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День военного разведчика в 2023 году: история и традиции праздника

05 ноября 2023, 00:05
Фото: iStock/maradek

Фото: iStock/maradek

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Этот праздник является государственным, и установленная дата торжества выбрано не случайно. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, какие задачи стоят перед разведчиками, и как принято отмечать этот день.

День военного разведчика — история праздника


Разведка является одной из старейших военных профессий в мире. Свое начало она берет еще во времена Киевской Руси. Тогда по распоряжению князя Алексея Романова было создано министерство тайных дел. Разведчики занимались расследованием дел государственной важности и следили за послами во время поездок зарубеж.


5 ноября 1918 года было создано управление, вошедшее в состав Полевого штаба Красной Армии. Тогда военные разведчики занимались как задачами внутри страны, так и за ее пределами. На сегодняшний день преемником управления считается Главное разведывательное управление (ГУР).

Праздник в честь военного разведчика был учрежден в 2000 году по приказу Минобороны РФ. Он является государственным торжеством, однако выходным этот день не считается.

Кто отмечает День военного разведчика


Пятого ноября принято поздравлять весь личный состав подразделений ГУР. Также профессиональный праздник отметят курсанты профильных учебных заведений и преподавательский состав. К празднованию также присоединяются ветераны и военные, когда-либо проходившие службу в рядах этих структур.

Как отмечают День военного разведчика


Отмечать профессиональный праздник принято в кругу сослуживцев и семьи. Также в подразделениях управления проходят торжественные мероприятия и концерты. Отличившихся на службе военных награждают медалями, орденами, благодарственными письмами, вручают специальные звания.

В этот день по телевидению транслируются фильмы, посвященные нелегкой и опасной службе разведчиков.

День военного разведчика: что подарить


Военным разведчикам можно преподнести в качестве подарка компасы, бинокли, топографические карты, атласы, военные энциклопедии, портупеи, диктофоны, флеш-карты и т.д.


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В Подмосковье 85 тысяч молодых людей участвовали в Дне народного единства
04 ноября 2023, 18:58

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

4 ноября в России отмечается День народного единства, объединяющий людей разных национальностей, конфессий и культур.
«Сейчас, как никогда важно оставаться сплоченными, дружить и поддерживать друг друга. В Московской области проживают представители более 170 национальностей. Мы всегда с особым трепетом относимся к таким праздникам. Сегодня для молодежи Подмосковья во всех городских округах прошло порядка 360 мероприятий, в которых приняли участие свыше 85 тысяч молодых ребят», —сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В Подмосковье были организованы концерты, фестивали, ярмарки, хороводы, а также мастер-классы, фотовыставки, флешмобы и торжественные шествия, возложения цветов к памятникам и мемориалам.

В Балашихе праздник отметили масштабным Фестивалем национальных культур. Для муниципалитета мероприятие стало традицией: проходит уже в 6 раз. В празднике участвовали представители более 20 национально-культурных автономий. В программе были кулинарные мастер-классы. В одном из таких мастер-классов участвовали представители Комитета семей и воинов Отечества городского округа Балашиха. 

«Сюда приходят целыми семьями, чтобы весело и тепло провести время, приобщиться к культуре и традициям друг друга. Особенно радостно видеть среди гостей нашу молодежь и радостные лица героев СВО, которые пришли к нам на Фестиваль. Пока мы едины — мы непобедимы», —рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.
В ДК «Октябрь» в Дубне состоялся традиционный Фестиваль национальных культур «Радуга цветов». В этом году праздник приурочили к 10-летию создания Центра национальных культур. Каждый год «Радуга цветов» привлекает жителей своей насыщенной программой. Гости могли полюбоваться предметами быта и национальными костюмами. Участники могли познакомиться с культурой других народов: попробовать создать своими руками русскую тряпичную куклу, изобразить татарский узор, а также сшить узбекский головной убор. 

В Солнечногорске около 700 человек собрались на Андреевском фестивале этнических культур. В Орехово-Зуево подготовили фестиваль «Кухни народов мира», мастер-класс по игре на музыкальных инструментах, а также квест «Народы мира». В Реутове в городском парке гостей знакомили с национальными спортивными играми.

На территории Московской области работают 128 национальных общественных объединений, в их числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации. 

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#подмосковье
#московская область
#праздник
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Учёные назвали срок, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля
Безопасный порог глобального потепления человечество минует через 6 лет
04 ноября 2023, 18:24

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Британские ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона утверждают, что глобальные температуры пройдут безопасный порог потепления в 1,5 °C уже к концу десятилетия.
Исследование опубликовали в научном журнале Nature Climate Change.
 
Специалисты рассчитали, что мир нагреется выше 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Это произойдёт уже к 2030 году. А пройдёт ещё 20 лет, и температура преодолеет границу в 2 °С, при сохранении нынешних темпов.

По оценкам экспертов, размеры оставшегося у Земли «углеродного бюджета» (количества углекислого газа, которое можно выбросить в атмосферу без большого вреда для климата) равны 250 млрд тонн CO2. В данный момент люди ежегодно выбрасывают в атмосферу примерно 40 млрд тонн CO2.
 
Но прогнозы содержат большую неопределенность, которая связана с воздействием метана и других парниковых газов. 

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#природа
#мир
#ученые
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Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» в Подмосковье
04 ноября 2023, 17:39

Фото: сайт Кремля

Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку инициативы возведения мечети.
Президент РФ Владимир Путин оценил идею строительства мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье, пишет ТАСС. После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил президента за поддержку идеи возведения мечети.
 
Сообщается, что проект согласован, и 4 ноября была получена резолюция главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Владимира Путина в конце ноября - начале декабря поучаствовать в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.
 
