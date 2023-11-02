Депутат Бессараб раскритиковала идею отцовского капитала

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не оценила идею Общественной палаты (ОП) РФ об отцовском капитале.
Отцовский капитал подразумевал под собой выплату в один миллион рублей за рождение или усыновление третьего ребенка.
По её словам, такое предложение только сотрясает воздух.
Ранее директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко призвал «оставить маткапитал в покое». По его словам, России пора придумать новые инструменты для повышения рождаемости. По словам специалиста, материальная поддержка – не единственное, что нужно молодым семьям. Так Руслан Ткаченко предложил создать детские комнаты при университетах и ограничить права органов соцзащиты.
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«Считаю необходимым рассматривать самым внимательным образом любимые предложения, нацеленные на поддержку материнства, отцовства, семьи и детства, но хочу обратить внимание, что это предложение поступает в период, когда уже сверстан федеральный бюджет на ближайшие годы, и этот бюджет дефицитный», — рассказала «Ленте. Ру» Светлана Бессараб.
Ранее директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко призвал «оставить маткапитал в покое». По его словам, России пора придумать новые инструменты для повышения рождаемости. По словам специалиста, материальная поддержка – не единственное, что нужно молодым семьям. Так Руслан Ткаченко предложил создать детские комнаты при университетах и ограничить права органов соцзащиты.
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Мария Фирсова