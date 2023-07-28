День ВДВ в 2023 году: число, история, традиции

Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны, посвящённый армии и военным. ВДВ считаются одними из лучших и самых дисциплинированных частей Вооружённых сил России. В этот день принято встречаться со своими сослуживцами, чтить память павших бойцов.