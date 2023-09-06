Депутат Бессараб назвала неактуальным расширения определения мелкого хулиганства

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
«Могу заметить, что суд может сам определить — является ли это мелким хулиганством, нарушением общественного порядка и подлежит ли это административной или иной ответственности. Поэтому я не думаю, что это настолько актуальная и жизненно необходимая законодательная инициатива», — прокомментировала инициативу в беседе с RT Бессараб.
До этого депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства. Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.
Читайте также:
Милонов предложил законодательно расширить определение мелкого хулиганства
Милонов оценил «силиконовый бублик» обнажённой воспитательницы из Красноярска
Милонов предложил ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам