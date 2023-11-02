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Депутат Бессараб раскритиковала идею отцовского капитала

02 ноября 2023, 16:36
Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не оценила идею Общественной палаты (ОП) РФ об отцовском капитале.
Отцовский капитал подразумевал под собой выплату в один миллион рублей за рождение или усыновление третьего ребенка.

«Считаю необходимым рассматривать самым внимательным образом любимые предложения, нацеленные на поддержку материнства, отцовства, семьи и детства, но хочу обратить внимание, что это предложение поступает в период, когда уже сверстан федеральный бюджет на ближайшие годы, и этот бюджет дефицитный», — рассказала «Ленте. Ру» Светлана Бессараб.

По её словам, такое предложение только сотрясает воздух.

Ранее директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко призвал «оставить маткапитал в покое». По его словам, России пора придумать новые инструменты для повышения рождаемости. По словам специалиста, материальная поддержка – не единственное, что нужно молодым семьям. Так Руслан Ткаченко предложил создать детские комнаты при университетах и ограничить права органов соцзащиты.

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#материнский капитал
#семья
#дети
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Вода в Стамбуле может закончиться через 2 месяца
02 ноября 2023, 16:53

Фото: istockphoto/Anastasia Farkhullina

Уровень запасов в водохранилищах Стамбула снизился до 18%.
Запасы воды в Стамбуле могут закончиться менее чем через 2 месяца. Уровень жидкости в водохранилищах самого населенного турецкого города достиг 18,07%, пишет РИА Новости.

По данным управления водных ресурсов и канализаций Стамбула (İSKİ), к четвергу, 2 ноября, в стамбульских снабжающих водохранилищах осталось 156,9 млн кубометров из 868 млн. Этого количества воды может хватить на 50 дней, если не пройдут осадки.

Запасы воды в городе падают, начиная с апреля. Тогда степень заполненности водохранилищ составляла 48,5%. В конце октября показатель достиг отметки в 20%. В Стамбуле живёт около 16 млн человек. Они ежегодно потребляют около 3,1 млн кубометров воды. Граждан призвали экономить ресурсы.

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#турция
#вода
#новости
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Мособлархитектура провела круглый стол в рамках фестиваля «Зодчество»
02 ноября 2023, 16:08

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

В рамках XXXI международного архитектурного фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура провела круглый стол «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения». Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
На сегодняшний день регион сосредоточен на программу реновации тотальной депрессивных промышленных территорий.

На старте каждого проекта важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды – под культурные, социальные, спортивные и иные объекты. И чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая – тогда это парки, скверы, бульвары, под которые резервируется порядка 20% участка»,- отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Стоит отметить, что третью проектов реновации в Подмосковье являются территории, которые формируют под современную жилую застройку. Приоритетом в выборе участка становятся их расположение в населённом пункте и потенциал для создания новых объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

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#московская область
#подмосковье
#парки
#скверы
#участок
#александра кузьмина
#регион
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Психолог Самбурский: К опечаткам придираются люди с низкой самооценкой
02 ноября 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что чаще всего к опечаткам и ошибкам в тексте и сообщениях придираются люди с невротизмом и низкой самооценкой.
«Часто это связано с невротизмом и неуживчивостью. Особенно любят придираться к «одел/надел» люди, которые имеют низкую самооценку. Они ищут повод для критики и конфликта, чтобы компенсировать свои комплексы, даже если кроме этого правила не знаю больше ничего», — объяснил в беседе с Газета.ру Самбурский.

Он добавил, что неуживчивые люди также часто проявляют резкую нетерпимость к орфографическим ошибкам.

По его словам, опечатки в тексте и орфографические ошибки могут бесить по разным причинам, связанным с психикой, воспитанием, образованием, настроением и т.д. При этом, Самбурский считает, что опечатки в тексте могут вызывать у читающего стресс и подрывать доверительное отношение к автору.

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#стресс
#люди
#психолог
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Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Темирканов
02 ноября 2023, 15:43

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 84-летний худрук Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского. По его словам, Юрий Темирканов умер в больнице.

Юрий Хатуевич Темирканов служил художественным руководителем филармонии с 1988 года. Удостаивался звания народного артиста СССР. Дважды получал Государственную премию СССР и дважды Государственную премию России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

Был номинирован на премию Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996), а также симфонии №7 Дмитрия Шостаковича (1998).

В декабре музыканту могло исполниться 85 лет.

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#музыкант
#санкт-петербург
#филармония
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Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ
02 ноября 2023, 15:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил учредить в России Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован.
Согласно поручению российского лидера, главой Национального центра исторической памяти будет назначена декан факультета архивного дела историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Напомним, проект создания такого центра обсуждался на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента России в начале сентября. В ходе заседания Путин отметил необходимость появления этого центра в нашей стране. Директор Музея Победы Александр Школьник сообщил, что данный центр поможет объединить усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.

