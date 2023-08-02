День железнодорожника в России в 2023 году: история и традиции праздника

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День железнодорожника 2023: числоТрадиционно День железнодорожника празднуют в первое воскресенье августа. В 2023 году он выпадает на 6-е число.
День железнодорожника: история праздникаИстория Дня железнодорожника уходит своими корнями в далёкое прошлое России. Первые железные дороги появились в стране в XIX веке, и именно на этих новых магистралях начали трудиться первые железнодорожные работники. 28 июня 1896 года был издан приказ о праздновании профессионального праздника и об учреждении выходного дня.
Почему День железнодорожника празднуют в августеДату приурочили к именинам императора Николая I, считавшегося основателем этого вида транспорта. С приходом советской власти праздник отменили. И лишь в 1936 году традиция была возобновлена. Сначала День железнодорожника отмечали 30 июля, а позднее его перенесли на первое воскресенье августа.
Традиции на День железнодорожникаКогда в XIX веке праздник учредили, его отмечали с большим размахом. Тогда на один день железнодорожные учреждения приостанавливали работу. На вокзалах и крупных станциях проводили молебны. В зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался ужин с концертом, а в Санкт-Петербурге праздник отмечали высшие чины.
Сегодня же крупные мероприятия проводятся редко. Однако в этот день до сих пор принято поздравлять всех причастных к профессиональному празднику: проводников и машинистов, монтажников и ремонтников, сотрудников вокзалов, трамвайных депо и метрополитенов. На День железнодорожника первые лица России, чиновники награждают и благодарят всех, кто трудится в этой непростой сфере, помогает обеспечивать безопасное движение на дороге и развивает экономику страны.
В этот день многие предприятия железнодорожного транспорта устраивают торжественные линейки и митинги, где руководство поздравляет сотрудников, отмечает их трудовые достижения и благодарит за вклад в развитие железнодорожного хозяйства.
Мероприятия на День железнодорожника
День железнодорожника в МосквеВ российской столице в День железнодорожника 6 августа по традиции пройдёт спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!». В Москве главной площадкой станет территория стадиона «РЖД Арена». Все желающие смогут поучаствовать в благотворительном забеге.
Также на территории стадиона «РЖД Арена» будут работать тематические площадки, где можно будет приятно провести время всей семьёй и найти себе новое хобби.
Там в отдельном павильоне посетители смогут узнать всё о строительстве московских центральных диаметров, два из которых МЦД-3 и МЦД-4 готовятся к запуску в ближайшее время. А также попробуют себя в роли машиниста на специальных тренажёрах поезда «Ласточка», а также грузового магистрального тепловоза.
День железнодорожника в Подмосковье5 августа в микрорайоне Ожерелье состоится празднование Дня железнодорожника. Все мероприятия пройдут на двух площадках – Парк культуры и отдыха «Дубовая роща» и Стадион «Локомотив» в микрорайоне Ожерелье. Там же пройдут спортивные соревнования, развлекательная программа и конкурсы.
А уже 6 августа жителей и гостей Волоколамского округа на площади у железнодорожного вокзала ждёт концерт одного коллектива «Духовой оркестр «Вдохновение», а затем торжественная часть мероприятия и праздничный концерт.
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