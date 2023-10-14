Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

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Российским семьям нужно разрешить покупать машины за счёт материнского капитала.
Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру».
Пока российские семьи могут тратить маткапитал на улучшение жилищных условий, ипотеку. Можно потратить средства на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить в образование, оформить ежемесячную выплату. Также деньги можно сохранить в качестве будущей пенсии мамы.
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«Для многодетных очень важно, чтобы это был вместительный автомобиль отечественного производства. Вопрос только в том, сможет ли наш автопром поставлять такое количество автомобилей. И желательно, чтобы отпуск был по установленной цене завода-производителя», — сказала депутат.
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Мария Фирсова