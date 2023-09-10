День танкиста: что подарить и как праздновать

Фото: iStock/SergeyVButorin
В России десятого сентября отмечают День танкиста. Об истории праздника, традициях и о том, как его принято отмечать, расскажет редакция «Радио 1».
День танкиста в 2023 году
В этом году праздник выпадает на десятое сентября. Танковые войска являются одними из основных сухопутных войск страны. Торжество выпадает на разные даты, однако, празднику всегда отведено второе воскресенье сентября.
Российские силы уничтожили еще один британский Challenger 2
История праздника
Отмечать День танкиста начали только после окончания Великой Отечественной войны. Начало профессиональному празднику положил парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии на Красной площади. Изначально предполагалось, что День танкиста будет учрежден для вручения наград участникам войны. Однако, праздник стал отмечаться ежегодно, а в 2006 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, День танкиста внесен в календарь профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных Сил РФ.
Кто празднует
В этот день принято поздравлять тех, кто имеет отношение к танковым войскам. Кроме военнослужащих, отмечают праздник курсанты учебных заведений, преподавательский состав военных вузов и проходящие службу по призыву. Также, поздравить стоить тех, кто проходил службу в ряде танковых войск.
Как принято отмечать День танкиста
В этот день проходят торжественные мероприятия в тех городах, в которых расположены военные базы и танковые соединения. В День танкиста, военнослужащим вручаются награды, ценные подарки, присваиваются звания. Девятого сентября отмечаются заслуги танкистов, в их честь проводятся тематические концерты, проходят торжества. Кроме того, в разных регионах России в военных ведомствах организуют выставки, где посетителям рассказывают о танкостроении, истории возникновения танковых войск, танковой промышленности.
Что подарить
Считается, что полезным подарком для имеющих отношение к танковым войскам, могут стать подарочные фляжки, кружки для чая, портсигары, подставки для стаканов, обложки для паспорта или военного билета, зажигалки, брелоки. На все сувениры можно нанести эмблемы танковых войск и таким образом, приурочить подарки именно к этому, важному для военнослужащих сухопутных войск, дню.
Читайте также:
Экс-морпех Берлетик заявил, что на Западе вновь недооценили российских военных
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового
В США назвали российское оружие, способное уничтожить любой западный танк
Анастасия Крестьянова