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#победа
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#закон
#путин
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«Страшные головные боли»: магнитные бури 2023 и самые опасные дни в ноябре
Магнитные бури в ноябре 2023: прогноз
02 ноября 2023, 15:29

Фото: IStock/fizkes

Ноябрь 2023 года станет самым неудачным месяцем для метеочувствительных людей. Магнитные бури разной мощности начнутся со второго ноября и будут продолжаться до конца осени. От чего стоит отказаться в неблагоприятные дни, какие даты в ноябре будут самыми опасными, и как пережить период геовозмущений, читайте в материале «Радио 1».

Что такое магнитная буря


Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, которым предшествуют вспышки на Солнце. Они могут длиться несколько часов или продолжаться неделями. Подобные колебания негативно отражаются на самочувствии человека и работе систем связи. Впервые гипотеза о влиянии геовозмущений на человеческий организм появилась в России в 1928 году. Позже теория была признана ложной, и до сих пор нет научного подтверждения тому, что магнитные бури действительно способны пагубно влиять на людей.

Однако наблюдения врачей доказывают, что в период метеоактивности, у человека действительно ухудшается самочувствие, обостряются болезни, происходят несчастные случаи. Симптомы недугов особенно остры. Головные боли могут быть в несколько раз сильнее, чем при благоприятном магнитном фоне. 

Магнитные бури в ноябре 2023


В ноябре 2023 года геомагнитный шторм продлится весь месяц с периодической активностью. Сильные магнитные бури ожидаются 1-2 ноября. Вспышки возмущений оцениваются в 6 баллов. 9-10 ноября солнечная активность не превысит 4 баллов. Затем будет относительное затишье. Активные вспышки вновь будут зафиксированы 21 ноября. Продолжатся магнитные бури до 29-30 ноября.

Как влияют на человека магнитные бури


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Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь

Организм человека реагирует на магнитные бури индивидуально. Метеочувствительные люди замечают резкое ухудшение самочувствия, жалуются на сильные боли в разных частях тела, повышенное давление и температуру, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном. Особенно страдают пожилые люди и имеющие хронические заболевания. 

Как уберечься от магнитных бурь


В период солнечной активности нужно пить воду, в которой содержатся минералы и электролиты. Употребление кофе или энергетических напитков необходимо сократить. Правильное питание и режим дня позволит обезопасит организм от метеорической активности. По возможности нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Из-за неполадок со связью, может выделяться дополнительная радиация, поэтому без необходимости девайсами лучше не пользоваться.

Магнитные бури в декабре 2023


В декабре 2023 года магнитные бури продолжатся. Метеочувствительные люди будут испытывать упадок сил, апатию, иммунитет снизится и риски заболеть возрастут. Самыми опасными днями станут: 5, 13, 19, 22, 25, 27 декабря.  

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#магнитные бури
#тела
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В Волоколамске модернизируют территорию около плотины
02 ноября 2023, 15:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Андрей Смолкин вместе с коммунальной службой проверил степень изношенности настила на дорожках в нижней части плотины. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Территорию  проверили во время традиционного обхода.

По словам и.о. замглавы на нижней части платины заменят деревянный настил на более прочный материал.

Также планируется обезопасить зону у пирса.

«Многие сюда приходят с детьми, которые могут подойти поближе к краю, чтобы посмотреть на воду, покормить уток. Невысокое ограждение поможет обезопасить общественное пространство. Для комфортного отдыха жителей планируем установить здесь несколько лавочек», — отметил Андрей Смолкин.

Стоит отметить, ​что недалеко у пирса планируют сделать песчаный пляж для жителей и гостей городского округа.

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#волоколамск
#подмосковье
#благоустройство
#плотина
#пляжи
#дети
#московская область
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Депутат Нилов предложил альтернативу Дню участника СВО
02 ноября 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею учредить День участника СВО и отметил, что вместо него лучше ввести День ветерана боевых действий, который коснётся и бойцов спецоперации.
«У нас нет сегодня единого Дня ветерана боевых действий, есть ведомственные ветераны той или иной службы. Есть неформальный праздник, который отмечается первого июля. <…> Предполагаю, что правильно было бы учредить этот праздник, чествовать и проводить в этот день официальные мероприятия. Они касались бы и участников СВО», — высказался в беседе с RT Нилов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России специальный праздник — День участника специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в России отмечаются профессиональные праздники различных родов войск, и праздник участников СВО также не должен стать здесь исключением.

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#праздник
#депутат
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#россия
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Замгендиректора «Работа.ру» Ветерков объяснил, когда оплачивается сверхработа
02 ноября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/undrey

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса СберПодбор Александр Ветерков заявил, что сверхурочная работа оплачивается работодателем лишь тогда, когда он сам к ней привлёк сотрудника.
Если же сотрудник работает сверхнормы по своей личной инициативе, то здесь дополнительный труд может не оплачиваться.

«За первые два часа переработки оплата идёт в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо оплаты работник может выбрать отгул. Переработка не может быть более четырёх часов в течение двух дней подряд. Она не должна превышать 120 часов в год», — пояснил в беседе с RT Ветерков.

В случае, если работодатель сам просит о дополнительной работе, то здесь он не просто должен устно оповестить сотрудника, но и получить от него письменное согласие на переработку.

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