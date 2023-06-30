Депутат Бессараб объяснила необходимость привлекать школьников к созданию контента об СВО

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Депутат Бессараб: «Помогать понимать детям, что происходит, очень-очень важно»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею создания цикла видеороликов о специальной военной операции при участии школьников, а также военных, и назвала такое предложение очень здравым.
Она подчеркнула, что создание медиаконтента о специальной военной операции будет популярным, актуальным и востребованным.
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой привлекать школьников т военных к созданию цикла видеороликов о специальной военной операции.
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«Помогать понимать детям, что происходит, очень-очень важно. Потому что это задел на будущее. Другое дело, что этим должны заниматься именно те, кто сегодня отвечает за эту работу», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой привлекать школьников т военных к созданию цикла видеороликов о специальной военной операции.
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Мелисса Тимофеева