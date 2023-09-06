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Депутат Бессараб назвала неактуальным расширения определения мелкого хулиганства

06 сентября 2023, 17:06
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что расширение определения мелкого хулиганства появлением в обнажённом или полуобнажённом виде в общественных местах не является сейчас самой актуальной проблемой в стране.

«Могу заметить, что суд может сам определить — является ли это мелким хулиганством, нарушением общественного порядка и подлежит ли это административной или иной ответственности. Поэтому я не думаю, что это настолько актуальная и жизненно необходимая законодательная инициатива», — прокомментировала инициативу в беседе с RT Бессараб.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства. Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

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#законопроект
#хулиганство
#госдума
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На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники
06 сентября 2023, 17:19

Фото: Минсельхозпрод МО

На геопортале Московской области теперь можно будет узнать информацию о любой государственной ветеринарной клинике региона. В региональной информационной системе заработал поиск госветклиник и ветеринарных лабораторий во всех городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Все желающие могут найти по ссылке нужную ветеринарную станцию и необходимую информацию о ней: контактные данные, график работы, перечень услуг, а также записать питомца на приём.
 
На главной странице нужно нажать кнопку «На карту», после чего откроется карта Подмосковья со списком министерств и управлений. Из списка необходимо выбрать «Главное управление ветеринарии МО» и в выпадающем меню отметить категорию «Структурные подразделения» или «Учреждения ветеринарии».
 
На интерактивной карте появятся иконки учреждений, обозначающие расположение ветеринарных лабораторий и лечебниц. 
 
Также клиники госветслужбы региона указаны в приложении «Яндекс карты» с описанием профиля деятельности, фото, адресом и графиком работы. 

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#животные
#здоровье
#московская область
#подмосковье
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В Коломне приступили к благоустройству парка Мира
06 сентября 2023, 17:06

Фото: Минблаго МО

В Коломне начались работы по благоустройству парка Мира, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Сейчас рабочие перекладывают системы канализации и водопровода.
Благоустройство будет вестись два года. Планируется обновление дорожно-тропиночной сети, установка новой системы освещения, камер видеонаблюдения и парковой мебели, включая скамьи, перголы и теневые навесы. На территории парка появятся новые зелёные насаждения.
 
Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#парк
#коломна
#подмосковье
#московская область
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Милонов предложил законодательно расширить определение мелкого хулиганства
06 сентября 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства.
Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

Такие меры, как отметил депутата, способствуют укреплению общественного порядка и ограждению россиян от негативного воздействия лиц, появляющихся в общественных местах в обнажённом или полуобнажëнном виде.

«Проблема вызывающего поведения так называемых социальных нудистов, позволяющих себе появляться в полностью обнажённом либо непристойно полуобнажённом виде ради эпатажа публики в общественных местах, представляет очевидный вызов традиционным российским ценностям, сохранение и укрепление которых является ключевым приоритетом государственной политики РФ», — приводит RT текст пояснительной записки к законопроекту депутата.

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#наказание
#меры
#рф
#закон
#законопроект
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В Серпухове построят склад для хранения сэндвич-панелей при содействии ЦСС
06 сентября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект склада для хранения сэндвич-панелей в рабочем посёлке Оболенск городского округа Серпухов.

Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство застройщику ЗАО «Вифитех», инвестиции которого составляют порядка 38 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Площадь объекта — более 1,4 тысяч кв. метров. Сюда на распиловку и хранение будут привозить стеновые и кровельные строительные сэндвич-панели. Возведение объекта запланировано в рамках расширения текущего производства. Будет создано 10 рабочих мест.

Завершения строительства намечается на первый квартал 2024 года.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#услуги
#центр содействия строительству
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Пьяный мужчина убил беременную собаку, «вышвырнув» ее из окна
Скинул беременную собаку с 9 этажа: Мужчина объяснил причину поступка
06 сентября 2023, 16:34

Фото: istock/Alexander Kuzmin

Очевидцы сообщили о плохом обращении с собакой в городе Киселёвске, животное выбросили из окна, собака скончалось на месте падения. Ужасный поступок мужчины попал на камеру. Полиция Кузбасса проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. 

По словам жителей дома, собака была сброшена пьяным мужчиной с девятого этажа, после чего был слышен звук удара и скулеж. На мужчину соседка вызвала правоохранительные органы. 

Прибывшие на место происшествия полицейские провели разговор с мужчиной. Выяснилось, что таким образом живодёр наказывал собаку за то, что та покусала другого домашнего питомца — крысу. После прибытия на место, собаки уже не было на земле, труп животного мужчина положил в черный пакет и отнес на помойку. 

