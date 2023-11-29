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Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно

29 ноября 2023, 16:22
Фото: istockphoto.com/artisteer

Фото: istockphoto.com/artisteer

Соавтор закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что присвоение статуса иноагента человеку посмертно лишнее, такая инициатива даже не обсуждается.

Он также отметил, что статус иноагента не является клеймом и может быть снят согласно закону.

«В законе чётко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Если гражданин попадает в реестр как иноагент, это не какое-то клеймо на всю жизнь и даже после. Если устранены основания, по которым его включили в реестр, его из этого реестра исключают. Не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это моё мнение. Сохранение или присвоение такого статуса после смерти я считаю лишним», — пояснил в беседе с Газета.ру Альшевских.

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Осужденного американца избили в мордовской колонии
УФСИН: осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии
29 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/FOTOKITA

Во время ссоры в исправительной колонии, отбывающий наказание американец, получил по лицу от заключенного из Турции. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Мордовии.
В ведомстве сообщили, что ссора между заключенными произошла на бытовой почве. 

После инцидента американца осмотрел фельдшер. У пострадавшего зафиксирована небольшая гематома в области левого глаза. 

Американец Пол Уилан, отбывающий наказание в российской колонии заявил, что турецкий заключенный напал на него из-за антиамериканских соображений. Он также потребовал привлечь обидчика к ответственности и добавил, что испугался за свою жизнь.  
 
«Я встал, чтобы отразить второй удар, опасаясь, что у него в руке острые ножницы», — приводит слова заключенного СNN. 

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#приговор
#сша
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#драка
#тюрьма
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Сообщение о выдаче повестки 86-летней женщине на Украине оказалось фейком
29 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/B4LLS

Сообщение о выдаче повестки 86-летней жительнице Днепропетровска оказалось фейком. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
На опубликованных в интернете кадрах видно, что на повестке, которую якобы получила пенсионерка, указано звание рядового, а само слово написано на русском языке. 

Напомним, что на Украине ещё в 2020 году было устранено такое звание, а рядовых начали официально называть «солдатами». 

Ранее сообщалось, что 86-летней жительнице Днепропетровска, которая в 2022 году переехала их Артёмовска, выдали повестку. Отмечалось, что женщина имеет медицинское образование, а согласно постановлению правительства Украины, с 1 октября этого года все женщины-медработники обязаны встать на воинский учёт.

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#военные
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Форум «Молодой специалист – строитель будущего» пройдет в КВЦ «Патриот»
29 ноября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В КВЦ «Патриот» состоится итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего». Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Итоговый форум 2023 года «Молодой специалист — строитель будущего» пройдет с 5 по 6 декабря на базе выставочного центра «Патриот».

В форуме примут участие школьники, студенты и преподаватели строительных колледжей и техникумов, эксперты и работодатели, а также представители бизнеса и профильных министерств из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Магадана, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Астрахани и  Казани.


В рамках мероприятия пройдут обучающие мастер-классы для школьников, круглые столы, ярмарки вакансий и экскурсии на строительные площадки Московской области для студентов. Также будут проведены лекции развитию для  молодых специалистов на предприятиях региона и востребованности их на трудовом рынке.


Стоит отметить, что форум направлен на привлечение молодых специалистов и повышение компенсаций молодежи в сфере строительства и формирование молодого квалифицированного кадрового состава.

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#подмосковье
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В Кузьминском лесопарке в первых числах декабря откроют зимний сезон
29 ноября 2023, 15:56

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Открытие зимнего сезона в Кузьминском лесопарке запланировано на начало декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
1 декабря в Кузьминском лесопарке торжественное откроется зимний сезон.

В настоящий момент в парке делают хоккейную коробку и готовят народную лыжню

 «Каждый год с нетерпением жду открытия зимнего сезона в Кузьминском лесопарке. Хоккей и лыжи - мои любимые зимние развлечения. Надеюсь, этот сезон будет особенно ярким и веселым!», - поделился один из жителей округа.
В день открытия сезона гостей лесопарка ждут культурно-массовые мероприятия, а также они смогут принять участие в зажигании новогодней иллюминации на ели.

Кроме этого, каждый желающий сможет написать новогоднее письмо  Деду Морозу. 

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#мероприятия
#развлечения
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Дочь не пошла на свадьбу столетнего отца из-за невесты
29 ноября 2023, 15:47

Фото: Istockphoto/Виктор Высоцкий

Американка не захотела идти на свадьбу столетнего отца из-за недоверия к невесте.
The New York Times Magazine пишет, что женщина обратилась в рубрику по разрешению сложных морально-этических ситуаций. Она хотела понять, правильно ли она поступает. По словам американки, её столетний отец женится на 75-летней вдове. Она трижды была замужем. 

