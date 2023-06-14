Депутат Бессараб оценила идею создания летних спортивно-патриотических лагерей при школах

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Она подчеркнула, что намного важнее создавать подобные лагеря именно за городом, давая детям насладиться отдыхом на природе.
«Многие муниципалитеты уже применяют данную форму отдыха детей достаточно длительный период. Есть патриотические лагеря, которые организовываются на базе турбаз и домиков, где дети могут более самостоятельно вести какую-то деятельность, в том числе патриотического и туристического характера. Это, конечно, даёт и оздоровительный эффект, и эффект отдыха», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создавать при среднеобразовательных школах летние спортивно-патриотические лагеря для воспитания патриотизма и культуры здорового образа жизни среди молодого поколения. Он отметил, что такие меры необходимы, поскольку воспитание ценностных ориентиров у молодёжи является одной из ключевых задач государства.