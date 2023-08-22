Дептранс: Неправильно припаркованные самокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

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Дептранс Москвы сообщил, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что забрать самокат или велосипед со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, при этом необходимо будет предоставить документы на собственность.
ЦОДД возьмет на себя деятельность по контролю за соблюдением правил по парковке техники, перемещать транспорт на спецстоянки будет «Московский паркинг».
Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения. Он также предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.
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Екатерина Коршунова