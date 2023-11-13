Депутат Арефьев: Надо изменить статью о международном праве в Конституции РФ

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что статью 15 Конституции РФ о международном праве необходимо изменить для того, чтобы верховенство российского права восторжествовало при заключении международных договоров.
«У нас хозяйственных договоров очень много, поэтому нам надо менять часть 15-й статьи Конституции, чтобы было верховенство российского права при заключении международных договоров», — пояснил в беседе с NEWS.ru Арефьев.
По его словам, иностранные инвестиции ограничивают верховенство российского законодательства.
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