День войск радиационной, химической и биологической защиты в России — 13 ноября

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В Вооруженных силах России ежегодно отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (войск РХБЗ). Военные химики появились в российской армии еще в период Первой мировой войны. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества и о том, какие задачи выполняют военнослужащие РХБЗ.
День войск РХБЗ: история праздника
Официальной датой формирования войск РХБД считается 13 ноября 1918 года. Именно тогда было образовано первое подразделение химической защиты. Постепенно батальоны сменились дивизиями, и все больше военных поступали на службу в ряды химических войск. Во времена Великой Отечественной войны войска РХБЗ принимали активное участие в военных действиях. Тысячи бойцов были представлены к наградам за заслуги в бою.
Дата торжества была учреждена Указом президента РФ в 2006 году.
Какие задачи выполняют химические войска?
Первоочередная задача специальных войск состоит в том, чтобы обеспечить химическими средствами ВС РФ. Бойцы РХБЗ ведут биологическую и химическую разведку, участвуют в боевых действиях, применяя маскирующий дым, зажигательные и другие специальные средства. Они обеспечивают защиту населения от поражающих факторов применения ядерного, биологического и иного опасного вида оружия.
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День войск РХБЗ: традиции праздника
Военнослужащих химических войск ежегодно поздравляют в составе подразделения. Для бойцов организуются тематические торжественные мероприятия, концерты. Отличившихся на службе бойцов награждают грамотами, медалями, им присваиваются специальные звания.
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Анастасия Крестьянова