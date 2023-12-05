День волонтёра в 2023 году: история торжества, как отмечать

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Пятого декабря ежегодно отмечают праздник те, кто считает своим долгом безвозмездно помогать обществу. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появились добровольцы, как отмечается торжество и что нужно, чтобы стать волонтёром.
День волонтёра: история праздника
С инициативой учредить праздник выступила Ассамблея ООН в 1985 году. Торжество предлагалось установить, чтобы привлечь внимание к людям, которые оказывают помощь на безвозмездной основе. Россия присоединилась к празднику в 2017 году. Торжество официально не установлено и не относится к числу государственных праздников.
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День волонтёра: как отмечают
Торжество сопровождается проведением флешмобов и массовыми мероприятиями. В День волонтёра проводятся конкурсы, благотворительные концерты и праздничные торжества. Общественные организации, которые занимаются оказанием помощи на безвозмездной основе, рассказывают о своей деятельности и призывают неравнодушных граждан присоединиться к ним.
Праздник отмечается в этот день во многих странах мира. Каждый, кто хочет быть причастным к торжеству, стремится сделать добро или совершить героический поступок.
Как стать волонтёром в России
В России существует целый ряд организаций, которые занимаются различными видами благотворительности. Перед тем, как присоединиться к какому-либо волонтерскому движению, нужно определиться со сферой деятельности, которой предстоит заниматься в дальнейшем. Подать заявку можно на сайте организации, к которой может присоединиться любой желающий.
Перед началом работы, с добровольцем, как правило, проводят инструктажи, в некоторых организациях требуется пройти полноценное обучение. Самой крупной онлайн-площадкой о добровольчестве является Добро.ru, создание которой в 2016 году поддержал президент России Владимир Путин.
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Анастасия Крестьянова