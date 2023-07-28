День ВДВ в 2023 году: число, история, традиции

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Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны, посвящённый армии и военным. ВДВ считаются одними из лучших и самых дисциплинированных частей Вооружённых сил России. В этот день принято встречаться со своими сослуживцами, чтить память павших бойцов.
День ВДВ в 2023 году: числоЕжегодно день ВДВ отмечается в России 2 августа. В этом году праздник выпадает на среду. День десантника считается официальным праздником в стране, однако выходным он не является.
История праздника ВДВИстория Дня ВДВ связана с боевой славой и героизмом воздушных десантников. В 2023-м Воздушно-десантным войскам исполнится 93 года.
Официальное образование воздушно-десантных войск в СССР произошло 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа рядом с Воронежем впервые в СССР десантировалась боевая группа из 12 человек.
Создание воздушно-десантных войск открыло новую страницу в военной истории России и привнесло инновационные подходы в военное искусство. Воздушно-десантные части получили заслуженное признание и стали незаменимыми вооружёнными силами в различных вооружённых конфликтах и операциях.
Только с 2006 года День Воздушно-десантных войск стал официальным профессиональным праздником военнослужащих ВДВ. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании дня ВДВ 2 августа.
Традиции на День ВДВ в РоссииПо традиции 2 августа десантники надевают голубые береты и тельняшки, встречаются с сослуживцами в городских парках. Нередко празднующие профессиональный день купаются в фонтанах. Однако в последние годы власти регионов всё чаще напоминают об опасности таких развлечений, а порой и вовсе отключают городские фонтаны.
В начале 1990-х у десантников появилась традиция в День ВДВ есть арбузы. Считается, что именно арбузами отмечали праздник солдаты, вернувшиеся из Афганистана. Также в этот день некоторые десантники устраивают автопробеги с символикой и флагами ВДВ.
Важной частью праздника является почитание памяти павших десантников. Нередко сослуживцы приходят к памятникам и вспоминают о своей службе в рядах ВДВ.
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