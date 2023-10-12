День Уголовного розыска в Кашире отметили турниром по мини-футболу

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В Кашире отпраздновали День Уголовного розыска, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска Российской Федерации отмечается 5 октября.
В Кашире этот день приурочили ко дню памяти начальника Уголовного розыска Олега Михалева. Он скончался 2 августа 2021 года, однако, коллеги до сих пор вспоминают его как ответственного и справедливого руководителя.
В памятный день каширская администрация решила устроить турнир по мини-футболу, который прошёл во Дворце спорта «Юбилейный».
Участники турнира разбились на пять команд: Отдел Уголовного розыска, патрульно-постовая служба, 16 рота 2 полка ДПС Госавтоинспекции, охрана общественного порядка, МЧС.
Победу в турнире одержала команда госавтоинспекторов, второе место досталось сотрудникам уголовного розыска, а третье заняла команда МЧС. Награждал участников начальник ОМВД России по городскому округу Кашира полковник полиции Василий Троицкий.
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В Кашире этот день приурочили ко дню памяти начальника Уголовного розыска Олега Михалева. Он скончался 2 августа 2021 года, однако, коллеги до сих пор вспоминают его как ответственного и справедливого руководителя.
Участники турнира разбились на пять команд: Отдел Уголовного розыска, патрульно-постовая служба, 16 рота 2 полка ДПС Госавтоинспекции, охрана общественного порядка, МЧС.
Победу в турнире одержала команда госавтоинспекторов, второе место досталось сотрудникам уголовного розыска, а третье заняла команда МЧС. Награждал участников начальник ОМВД России по городскому округу Кашира полковник полиции Василий Троицкий.
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Евгения Парфентьева