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День ВДВ в 2023 году: число, история, традиции

В России 2 августа отметят день воздушно-десантных войск
28 июля 2023, 00:00

Фото: IStock/Aleksei Savin

Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны, посвящённый армии и военным. ВДВ считаются одними из лучших и самых дисциплинированных частей Вооружённых сил России. В этот день принято встречаться со своими сослуживцами, чтить память павших бойцов.

День ВДВ в 2023 году: число

Ежегодно день ВДВ отмечается в России 2 августа. В этом году праздник выпадает на среду. День десантника считается официальным праздником в стране, однако выходным он не является.

История праздника ВДВ

История Дня ВДВ связана с боевой славой и героизмом воздушных десантников. В 2023-м Воздушно-десантным войскам исполнится 93 года.


Первые планы по созданию воздушно-десантных частей в Советской России возникли ещё в 1920-х годах. Однако именно в период Второй мировой войны, когда потребность в быстром развёртывании сил и оперативной манёвренности стала крайне актуальной, было принято решение о создании воздушно-десантных частей.

Официальное образование воздушно-десантных войск в СССР произошло 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа рядом с Воронежем впервые в СССР десантировалась боевая группа из 12 человек.

Создание воздушно-десантных войск открыло новую страницу в военной истории России и привнесло инновационные подходы в военное искусство. Воздушно-десантные части получили заслуженное признание и стали незаменимыми вооружёнными силами в различных вооружённых конфликтах и операциях.

Только с 2006 года День Воздушно-десантных войск стал официальным профессиональным праздником военнослужащих ВДВ. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании дня ВДВ 2 августа.

Традиции на День ВДВ в России

По традиции 2 августа десантники надевают голубые береты и тельняшки, встречаются с сослуживцами в городских парках. Нередко празднующие профессиональный день купаются в фонтанах. Однако в последние годы власти регионов всё чаще напоминают об опасности таких развлечений, а порой и вовсе отключают городские фонтаны.

В начале 1990-х у десантников появилась традиция в День ВДВ есть арбузы. Считается, что именно арбузами отмечали праздник солдаты, вернувшиеся из Афганистана. Также в этот день некоторые десантники устраивают автопробеги с символикой и флагами ВДВ.

Важной частью праздника является почитание памяти павших десантников. Нередко сослуживцы приходят к памятникам и вспоминают о своей службе в рядах ВДВ.

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#праздник
#вдв
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День крещения Руси: история и традиции
День крещения Руси: что можно и чего нельзя 28 июля 2023 года
28 июля 2023, 00:00

Фото: IStock/Popescu Marius

День крещения Руси — один из самых значимых праздников в России, который ежегодно отмечается 28 июля. Этот день связан с событием, которое считается одним из ключевых моментов в истории русского народа — принятием христианства в 988 году.

История крещения Руси

История этого праздника уходит вглубь веков и связана с правлением киевского князя Владимира Святославича. В те времена Киевская Русь была языческим государством, и Владимир исповедовал языческую веру, но в своих походах захватывал земли других народов и сталкивался с различными религиями.

Однажды, чтобы выбрать главную религию для своего государства, Владимир послал послов из разных стран, чтобы они изучили и рассказали ему о верах. После знакомства с различными религиями, послы вернулись и рассказали о своих впечатлениях. Каждая религия предлагала свои плюсы, но Владимир сделал выбор в пользу христианства византийского обряда.

По преданию, в ночь перед принятием крещения Владимир пришёл к реке Днепр и совершил крещение с погружением. Этот обряд стал символом обновления и очищения души. С того момента он стал отмечаться как День Крещения Руси. А с 2010 года указом президента РФ эта дата отмечается на государственном уровне.

Праздник стал важным религиозным и культурным событием для православных верующих. В этот день многие приходят к рекам, озёрам или в храмы для освящения воды. После этого обряда она считается чистой и священной, люди используют её для питья и купания. Согласно поверьям, так они очищаются духовно и приводят в порядок своё здоровье.   

Традиции в День крещения Руси

В этот день проходят праздничные богослужения в православных храмах, где люди собираются для молитвы и пения, а затем получают освящённую воду. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2023 года в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и церкви прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

В этот день также проводится крестный ход. В столице в этот день стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. 

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#Крещение Руси
#праздник
#история
#традиции
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АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Largus в августе
Глава АвтоВАЗа заявил, что производство Lada Largus могут начать в августе
27 июля 2023, 22:28

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что возобновление производства автомобилей Lada Largus могут начать в августе.
По его словам, возобновление работ запланировано на осень 2023 года.

Глава АвтоВАЗа подтвердил готовность к запуску моделей Largus и не исключил из выпуск раньше срока, несмотря на сложности с закупкой комплектующих. Об этом Соколов заявил на полях саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что в рамках первой партии, планируется выпустить около 635 автомобилей. В том числе, будут изготовлены комплекты для электроавтомобилей. 

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#россия
#африка
#авто
#автоваз
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В WhatsApp* появятся круглые видеосообщения
В WhatsApp* появится функция видеосообщений в виде кружочков
27 июля 2023, 22:20

Фото: iStock/Adam Yee

Разработчики мессенджера WhatsApp* начали внедрять функцию круглых видеосообщений, напоминающих таковые в Telegram. Об этом компания сообщила в своем блоге.
По прогнозам разработчиков, функция станет доступна пользователям мессенджера в ближайшее время.

