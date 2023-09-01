Дептранс: в Москве будет доступна аренда электросамокатов, но введутся дополнительные ограничения

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В Москве не закроют аренду электросамокатов, но будут активно развивать эту отрасль, в частности, в сфере безопасности. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В ведомстве напомнили, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и операторы кикшеринговых сервисов с 1 марта текущего года проводят контроль за выполнением правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
По словам дептранса, Москва стала первым городом, который ввёл медленные зоны. Сейчас их насчитывается 250 по всему городу.
Также в департаменте рассказали о тестировании новой камеры, которая способна зафиксировать нарушения при передвижении на СИМ. Так она считывает езду не по велодорожке, движение по встречной полосе, переезд пешеходного перехода, а не спешивание, а также перемещение на одном электросамокате вдвоём.
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По словам дептранса, Москва стала первым городом, который ввёл медленные зоны. Сейчас их насчитывается 250 по всему городу.
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Анастасия Чинкова