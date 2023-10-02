День учителя 2023: какого числа в России, история праздника

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День учителя 2023 в России
Этот праздник отмечают не только преподаватели, но и ученики. День учителя празднуется ежегодно 5 октября и проводится торжество не только в России, но и во многих странах мира.
День учителя: история праздника
Впервые праздник отметили в Советском Союзе 29 сентября 1965 года. В 1966 году была принята Рекомендация «О положении учителей» ЮНЕСКО. В этом интернациональном документе закреплены права учителей, их условия труда и обязанности. Поскольку документ был принят пятого октября, датой учреждения праздника считается именно этот день. Праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание к важности профессии учителя, а также оценить вклад педагогов в обучение детей. В этот день торжество отмечают в более 100 странах мира.
Традиции праздника День учителя
В День учителя принято получать поздравления от самих учеников. Дети оформляют стенгазеты, украшают класс, читают стихотворения, посвященные преподавателям. Во многих учебных заведениях в этот день уроки проводят старшеклассники. Они пробуют себя в сложной и важной профессии преподавателя, а ученики младших классов с удовольствием знакомятся с новым видом деятельности, обучаясь у других учеников. В этот праздник также проводятся мероприятия, посвященные награждению педагогов за высокую профессиональную деятельность.
День учителя: что подарить
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Ученики и их родители в этот день выражают слова благодарности учителям за их непростую и важную работу. Принято дарить преподавателям цветы, оформлять стенгазеты, готовить сценки, читать стихотворения, исполнять тематические песни. Хорошим подарком для педагога станет видеоролик, в котором примут участие ученики. Можно запланировать совместный с классом поход в музей, театр, цирк или концерт.
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