мероприятиями по всему миру. В этот день многие рестораны и закусочные предлагают скидки на гамбургеры, проводят конкурсы и акции для своих клиентов. Традиционно люди также устраивают гриль-вечеринки и праздничные посиделки с друзьями и семьей, готовят гамбургеры на гриле и делятся своими любимыми рецептами.

Интересные факты про гамбургер

- По некоторым источникам, первый гамбургер был приготовлен и продан на ярмарке в Висконсине в 1885 году.

- Наибольшее количество гамбургеров в мире съедает население США – более 50 млрд штук в год.

- Гамбургер входит в пятёрку самых популярных блюд в мире. - В 1987 году был открыт Музей Гамбургеров в Дейтоне (США). Он посвящен истории и культуре этого блюда.

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#бургер
#день рождения
#гамбургер
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Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году
26 июля 2023, 08:20

Фото:istockphoto/Leamus

По данным нового исследования, система Гольфстрима может разрушиться к 2025 году. Остановка важных океанских течений, которые называются Атлантической меридиональной оборотной циркуляцией (АМОЦ), приведёт к катастрофическим климатическим последствиям.
Об этом сообщает газета The Guardian. Стало известно, что из-за глобального потепления АМОЦ находится в самом ослабленном состоянии за последние 1600 лет. Учёные заметили признаки приближения к точке невозврата в 2021 году.

Новый анализ показал, что глобальное изменение может произойти между 2025 и 2095 годами. Или в 2050 год, если глобальные выбросы углерода останутся на прежнем уровне.
 
АМОЦ переносит теплую воду океана на север. Там она охлаждается и погружается, обеспечивает течения Атлантики. Но приток пресной воды из ускоряющегося таяния льдов Гренландии и других источников всё больше «душит» течения.

Разрушение АМОЦ может привести к катастрофическим последствиям по всему миру, серьезно нарушить осадки, от которых зависит обеспечение миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке.
 
Усилятся штормы и понизится температуры в Европе, а также повысится уровень моря на восточном побережье Северной Америки. Также это угрожает Амазонскому лесу и ледникам Антарктики.

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#Гольфстрим
#потепление
#катастрофа
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Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
Посол Аветисян: Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
26 июля 2023, 08:11

Фото: iStock/undefined undefined

Москва и Додома подпишут соглашение о гражданском авиасообщении, на петербургском саммите «Россия-Африка», рассказал посол России в Танзании Андрей Аветисян в интервью «РИА Новости».
«На саммите «Россия-Африка» ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами», - прокомментировал ситуацию Аветисян.    

Напомним, российский лидер Владимир Путин написал статью для африканских СМИ. По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении.

Ранее Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. 

«Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам», - отметил Патрушев.    

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#Россия
#Танзания
#Авиасообщение
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Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
«Известия»: Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
26 июля 2023, 04:33

Фото: istock/standret

Во второй половине 2024 года в России будет представлен новый стандарт для школьной формы, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Согласно новому ГОСТу, он будет не только определять понятие формы, но и выдвигать ряд требований к ней, включая проницаемость воздуха и влаги.
«Эксперты Роскачества во второй половине 2024 года представят финальную версию стандарта школьной формы», — сообщили в организации, ответственной за разработку документа. «Производители, желающие маркировать свои товары соответствующим образом, должны будут соответствовать требованиям нового ГОСТа», — отметили в газете.
В Роскачестве также подчеркнули необходимость стандарта для предотвращения использования низкокачественных материалов при производстве формы.

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#школы
#Подмосковье
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В Госдуме хотят запретить коллекторов
«Известия»: в Госдуме хотят запретить коллекторов
26 июля 2023, 04:03

Фото: iStock/Rawf8

Депутаты Госдумы России предложили законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств, главным видом деятельности которых является взыскание просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Согласно информации, полученной «Известиями» от пресс-службы кабинета министров, инициаторами законопроекта выступили депутаты от партии ЛДПР.