Мужчина познакомился со своей будущей невестой в церкви во время службы. Спустя месяц они запланировали свадьбу. Родные жениха заподозрили, что целью невесты может быть состояние жениха.

Невеста вынудила мужчину прекратить тренировки по теннису. Она ревновала к партнершам по игре. В итоге автор письма решила пропустить свадьбу из-за неприязни к ​женщине.

Автор рубрики и эксперт по этике Кваме Энтони Аппиа дал совет воспринимать отца в качестве самостоятельного субъекта. Конечно, мужчина может потерять какую-то денежную сумму, но он скрасит последние годы жизни. 

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#свадьба
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#дети
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#новости
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В Московской области завершили проверку всех газифицированных домов
29 ноября 2023, 15:45

Фото: Госжилинспекция МО

Сотрудники подмосковной Госжилинспекции завершили проверку состояния внутридомового газового оборудования всех 39,6 тыс газифицированных многоквартирных жилых домов. Проверка проходила в течение года, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нарушения зафиксированы в 14% из них. По требованиям инспекторов 94% недоработок уже устранены. Полностью это сделали большинство городских округов – 36», – уточнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
По её словам, полностью устранили замечания в городских округах Богородский, Власиха, Восход, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Жуковский, Зарайск, Звёздный городок, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лосино-Петровский и других.
 
Из-за выявленных нарушений сроков или качества техобслуживания и ремонта домовых сетей было возбуждено 171 дело об административной ответственности управляющих, ресурсоснабжающих и специализированных организаций, а также органов местного самоуправления. Сумма штрафов составила 935 тыс рублей.
 
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#ольга федина
#госжилинспекция мо
#газ
#проверки
#московская область
#подмосковье
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Для россиян секс оказался важным, многим его не хватает
ВЦИОМ: 77 процентов россиян заявили, что сексуальная жизнь важна для них
29 ноября 2023, 15:43

Фото: iStock/Denisfilm

Большинство россиян (77 процентов) в возрасте от 18 до 45 лет заявили, что секс является важным аспектом их жизни.
Такие результаты опроса публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а предоставил их директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

По его словам, большинство россиян (77 процентов) заявили, что секс является важным аспектом их жизни. При этом, 29 процентов опрошенных оценили половую жизнь как «крайне важную», а 48 процентов как «скорее важную, чем нет». 

Интересно, что больше половины россиян (51 процент) заявили, что хотели бы заниматься сексом чаще, а 3 процента ответили, что совсем не хотели бы вести половую жизни. 

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#секс
#вциом
#россияне
#опрос
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В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица
Голикова: Ингушетия на первом месте по уровню безработицы в РФ
29 ноября 2023, 15:33

Фото: istockphoto/tuaindeed

Самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.
Об этом рассказала РИА Новости, ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Уровень безработицы в республике достиг 27,1%, уточняет Голикова. Это в девять раз превышает показатель, который существует в среднем по России.

Данная ситуация в регионе возникла из-за низких зарплат и высокого уровня теневой занятости. Количество мест в колледжах и техникумах в 3 раза ниже количества выпускников девятых классов.

Но есть в Ингушетии и позитивная динамика. С начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился на 2,2 процентных пункта. 

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#новости
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#карьера
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Ветеринар Уражевский: Надо вести себя спокойно при встрече с бродячими собак
29 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Zastavkin

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что при встрече со стаей бродячих собак следует стараться вести себя спокойно для того, чтобы не вызвать агрессию со стороны животных.
«Если вы встретили стаю бродячих собак, ни в коем случае не надо бежать. Надо просто спокойно пойти. Если почувствовали агрессию, а собаки могут воспринимать территорию как свою, надо постараться найти какое-то препятствие: дверь, куда можно войти, или возвышенность, куда можно подняться. Ни в коем случае нельзя махать руками в сторону собак, так как они могут воспринять это как агрессию, что тоже спровоцирует нападение», — прокомментировал в беседе с RT Уражевский.

Кроме этого, он рекомендовал иметь при себе специализированные средства защиты, которые также могут отпугнуть животных. Если же собаки обитают в промзонах предприятий, то они могут знать команды, которые также можно использовать.

Специалист отметил, что для своей безопасности лучше стараться не ходить там, где можно встретить бродячих животных.

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