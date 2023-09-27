День Тульского праздника 28 сентября: история происхождения

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В России ежегодно отмечается праздник, посвящённый знаменитому тульскому лакомству, которое известно не только в России, но и во всем мире. Редакция «Радио 1» расскажет, чем знаменит Тульский пряник и почему в честь него установлен памятник.
День Тульского пряника 2023
День тульского пряника ежегодно отмечается 28 сентября. Первое упоминание о прянике приводится в «Писцовой книге» и датировано 1685 годом. Доподлинно неизвестно, кто именно создал рецепт сдобы и когда ее впервые приготовили. Мастера, владеющие пряничным делом, не делились своими рецептами и нигде их не записывали. Готовили пряники только мужчины, а секреты приготовления передавались из поколения в поколение, но только по мужской линии. В давние времена люди еще не изобрели весы и ориентировались по весу камушков, добавляя в выпечку какие-либо ингредиенты.
Чем знаменит тульский пряник
Тульский пряник славится своим необычным и индивидуальным оформлением, он смог завоевать признание в России и Европе еще в XVIII веке. Его рецепт держался в строжайшем секрете и его невозможно было повторить. Тульский пряник стал символов всех традиционных торжеств. Без него не обходились дни рождения, свадьбы, новый год и даже церковные праздники. Благодаря оригинальному оформлению и присутствию тульской символики печатные пряники стали своеобразным носителем, распространяющим бренд Тулы по всему миру.
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Тульский пряник: история происхождения
На Руси узнали о пряниках от варягов, которые завезли их IX веке. Сдоба изначально была примитивной и представляла собой смесь ржаной муки с ягодным соком. Позже славяне научились придавать выпечке красивую форму и экспериментировали с начинкой. В пряники добавляли ягоды, пряности, лимон, мяту, орехи и иные ингредиенты. На Руси Тульский пряник стал символом благополучия и без него не обходился ни один традиционный праздник.
В 1778 году императрица Екатерина II праздновала юбилей Санкт-Петербурга, где в честь торжества, ей был преподнесён огромный пряник-гигант, на котором умельцы-пекари изобразили панораму Российской империи.
Постепенно производство пряников налаживалось и расширялось и их стали выпекать не только в Туле, но и других городах России. Лакомство постепенно обрело известность не только в России, но и за ее пределами. Тульские мастера выезжали на зарубежные ярмарки, участвовали в международных выставках
Фото: iStock/Andrey Rykov
Производство пряников прекратилось после октябрьской революции. Тогда большинство предприятий оказалось разрушено, а те, кто знал рецепты его приготовления погибли во время войны или скончались от старости. После окончания второй мировой войны советская власть решила возродить знаменитый тульский пряник. Нашёлся лишь один пекарь, который смог сохранить в памяти рецепт знаменитого лакомства. Благодаря труду тульских умельцев, Тульскому прянику удалось вновь вернуться и снова поселиться в сердцах гурманов, которые со всей России едут посетить его родину. В 1996 году в Туле был открыт музей, посвященный истории создания этого лакомства, а в 2014 году на главной площади города был установлен бронзовый символ лакомства.
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