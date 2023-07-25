День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля

Фото: IStock/alexnikit1981
Каждое последнее воскресенье июля в России отмечают важный и почётный праздник – День военно-морского флота (ВМФ). В этот день вспоминают богатую историю флота, его героические подвиги и важную роль в защите страны.
Когда отметят День Военно-морского флота в 2023 годуТрадиционно День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году оно приходится на 30 июля.
История и традиции Дня ВМФ в РоссииИстория Дня ВМФ берёт своё начало в далёком 1939 году, когда Советский Союз решил учредить этот праздник в честь Военно-морского флота. Произошло это благодаря советскому флотоводцу Николаю Кузнецову. Именно он тогда предложил правительству тех лет — Совнаркому — учредить День ВМФ.
Этот праздник в России любят и обожают многие, даже те, кто к нему не причастен. Всё потому, что в этот день во многих российских городах проходят парады и праздничные торжества. Часто устраивают шоу в различных портах, военных гарнизонах и на водных просторах страны.
Одна из главных традиций праздника — церемония поднятия Андреевского флага. Ни один День ВМФ не проходит без торжественного подъема этого символа военно-морского флота России.
Также в этот день морские корабли выходят в открытое море, чтобы произвести торжественные стрельбы и участие в маневрах.
Как отмечают День ВМФ в городах РоссииДень военно-морского флота празднуют в городах, которые стали символами боевых кораблей, портов и защиты российских рубежей. Лишь в некоторых из них торжество проходит с особым размахом.
Парад кораблей на День ВМФ в Санкт-Петербурге и КронштадтеСанкт-Петербург и Кронштадт — северная столица России, расположенная на Балтийском побережье держит главный парад ВМФ России. Традиционно на День военно-морского флота в 2023 году там пройдёт парад кораблей. Местные жители знают, что по уровню проведения парад можно сравнить с Парадом Победы на 9 мая.
В 2023 году в параде примут участие больше 50 кораблей и катеров, а также корабли пограничного управления ФСБ России, 7 субмарин и 48 самолётов.
Для тех, кто в этот день захочет посетить музеи, библиотеки и другие учреждения культуры, вход будет бесплатным. Также на территории северной столицы пройдут различные выставки, приуроченные ко Дню ВМФ.
Парад военно-морской техники в СевастополеСледующей по полярности точкой празднования Дня ВМФ считается Севастополь. Корабли за несколько недель выстраивается в парадную линию вдоль Севастопольской бухты. Там они поднимают Андреевские флаги и флаги расцвечивания. А уже в сам день на выход из бухты следуют один за другим военные суда и подводные лодки.
Однако в 2022 году традиционный парад пришлось отменить из-за участия кораблей в специальной военной операции на Украине.
Парад кораблей на День МВФ во ВладивостокеВо Владивостоке тоже не пропускают День военно-морского флота, ведь именно здесь находится главная база Тихоокеанского флота. Как и в прошлые годы, в этот праздничный день традиционно пройдет парад военно-морских кораблей, зрители увидят выступление военного оркестра и эффектное появление спецназа с праздничной программой на водной станции ТОФ.
Точный состав военно-морского парада в 2023 году станет известен за несколько дней до праздника. В прошлом году в параде участвовали, в том числе фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный» и подводная лодка «Усть-Большерецк».
Праздничные мероприятия на день ВМФ в НовороссийскеВ городе-герое Новороссийск отмечают праздник не только служащие, ветераны ВМФ и их родные, но и все те, кто гордится государственным флотом. В акватории Цемесской бухты покажут боевые возможности кораблей. В море выйдут 20 кораблей. Кто ни разу не был на военном корабле, сможет восполнить этот пробел и совершить экскурсию.
30 июля в акватории порта пройдёт военно-спортивный праздник, а также парад кораблей. Гостям торжества и местным жителям покажут, как проходит морской бой, специалисты попробуют освободить судно, которое по легенде захватили террористы. Там же они должны будут отыскать морскую мину и обезвредить её. Интересна программа будет и тем, кто более творчески относится к празднику: в День ВМФ покажут фонтаны на воде и дефиле 73-го военного оркестра.
День военно-морского флота в Петропавловске-КамчатскомКак и в предыдущие годы праздничные мероприятия на День военно-морского флота в Петропавловске-Камчатском проходят в акватории Авачинской губы. Все желающие смогут посмотреть, как специалисты задерживают судно «нарушителя», а штурмовой спецназ уничтожает «пиратов» на борту захваченного корабля. Помимо этого, каждый год в Петропавловске-Камчатском устраивают дефиле и вальс кораблей.
Читайте также:
Катер «Ивановец» отработал уничтожение судна-мишени на северо-западе Черного моря
В Керчи прошла церемония приёма малого ракетного корабля «Циклон»
В состав ВМФ РФ примут атомную подлодку «Белгород»
Екатерина Шмакова