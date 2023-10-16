Депутат Бессараб заявила о бессмысленности учреждения Дня патриотизма

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что отдельно выделять и утверждать День патриотизма не имеет смысла, поскольку любовь и уважение к Родине должны быть ежедневны.
«Президент РФ точно и достаточно ясно выразил мнение о том, что необходимо на общих идеях, на общем патриотизме и любви к Родине объединить всё наше общество. Для этого какой-то специальный праздник, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно учреждать. Патриотизм должен быть в душе ежедневно, нельзя только по праздникам обращать на него внимание», — заявила в беседе с RT Бессараб.
Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил с инициативой ввести в России 7 октября День патриотизма. Он пояснил, что многие годы в России возрождается идея патриотизма, в чём существенную роль сыграл президент страны Владимир Путин.
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