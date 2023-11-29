Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно

В КВЦ «Патриот» состоится итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего». Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Итоговый форум 2023 года «Молодой специалист — строитель будущего» пройдет с 5 по 6 декабря на базе выставочного центра «Патриот».



В форуме примут участие школьники, студенты и преподаватели строительных колледжей и техникумов, эксперты и работодатели, а также представители бизнеса и профильных министерств из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Магадана, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Астрахани и Казани.





В рамках мероприятия пройдут обучающие мастер-классы для школьников, круглые столы, ярмарки вакансий и экскурсии на строительные площадки Московской области для студентов. Также будут проведены лекции развитию для молодых специалистов на предприятиях региона и востребованности их на трудовом рынке.

Стоит отметить, что форум направлен на привлечение молодых специалистов и повышение компенсаций молодежи в сфере строительства и формирование молодого квалифицированного кадрового состава.

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