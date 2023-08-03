Депутат Афонин предложил ввести в России трудовые суды

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Афонин считает, что в действующем ТК есть недочеты. Например, если начались переговоры работников с работодателем и к ним привлечены представители профсоюзов, то, согласно существующему кодексу, они в обязательном порядке должны являться работниками того же предприятия.
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