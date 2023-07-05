Депутат Бессараб: Устанавливать стенды с информацией о профилактике наркомании в аптеках бесперспективно

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что идея об установлении в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании хоть и является благой, однако такая инициатива бесперспективна.
«К сожалению, от тех проблем, которые есть у человечества, вряд ли можно избавиться стендами и дополнительной социальной рекламой. Наркомания далеко не самая большая проблема. Есть проблемы ВИЧ, СПИД, абортов и т.д. Я не думаю, что все эти проблемы можно выставить на стендах в аптеках, нагрузив их дополнительными затратами, но не добиться никакого результата», — объяснила в беседе с RT Бессараб.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании. Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.
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