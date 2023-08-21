Депутат Бессараб не поддержала идею считать уважительной причиной не работать из-за школьной линейки

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что идея считать участие в школьной линейке уважительной причиной отсутствия на работе избыточна.
«Я не знаю ни одного случая, когда вменяемый работодатель не отпустил бы работника на линейку к своему ребёнку. Другое дело, что чаще всего отпускаются так: «Ничего страшного, опоздаешь», но иногда приходится брать выходной за счёт отпуска или отгула. Но даже в этом случае, как мне кажется, это та причина, по которой стоит договариваться», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.
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