«Хорошая идея. Ребята вместе сражаются»,-сказал Путин.
14 июня 2020 года в парке «Патриот» освятили патриарший собор Воскресения Христова, который имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ. В конце 2020 года председатель ДУМ РФ внёс предложение построить там храмы и других конфессий. 

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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о стенде региона на форуме «Россия»
04 ноября 2023, 16:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. 

Губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал, что представлено на стенде Подмосковья. 

«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону – по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью», – поделился глава региона. 
                                                                           Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В основе экспозиции стенда лежат три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.

Кроме того, в пресс-службе губернатора Подмосковья анонсировали проведение 27 декабря Дня Московской области. На выставке-форуме «Россия» будет представлена большая культурно-развлекательная программа в честь праздника. 

                                                                           Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#андрей воробьёв
#форум
#россия
#вднх
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Российские АЗС смогут продавать премиальное топливо только при наличии стандартного
Новак дал поручение разработать условия продажи премиального топлива на АЗС
04 ноября 2023, 15:37

Фото: iStock/NithidPhoto

Вице-премьер России Александр Новак поручил подготовить изменения в нормативную базу, которые установят новые условия для продажи премиального топлива на АЗС. Об этом он рассказал в ходе Международной выставки-форума «Россия».
Отмечается, что планируется установить требование о продаже премиального топлива на АЗС только при наличии стандартного, которое ниже по себестоимости. 

Новак объяснил, что такое требование с его стороны обусловлено большим количеством жалоб. Как только была начата проверка, выяснилось, что АЗС берут высокую плату за премиальное топливо. Но у автовладельцев нет другого выбора, поскольку стандартное, более дешёвое, не предоставляется. 

Ранее, в конце октября, Новак сообщал о высоких ценах на топливо на отдельных российских автозаправках. На таких АЗС продают брендированное топливо с приставками «экто» и «евро». Однако, по словам вице-премьера РФ, у автовладельцев должен быть выбор. 

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#россия
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#топливо
#цены
#экономика
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Воробьёв о выставке «Россия»: «Очень хотели передать колорит Московской области»
04 ноября 2023, 15:01

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В День народного единства на ВДНХ открылась выставка «Россия».
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, стенд, представляющий Подмосковье, сделали интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное — игровая зона.
 
«По сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью «Добродела»,-объяснил концепцию Андрей Воробьёв.
 Андрей Воробьёв считает, что выставка демонстрирует, какая большая и единая страна Россия.
 
«У нас живут люди разной национальности, разной веры, и сила в том, чтобы оставаться сплоченными и вместе двигаться вперед — для процветания и развития страны и каждого ее гражданина. С праздником и обязательно приходите на ВДНХ в павильон №75»,-пригласил Андрей Воробьёв жителей и гостей столицы на выставку.
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
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Умерла звезда сериала «Клон» актриса Элизанджела
04 ноября 2023, 14:21

Фото: iStock/Boris Ipatov

Бразильская актриса Элизанджела играла Ноэмию, супругу Мустафы.
Умерла 68-летняя актриса Элизанджела, пишет Globo. Информация о смерти актрисы появилась 3 ноября. Известно, что она почувствовала себя плохо дома. У неё возникли трудности с дыханием.
 
Элизанджелу доставили в больницу в Гуапимирине, где она умерла от сердечного приступа и остановки дыхания. Незадолго до кончины актрису уже госпитализировали. Она страдала от серьёзных проблем с дыханием, в больнице актриса провела несколько недель.
 
В январе 2021 года Элизанджела оказалась в больницу с тяжелым случаем коронавирусной инфекции, но так и не отказалась от антипрививочных взглядов.

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Стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова

Умер бывший начальник Центра глубоководных исследований МО РФ вице-адмирал Исак

Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»


 
#актриса
#новости
#сериал
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Стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова
04 ноября 2023, 14:11

Фото: iStock/SergeyPankratov

91-летний двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов скончался во сне 31 октября.
Об этом сказано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Причина смерти не уточняется.
 
«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования близким и друзьям, всем, кто знал, Олега Алексеевича Протопопова. Светлая память…» — выразили соболезнования в пресс-службе.
С 1979 года Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой (умерла в 2017 году), с которой они вместе выступали в парном катании, проживали в Швейцарии. В июле прошлого года чемпион сообщил, что швейцарская строительная компания собиралась ремонтировать дом, где он жил. Компания требовала, чтобы все жильцы переселились. Спортсмен говорил, что не нашел места, где будет жить, и жаловался на невозможность перевезти вещи.
 
Белоусова и Протопопов выступали в парном катании за Советский Союз. Становились обладателями золотых медалей на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Они четыре раза побеждала на чемпионатах мира. Чемпионы включены в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс.

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#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
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Израиль разрешит эвакуацию жителей северной части Газы на юг
Израиль разрешить эвакуацию жителей сектора Газа на юг по дороге Салах ад-Дина
04 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Израиль разрешит жителям сектора Газа эвакуироваться из северной части анклава на южную. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на решение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ЦАХАЛ объявила, что разрешит эвакуацию жителей северной части сектора Газа на южную. Уточняется, что жители смогут покинуть территорию с 14:00 до 17:00 по мск в субботу. Эвакуация будет производиться по дороге Салах ад-Дина. 

Издание The Jerusalem Post отмечает, что такая мера принята для того, чтобы жители сектора Газа могли покинуть обстреливаемую палестинским движением ХАМАС территорию. 

Израильские военные призвали всех находящихся в опасных районах граждан прислушаться к их совету и как можно быстрее отправиться на юг. 

Ранее представитель ЦАХАЛ Нир Динар отметил, что израильские военные не могут отличить мирных жителей сектора от членов движения ХАМАС, из-за чего растёт количество погибших жителей. 

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#сектор газа
#израиль
#палестина
#жители
#эвакуация
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