Также мужчина был замечен за выбрасыванием мусора из окон, так как, по словам сожительницы, ему лень ходить до мусорки. Полиция устанавливает обстоятельства преступления, после проверки будет приниматься решение согласно закону.

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#полиция
#проверки
#собака
#мужчина
#происшествия
#животные
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Стало известно, кого россияне считают богатыми
Исследование: россияне считают богатыми людей с доходом более 1 млн рублей
06 сентября 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 35% опрошенных считают богатыми тех, кто зарабатывает более 1 млн рублей в месяц.
При этом, 23% респондентов высказали мнение о том, что богатым является тот, кто получает 301-500 тыс. рублей, 20% назвали доход богатого человека от 501 тыс. до 1 млн рублей в месяц.

«Интересно, что число людей, которые определяют богатство доходом до 100 тыс. рублей, составило 4%, хотя в прошлом году их было 11%», — приводит RT комментарий аналитиков сервиса.

Также отмечается, что атрибутами богатства граждане нашей страны считают крупная сумма на счёте в банке, элитная недвижимость и свой бизнес.

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#опрос
#россияне
#доходы
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Бельгийские врачи после неудачной эвтаназии задушили женщину подушкой
06 сентября 2023, 16:14

Фото: istockphoto/Alernon77

В бельгийской прессе разгорелся скандал после обнародования обстоятельств эвтаназии 36-летней женщины. Неизлечимо больную пациентку медики просто задушили подушкой, после того, как доза впрыснутого ей смертельного препарата оказалась недостаточной.
Инцидент произошел в городе Упее на востоке Бельгии. Женщина решилась на эвтаназию после того, как узнала, что ее онкологическое заболевание неизлечимо. Когда ее состояние стало приближаться к критическому, она решила пройти законную в этой стране процедуру лишения жизни по собственному желанию. Операция происходила в ее собственном доме, причем ее муж и дочь не захотели быть свидетелями смерти близкого человека, поэтому ушли на улицу.

Пациентку сопровождали медики — врач и две медицинские сестры. Однако процедура не удалась. Доза смертельной инъекции оказалась недостаточной. Тогда специалисты решили убить женщину, задушив ее подушкой. Врачи по понятным причинам хотели скрыть происшедшее, но родственник одной из медсестер, узнав о случившемся, был возмущен действиями медиков и сообщил в прокуратуру. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт удушения. Теперь семья женщины подала против врачей гражданский иск.

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#специалисты
#инцидент
#медики
#смерть
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Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули в санаториях этим летом
06 сентября 2023, 16:04

Фото: istockphoto / Jordi Mora Igual

В Подмосковье у детей-инвалидов есть возможность получения бесплатной путёвки в санатории.

«За летний период в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением 1805 детей-инвалидов, а это свыше 3 тысяч путевок, ведь они едут в санаторий в сопровождении родителей. Вместе с тем сезон продолжается и до конца этого года оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Подмосковье, получат в общей сложности 4 тысячи детей-инвалидов», — сообщила министр социального развития Московской области Людмили Болатаева. 

Одними из самых популярных санаториев стали: санатории на поверье Чёрного моря «Русь» в Анапе, «Славутич» и «Горный» в Крыму.

Для реализации этой меры поддержки было выделено 358 миллионов из бюджета региона. 

Кроме того, сопровождающие детей-инвалидов могут также оформить бесплатный проезд в санаторий. 

Оформить заявку на получение путёвки санаторий можно по ссылке. 

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Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на новую выплату онлайн.

На бесплатное питание для подмосковных школьников направят более 9 млрд рублей.
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#семьи
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#онлайн
#меры
#санатории
#заявление
#семьи с детьми
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Треть проверенных с начала года в Подмосковье такси оказались нелегальными
06 сентября 2023, 15:58

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье с начала года проверено более 6,5 тыс автомобилей такси. Как выяснилось, порядка 2,3 тыс водителей занимались перевозками без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«В отношении водителей составлено более 11 тыс административных материалов. Местами притяжения для нелегалов остаются аэропорты автовокзалы, остановки общественного транспорта рядом с железной дорогой и метро, где наблюдается интенсивный пассажиропоток», – отметили в ведомстве.
 Там напомнили, как отличить легальный автомобиль такси. У него кузов белого цвета с жёлтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарём на крыше. 
 
В салоне должна быть информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки. Также там должен быть размещён QR-код с разрешением, которое можно проверить по этому коду. 

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#проверки
#московская область
#подмосковье
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