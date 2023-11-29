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Депутат Алтухов: В Госдуму внесли законопроект о разрешении рекламы виноделен

29 ноября 2023, 19:42
Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен.

Необходимость принятия таких мер объясняется тем, что реклама привлечёт туристов и способствует развитию отрасли, поддерживаемой государством.

«Считаем важным поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры, привлечь туристов к изучению специфики технологий производства и уникальных виноградо-винодельческих терруаров. Рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — уточнил в беседе с NEWS.ru Алтухов.

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#инвестиции
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#госдума
#алкоголь
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В России состоится первый фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест»
29 ноября 2023, 19:56

В 2024 году в России состоится первый Международный фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест». Проект носит имя известного композитора, патриарха музыки для детей, Народного артиста РФ Владимира Яковлевича Шаинского.
Целями проекта является возрождение жанра детской песни в России, открытие новых авторов и отбор на конкурсной основе лучших произведений, которые были написаны для самых юных слушателей, популяризация данным произведений с помощью медийных возможностей фестиваля. 

Финальный этап Фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня 2024 года в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца в рамках концертной программы «Всё лучшее — детям!» с последующей трансляцией на одном из федеральных телеканалов.

Отмечается, что региональный этап фестиваля «Шаинский-Фест» пройдет Подмосковье в феврале-апреле следующего года.

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#подмосковье
#фестиваль
#проект
#день защиты детей
#рф
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Глава Истры Витушева рассказала о подготовке лыжных трасс в округе
29 ноября 2023, 19:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

В городском округе Истра предстоящей зимой будут работать пять бесплатных лыжных трасс. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Она отметила, что в настоящее время одна из трасс уже полностью готова к приёму гостей и жителей округа. Трасса оборудована в деревне Головино на базе спортивной школы олимпийского резерва «Истина». 22 ноября там состоялись первые спортивные старты, в которых приняли участие профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта. 

По словам Витушевой, протяжённость трассы на данный момент составляет пять километров, что обеспечивается с помощью снеговых пушек. Но как только наступят более благоприятные погодные условия, трасса вырастет в длину до 15 километров. 

Помимо этой зоны для катания на лыжах, в городском округе Истра откроется ещё четыре площадки: в Глебовском, около ж/д станции «Холщевики»; в Павловской Слободе, в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС»; в Агрогородке, в районе дома №6 и в микрорайоне «Восточный», «Соколиная гора». 

В общей сложности все пять трасс составят в длину свыше 30 километров. 

Все желающие могут посещать их абсолютно бесплатно. А на трассах в Павловской Слободе и Головино можно взять инвентарь в прокат. 

Витушева добавила, что трассы будут полностью готовы после того, как высота снежного покрова достигнет 15 сантиметров. 

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#татьяна витушева
#истра
#лыжи
#трассы
#спорт
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Памятник Врангелю в Ростове-на-Дону снесли после жалоб коммунистов
Don Mash: В Ростове-на-Дону снесли памятник Врангелю после критики коммунистов
29 ноября 2023, 19:24

Фото: istock / Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону снесли памятник барону Врангелю, который воевал с большевиками во время Гражданской войны.
Как сообщает телеграм-канал Don Mash, бюст простоял меньше двух месяцев. Бюст Врангеля открыли в начале ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции. Монумент установили  на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III.

Сторонники левых политических сил выступали против памятника, а в КПРФ установку бюста сочли за провокацию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Болдино установили памятник историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю Екатеринбурга Василию Татищеву. На торжественное открытие приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, Владимир Мединский. 

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#памятник
#кпрф
#россия
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Сын Кадырова Адам стал почётным гражданином Донецка
29 ноября 2023, 19:16

Фото: сайт Кремля

В распоряжении администрации указано, что Адам Кадыров «внёс весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».
Об этом сообщает Baza. Вчера 16-летнего сына главы Чечни назначили «куратором» батальона имени шейха Мансура. 

