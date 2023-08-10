День ВВС России: какого числа, история и традиции праздника

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Когда отмечается День ВВС в РоссииЕжегодно День Военно-воздушных сил в России отмечают 12 августа. В 2023 году он выпадает на выходной день – субботу. Однако сами торжества сдвигают на несколько дней позже. Дело в том, что в третье воскресенье августа отмечают День воздушного флота РФ, поэтому часто эти даты сливаются.
История праздника: как зародился День Военно-воздушных сил в РоссииДата празднования Дня ВВС была выбрана неслучайно. Дело в том. Что именно 12 августа 1912 года император Николай II издал указ, согласно которому в стране должны были сформировать штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
Вернуться к 12 августа российские лётчики смогли лишь 12 августа, когда президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».
Традиции праздника: что делают в день ВВСПразднование Дня ВВС России сопровождается различными традициями и мероприятиями, которые подчёркивают важность военно-воздушной службы и её вклад в общую оборону страны.
Так, в некоторых городах России проводятся парады и демонстрации, на которых представляется военная авиация, техника и лётные экипажи. Россияне могут собственными глазами увидеть в действии современную технику и профессионализм военных лётчиков.
Не менее важной частью празднования является церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам павших лётчиков. Таким способом все причастные к этой профессии выражают уважение и чтят память тех, кто отдал свои жизни в служении стране.
В некоторых случаях авиабазы ВВС могут пригласить граждан на открытые дни, где можно ознакомиться с военной техникой, узнать больше о повседневной жизни лётчиков и пилотов.
Приметы лётчиков1. Нельзя фотографироваться у самолёта перед вылетом. Считается, что в этом случае кто-нибудь из экипажа может не вернуться назад. Не рекомендуется также фотографировать и салон самолёта – полёт может выйти неудачным.
2. Лётчики не любят число 13. Если номер борта оканчивается на число 13, то экипаж на может отказаться летать. Также 13 числа отменяют полёты.
3. Считается также, что нельзя грызть семечки и мусорить перед винтами.
4. На борту воздушного транспортного средства строго-настрого запрещается свистеть – удача «вылетит». Также летчик ни в коем случае не должен ругать свою машину, а то она «отомстит».
5. Военные пилоты также верят, что нельзя класть фуражку козырьком вниз – только вверх тульей. Вниз козырьком кладут фуражку погибшего пилота.
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