Короткие видеосообщения, длительностью до 60 секунд, можно будет отправлять в личной переписке. Принцип работы функции будет аналогичен Telegram. Для того, чтобы записать сообщение в видеоформате, достаточно будет нажать на значок микрофона, который изменится после нажатия на видеокамеру. 

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ФСБ теперь может отслеживать действия пользователей Telegram

*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена

#компании
#пользователи
#telegram
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Задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт на корабле по заданию СБУ
27 июля 2023, 21:40

Фото: iStock/irene_rebrova

Задержанный агент СБУ признался, что должен был в июле совершить теракт по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ФСБ России.
Агент признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что СБУ завербовали его практически сразу после начала проведения СВО на территории Украины.

За успешное выполнение заданий украинских кураторов, задержанному было обещано гражданство Украины и денежное вознаграждение. Агент передавал Украине сведения о работе кораблей Черноморского флота и другие секретные данные. Связывался задержанный с представителями СБУ через знакомую, проживающую на территории Украины. 

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#гражданство
#фсб
#данные
#мужчина
#сво
#сбу
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В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой
В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой в общежитии
27 июля 2023, 21:30

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом, сообщает «ЕАН».
Найденная несовершеннолетняя находилась в одной из комнат общежития.

Местные жители заявили, что в общежитии проживают пьющие люди, а также лица, ранее отбывающие наказания в местах заключения. По информации издания, восьмилетнюю девочку нашли в комнате одного из жильцов комнат. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства пропажи несовершеннолетней. 

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#спасатели
#жители
#люди
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Суд арестовал гендиректора оператора радиоактивных отходов
Суд арестовал по делу о получении взятки гендиректора оператора радиоактивных отходов
27 июля 2023, 21:16

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы до 24 сентября заключил под стражу по делу о получении взятки гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игоря Игина, пишет ТАСС.
Фигурант уголовного дела просил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Игин ссылался на мать, которой требуется уход и персональные санкции, которые не позволят ему покинуть территорию РФ.

Следственные органы настояли на заключении под стражу подсудимого. Сторона защиты гендиректора оператора радиоактивных отходов представила суду награды, которыми ранее был удостоен чиновник и просили учесть состояние его здоровья. 

Суд вынес решение о заключении под стражу Игина до 24 сентября.

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#суд
#санкции
#награды
#сизо
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«Аэрофлот» запустил услугу выкупа дополнительных мест для сна
27 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/umenie

У авиакомпании «Аэрофлот» появилась услуга Sleep+, благодаря которой пассажир может выкупить 3-4 места для сна. Об этом сообщается на сайте компании.
Пока нововведение действует только на маршруте Москва – Варадеро (Куба).

В компании отметили, что стоимость будет зависеть от класса и количества выкупленных мест. Так, три места у окна в «Эконом»-классе обойдутся в 21,5 тыс. рублей. Четыре места в центральной части салона выйдут уже в 32,5 тыс. рублей.

Кроме того, пассажиру будет выдаваться всё необходимое для комфортного сна – матрас, простыня, плед и большая подушка.

Уточняется, что воспользоваться этой услугой можно только при наличии свободных мест. Билеты можно приобрести прямо во время регистрации в аэропорту.

Также имеется ряд ограничений. Приобрести такой билет не смогут люди с неподтверждённым бронированием, те, кто выкупил дополнительное кресло для размещения багажа и те, кто оплатил дополнительное кресло «для персонального комфорта».

Также перевозчик обязуется вернуть деньги, если пассажир приобрёл места для сна, но во время перелёта не воспользовался ими.

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#пассажир
#авиакомпания
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Российский Минздрав расширил список услуг, которые можно получить дистанционно
27 июля 2023, 20:48

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Некоторые дополнительные услуги россияне теперь смогут получить дистанционно, заполнив заявку на портале Госуслуг и приложив к ней необходимые документы. Например, медицинские работники теперь смогут быстрее пройти аттестацию и получить квалификационную категорию.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России. Кроме того, руководители учреждений смогут быстро получить доступ в федеральный реестр медицинских организаций и федеральный регистр медицинских работников. Ранее подать заявление на получение доступа можно было только в бумажном виде. 

Также для государственных организаций и частных компаний теперь в дистанционном режиме доступны некоторые услуги, упрощающие оформление разрешительной документации в сфере работы с лекарственными препаратами. Теперь стало доступно дистанционное получение заключения о лечебных свойствах лечебной грязи и минеральной воды.

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Россияне смогут подать заявку на получение званий профессора или доцента через «Госуслуги»

#услуги
#заявление
#служба
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Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
Путин наградил попавших под обстрел ВСУ журналистов орденами Мужества
27 июля 2023, 20:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела ВСУ, орденом Мужества посмертно.
Военный корреспондент погиб при выполнении должностных обязанностей в зоне проведения СВО. Украинские формирования обстреляли гражданскую машину с журналистами. 

Ордена Мужества также присвоены раненым корреспондентам российских изданий Константину Михальчевскому, Роману Польшакову, Дмитрию Шикову.

Награда присвоена журналистам указом главы государства за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга российскими представителями СМИ. 

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#награды
#сво
#путин
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