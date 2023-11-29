Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно

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«В законе чётко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Если гражданин попадает в реестр как иноагент, это не какое-то клеймо на всю жизнь и даже после. Если устранены основания, по которым его включили в реестр, его из этого реестра исключают. Не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это моё мнение. Сохранение или присвоение такого статуса после смерти я считаю лишним», — пояснил в беседе с Газета.ру Альшевских.
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