Кроме того, законопроект предполагает запрет банкам на продажу долгов своих клиентов третьим лицам, то есть коллекторским агентствам.

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#долги
#законы
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Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме в интернет-магазинах
Юрист Соловьев рассказал о мошеннической схеме с просмотром товаров в интернет-магазинах
26 июля 2023, 04:01

Фото: iStock/nuttapong punna

Юрист Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме в интернет-магазинах. Об этом пишут RT.
По словам специалиста, схема с просмотром товаров в интернет-магазинах новая, она работает по принципу многоуровневого маркетинга. Мошенники предлагают вложить незначительную сумму, обещая, что в зависимости от количества просмотров она увеличится. После этого человек наблюдает за увеличением взноса, из-за чего у него возникает желание вложить в схему еще больше средств.

Однако вернуть свои деньги не получится, предупредил Соловьев. Помимо этого, в руки злоумышленников попадает персональная информация о человека, которая в последствии может использоваться в очередном мошенничестве.

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#интернет-магазины
#мошенник
#юрист
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В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена
Жан-Пьер объяснила агрессивность пса Байдена стрессовой обстановкой в Белом доме
26 июля 2023, 03:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга объяснила агрессивность собаки американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер, покусавшей накануне несколько сотрудников Секретной службы США. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на соответствующую трансляцию на YouTube.
Она отметила, что для всех пребывание в Белом доме является уникальным, стрессовым опытом.

«Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — цитирует издание слова Жан-Пьер.

Пресс-секретарь добавила, что подобные инциденты относятся к производственным травмам. Президентская чета работает над тем, чтобы ситуация для всех стала лучше.

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#Байден
#собака
#Белый дом
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Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
26 июля 2023, 02:25

Фото: iStock/ipuwadol

Владелец Twitter Илон Маск заявил о своем намерении превратить социальную сеть, которую он собирается переименовать в X, в самый ценный бренд на планете.

«X станет самым ценным брендом в мире. Запомните мои слова», — сообщил он в своем твите.
В последнем утверждении Маск, по всей видимости, допустил опечатку, которую он впоследствии исправил в комментариях, заменив слово «Make» на «Mark».

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#Илон Маск
#twitter
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Поляки взбесились из-за наглости украинских беженцев и киевских властей
Политик Косиняк-Камыш: Наглость украинцев и киевских властей взбесила поляков
26 июля 2023, 02:05

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки больше не скрывают раздражение из-за расчетливых беженцев с Украины, нагло пользующихся щедростью Варшавы.
«Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину", — цитирует слова собеседника Wprost.

Он добавил, что при этом Киев ведет себя подобным образом по отношению к Польше. Косиняк-Камыш подчеркнул, что наплыв украинских беженцев, финансовая помощь Украине и наводнение местного рынка продуктами с Украины подрывают стабильность Польши.

«Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает», — отметил политик.

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#Польша
#беженцы
#Украина
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В России расширят гарантии для матерей-одиночек
«Известия»: в России расширят гарантии для матерей-одиночек
26 июля 2023, 01:28

Фото: istock/shurkin_son

В России планируют внести изменения в законодательство, запрещающие увольнение родителей-одиночек и опекунов, заботящихся о детях до 16 лет. На текущий момент, право на защиту от увольнения у таких работников сохраняется до тех пор, пока ребенку не исполнится 14 лет. Данный законопроект уже получил поддержку в Госдуме.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ограничивающий право работодателей на увольнение сотрудников, которые являются либо одинокими родителями, либо опекунами детей младше 16 лет. <...> Одиночкам с детьми нужна уверенность в сохранении их рабочего места. Это дополнительная гарантия соблюдения их трудовых прав», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое цитируют «Известия».
В документе, приложенном к законопроекту, отмечается, что одинокие родители, имеющие работу, сталкиваются с множеством проблем при выполнении своих родительских обязанностей, и потеря рабочего места только усугубляет их положение.

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