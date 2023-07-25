День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля

Владимир Высоцкий – легендарный советский актёр, поэт, автор и исполнитель песен, который оставил неизгладимый след в истории российской культуры. Его талант, яркая индивидуальность и оригинальный стиль привлекают внимание поколений и продолжают восхищать многих до сих пор. В честь Дня памяти Владимира Высоцкого 25 июля, мы решили вспомнить и рассказать вам несколько необычных и малоизвестных аспектов, которые делают его личность еще более интересной.