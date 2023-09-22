В Госдуме заявили о росте пенсий

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В России будут увеличены пенсии с 1 января 2024 года. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в интервью с изданием «Лента.ру».
Депутат заявила, что индексация социальных выплат и пособий для граждан РФ произойдет с 1 января, а затем и с 1 февраля.
Ранее правительство России заявило о поддержке законопроекта, который позволяет прадедушкам и прабабушкам стать опекунами несовершеннолетних правнуков и получать за это более высокую пенсию.
Также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Государственную Думу законопроект о выплате тринадцатой пенсии перед Днем рождения. В пояснительной записке указано, что данная выплата станет приятным подарком пенсионеру и позволит пожилым накрыть достойный праздничный стол или купить что-то, на что обычно может не хватить денег.
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