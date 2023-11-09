Депутат Бессараб призвала изучать все предложения по поддержке многодетных

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что надо изучать и прорабатывать все инициативы, направленные на поддержку многодетных семей.
Так парламентарий прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об освобождении от уплаты НДФЛ многодетных семей.
Она отметила, что этот вопрос можно будет проработать и решить с помощью дополнительных законопроектов.
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«Тем более это касается многодетных семей и тех бабушек и дедушек, которые являются опекунами и воспитателями для младшего поколения. Поэтому, думаю, что такие предложения необходимо рассматривать и рассчитывать, сколько это будет стоить для бюджета», — пояснила в беседе с RT Бессараб.
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Мелисса Тимофеева