По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, это является «закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».
Также 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А  9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». Ещё раньше, 5 ноября, Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о представлении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама к каким-либо государственным наградам.

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#рамзан кадыров
#новости
#общество
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Участниками «Активного долголетия» в Одинцовском округе стали уже более 12,5 тыс человек
29 ноября 2023, 19:05

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в Одинцовском городском округе превысило 12,5 тыс человек. За девять месяцев 2023 года количество долголетов выросло более чем на 30%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В городском округе работают два клуба «Активного долголетия» – в Одинцове и Звенигороде. Занятия проводятся и в других населённых пунктах. С января было организовано 87 экскурсионных выездов. Самые востребованные направления – «Парк Патриот» в Кубинке, Сергиев Посад, Коломна. Также с начала года на площадках муниципалитета провели 36 мероприятий. Самыми массовыми в этом году стали марафоны скандинавской ходьбы и День пожилого человека», – рассказал замглавы Одинцовского городского округа Олег Дмитриев
Проект реализуется для жителей Подмосковья – женщин с 55 лет и мужчин с 60. Для участников «Активного долголетия» доступно 19 видов активностей, экскурсионные выезды и мастер-классы. 
 
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#одинцовский городской округ
#активное долголетие
#пожилые люди
#подмосковье
#московская область
#досуг
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ХАМАС освободил двух российских заложников
В ХАМАС сообщили об освобождении двух российских заложников
29 ноября 2023, 18:58

Фото: istock cyano66

Палестинское движение ХАМАС освободили двоих российских заложников в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 5 дней Израиль смог добиться освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе заседания в парламенте заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху превратился в «мясника сектора Газа». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#движение
#новости
#сектор газа
#хамас
#заложники
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Екатерина Швелидзе рассказала молодым парламентариям Подмосковья о проектах в сфере молодёжной политики
29 ноября 2023, 18:55

Фото: МИСК МО

В Красногорске прошёл Форум молодёжного парламентаризма. Юные депутаты делились опытом реализации своих инициатив и проектов, обсуждали планы работы с представителями властей региона, общественниками, депутатами Госдумы и сенаторами. С участниками съезда встретилась министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
«Более 25% населения Московской области – ребята 14-35 лет. Это свыше 2 млн человек. В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодёжью, 103 волонтёрских центра, которые открыты в каждом муниципалитете. Такого огромного количества молодёжных организаций и объединений нет, наверное, нигде. Самое массовое движение у нас – «Волонтёры Подмосковья». Его активно поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он часто встречается с ребятами, которые и в период коронавируса очень активно помогали, и сейчас – с гуманитарной помощью», – рассказала Швелидзе
Она напомнила, что создана платформа, на которой зарегистрированы уже более 40 тыс волонтёров. В регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки. 
«Огромное спасибо коллегам из Росмолодёжи, которые ежегодно проводят конкурсы, и ребята могут получать гранты на развитие своих проектов. Мы, в свою очередь, помогаем им писать заявки, рассказываем, как можно получить грант. МИСК также является оператором Фонда президентских грантов – на условиях софинансирования даём деньги на развитие и молодёжных, и волонтёрских проектов», – отметила министр. 
Глава ведомства рассказала о проектах, которые реализуются в регионе в сфере молодёжной политики. Флагманский проект – «Доброе дело». Акцию придумали школьники вместе с блогером Владом Кобяковым, а губернатор её поддержал. За полтора года было собрано около 5 тыс тонн гуманитарной помощи, в новые регионы России отправлено 134 фуры.
 
