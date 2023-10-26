Депутат Бессараб назвала бредом идею ограничить выдачу маткапитала возрастом

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не оценила предложение депутатов ограничить возрастом матери выдачу материнского капитала.
Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.Ру» назвала идею не просто избыточной, а недальновидной. Накануне депутаты Госдумы обратились в правительство с предложением выдавать маткапитал на первого ребёнка только родившим до 25-30 лет. Якобы мера будет стимулировать рождаемость.
По её словам, она будет голосовать категорически против данной инициативы.
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«Женщина рожает тогда, когда она готова рожать. Заставлять ее рождать до 25 лет — это утопия с учетом развития технологий, с учетом необходимости обеспечения собственной карьеры. Заставлять женщину до 25 лет, тем более не стимулируя рождаемость — это просто бред, глупость», — прокомментировала предлжение Светла Бессараб.
«Как и против предложений, которые иногда звучат со стороны самых высоких лиц Министерства здравоохранения по поводу того, что нужно обязать женщин рожать, буквально. Это глупость несусветная. Женщина, ее права, конституционные гарантии — все это находится под охраной государства, мы не должны наступать на права женщин!», — объяснила депутат.Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников также считает, что нет необходимости ограничивать возрастом выдачу материнского капитала, так как многие женщины сейчас становятся матерями после 30 лет.
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Мария Фирсова