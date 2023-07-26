День Рождения Гамбургера: история, традиции и интересные факты

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Гамбургер – это икона быстрого питания и одно из самых популярных блюд во всем мире. Его история берет свое начало далеко в прошлом, и сегодня, 28 мая, отмечается День Рождения Гамбургера, чтобы отдать дань этому любимому блюду и рассказать о его захватывающей истории.
ИсторияМногие люди думают, что если гамбургер так тесно вписался в американскую культуру, значит, там его впервые и приготовили. Отчасти это так, но есть и другая версия происхождения. Настоящие корни этого блюда отходят к немецкому городу Гамбургу. В переводе с немецкого, «Hamburger» может означать «житель Гамбурга» или «гамбургский», что указывает на историческую связь с городом.
Прародителем гамбургеров считается традиционный гамбургский бутерброд Rundstuck warm. Ломтики ростбифа или свинины подавали на горячей круглой булочке, поливали соусом или горчицей, и приправляли солеными огурцами. Этот бутерброд был придуман ради экономии, так как его готовили из остатков мяса после больших воскресных ужинов. Изначально Rundstuck warm состоял только из нижней части булочки, но из-за того, что часто люди ели его на ходу, повара начали добавлять ещё и булочку сверху.
Однако точные истоки гамбургера окутаны тайной и до сих пор остаются предметом споров. Некоторые исследователи утверждают, что первые гамбургеры были приготовлены моряками в гамбургском порту, откуда и происходит его название.
ТрадицииДень Рождения Гамбургера отмечается многообразными мероприятиями по всему миру. В этот день многие рестораны и закусочные предлагают скидки на гамбургеры, проводят конкурсы и акции для своих клиентов. Традиционно люди также устраивают гриль-вечеринки и праздничные посиделки с друзьями и семьей, готовят гамбургеры на гриле и делятся своими любимыми рецептами.
Интересные факты про гамбургер- По некоторым источникам, первый гамбургер был приготовлен и продан на ярмарке в Висконсине в 1885 году.
- Наибольшее количество гамбургеров в мире съедает население США – более 50 млрд штук в год.
- Гамбургер входит в пятёрку самых популярных блюд в мире. - В 1987 году был открыт Музей Гамбургеров в Дейтоне (США). Он посвящен истории и культуре этого блюда.
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