Среди других проектов – Премия губернатора Московской области, «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Патриот – это Я», «Смотри. Знай. Думай», Школа пилотирования БПЛА, «Студенческая весна», серия волонтёрских встреч, военно-патриотические сборы, трудовые семестры Российских студенческих отрядов. Особый интерес у участников форума вызвала «Медиашкола».
«Сейчас такое время, когда мы все – с телефонами, с ноутбуками, находимся на связи в режиме онлайн практически 24/7. В «Медиашколе» мы учим, как написать текст, сделать крутой брендбук, баннер. И, если по итогам этой работы у кого-то есть желание пойти и стажироваться на телеканал «360» или поучиться работе с соцсетями, мы предоставляем такую возможность, – пояснила Швелидзе. 
Она также рассказала, что в ближайшее время в Подмосковье будут развивать два новых проекта.
«Один из них – «Моё будущее. Сила смыслов», его мы запустили, буквально, на днях. Это паблик-токи с крутыми спикерами. У нас уже была Марьяна Наумова. Ещё один проект – «Мы – Россия». Это наш большой межрегиональный молодежный форум, который стартует завтра. 500 ребят на протяжении трёх дней будут находиться в лагере. Их ждут встречи с известными спикерами. В форуме участвуют ребята из многих регионов, в том числе из новых регионов», – продолжила министр.
Она добавила, что в следующем году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодёжи. Подмосковье на нём будут представлять более 300 человек. Кроме того, Московская область примет разместит на своей территории иностранных гостей.
 
В рамках форума прошли стратегическая сессия «Молодёжь, политика, возможности», первое заседание Московского областного молодёжного парламента, а также пленарная сессия «Молодёжный парламентаризм 21 века: вызовы времени».

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#екатерина швелидзе
#форум
#парламент
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#министр
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В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья
29 ноября 2023, 18:39

Фото: пресс-служба «Единой России»

В музее Зои Космодемьянской наградили победителей премии «Герои нашего времени» в номинации «Юный герой». Цель вручения премии – рассказать о героических поступках детей и молодёжи региона, о работе волонтёров Московской области. Одна из специальных номинаций «Юный герой» – номинация для детей и молодых людей, которые совершили героический поступок, проявили в сложной ситуации храбрость и мужество, спасли жизнь.
«Многовековая история нашей страны знает немало подвигов и героических поступков соотечественников. Все они совершались по зову сердца. Сегодня молодые люди, вдохновлённые этими примерами, зачастую с риском для жизни, спасают людей из пожаров, приходят на помощь утопающим. Это вызывает огромную гордость», – сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он высказал особые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам ребят, воспитавшим настоящих героев. 
 
Награды в День юного героя Московской области получили шесть детей. Это 14-летний Александр Иванов из Дрезны, 15-летний Сергей Ковальчук из Кратова и девятилетний Максим Николаев из Дмитровского городского округа, которые спасли людей и имущество во время пожаров; 10-летний Илья Новиков из Королёва, заступившийся за женщину, которую жестоко избивали, 16-летний Александр Самарин из Орехово-Зуево, который спас тонувшего мужчину, и 15-летний Никита Шохин из Чехова, оказавший первую медицинскую помощь однокласснику.
 
29 ноября отмечается День юного героя Московской области. Он учреждён в память о подвиге отважных девушек – Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. «Единая Россия» в этот день награждает юных героев. 
 
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#игорь брынцалов
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»
29 ноября 2023, 18:18

Фото: Минобразования МО

Подмосковные старшеклассники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. Стенд развёрнут в павильоне №57 ВДНХ.
Рособрнадзор организовал на выставке проведение оценочной процедуры в форме госэкзамена – «Сдаём ЕГЭ». Глава ведомства Антон Музаев представил возможности стенда учреждения, подвёл итоги первого месяца акции, рассказал о едином госэкзамене и всероссийской проверочной работе, а также о возможностях, которые оценочные процедуры предоставляют их участникам. 
«Старшеклассники могут принять участие в акции «Сдаём ЕГЭ» в пункте проведения экзаменов в павильоне №57. Также учащиеся 6-8 классов и студенты могут написать пробную ВПР. Школьники проверят свои знания по истории, биологии, географии и обществознанию, а студенты – оценят метапредметные результаты обучения», – добавили в ведомстве.
По окончании презентации Музаев встретился с посетителями выставки. Школьники, родители и педагоги смогли задать вопросы, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации и ВПР.

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