День ВВС России: какого числа, история и традиции праздника

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 1 тысячи дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около 570 ям, а на региональной — больше 470, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Ступино — почти 102 ямы, Щёлково — 82 ямы, Домодедово и Серпухов — по 64, а также Одинцово — 53 и другие.

Более 60 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах Домодедова, Серпухова, Пущина, Протвина, Чехова, Подольска, Ступина и Ленинского округа.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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