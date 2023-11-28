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Депутат Бессараб заявила о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах

28 ноября 2023, 15:55
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды.
По её совам, один раз пенсии будут проиндексированы по уровню реальной инфляции с 1 февраля, а второй — по уровню реальных доходов с 1 апреля. При этом, такой порядок индексации начнёт действовать в нашей стране с 2025 года.

«В январе 2025 года уже будет понятен уровень индексации с февраля. Для этого будут проанализированы данные за весь 2024 год. Речь в данном случае идет о повышении стоимости пенсионного коэффициента. В 2025 году будет повышена страховая пенсия с 1 февраля и 1 апреля. Пока сохраняется дата индексации социальной пенсии – 1 апреля и военной пенсии – 1 октября», — пояснила в беседе с Газета.ру Бессараб.


Депутат добавила, что в планах ввести подобную индексацию выплат и в последующие годы.

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#пенсии
#депутат
#общество
#россия
#индексация
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На подлодке «Можайск» торжественно подняли флаг ВМФ
28 ноября 2023, 16:27

Фото: телеграм-канал «Можайск Медиа»

На подводной лодке «Можайск» состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага. Она прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636,3 «Варшавянка» была построена для Тихоокеанского флота.
«Не зря лодки этого проекта называют «чёрной дырой». Они незаметны для противника и несут неотвратимое возмездие. Все подлодки проекта 636,3 оснащены современным оборудованием и грозным вооружением. Они являются носителями высокоточного оружия большой дальности, которое показало надёжность в Сирии и на Чёрном море», – сказал на церемонии главком ВМФ Николай Евменов, слова которого приводит ТАСС. 
В мероприятии приняли участие гендиректор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов, глава ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит и замглавы Можайского городского округа Мария Азаренкова.

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#флот
#лодка
#можайск
#армия
#подмосковье
#московская область
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Повышение МРОТ и индексация пенсий: какие законы подписал президент России
28 ноября 2023, 16:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал ряд социально важных законов и указов. Редакция «Радио 1» расскажет о последних изменениях в законодательстве и о том, на какую минимальную заработную плату может рассчитывать работник, и сколько придется заплатить за биометрический загранпаспорт в 2024 году.

Повышение МРОТ в 2024 году 


Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, МРОТ в 2024 году вырастет до 19 242 рублей. Индексация составит 18,5%. Принятый закон позволит повысить заработную плату 4,8 миллиона работников. По сравнению с нынешним минимальным размером оплаты труда, прибавка составит порядка трех тысяч рублей.

Закон также учитывает дополнительные расходы на увеличение заработной платы тех, кто получает выплаты из государственного бюджета страны. Кроме того, с 1 января 2024 года будут привлечены к ответственности те работодатели, чьи сотрудники получают заработную плату ниже уровня МРОТ.

Приостановка индексации зарплат госслужащих с 2024 года 


Глава государства подписал закон, который предусматривает приостановку индексации зарплат государственных служащих. Прежде в Минфине сообщали, что вопрос об индексации такой категории сотрудников будет рассматриваться отдельно. В соответствии с законом, приостановка индексаций не коснется заработных плат военных и сотрудников силовых структур. Речь идет о зарплате следователей, прокуроров, помощников сенаторов и депутатов.

Путин утвердил бюджет на выплату грантов в сфере культуры и искусства


Указом президента России, утвержден федеральный бюджет на выплату грантов в области искусства и культуры. В будущем году на эти цели будет выделено 8710,1 миллиона рублей.


Путин учредил стипендии научным аспирантам


Студенты очного отделения, которые занимаются исследованиями в рамках научно-технологического развития России, будут получать стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Стипендия также предназначена для адъюнктов. Согласно тексту документа, общее количество получателей выплаты не может превышать 2000 человек в год, а кандидатов на получение стипендий будут утверждать научные руководители студентов.

Двойная пенсия и штрафы за резину: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023
Двойная пенсия и штрафы за резину: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023

Путин установил бюджет и выплаты на 2024-2026 годы 


Президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Более 32 трлн рублей будет направлено на социальные расходы. Основные затраты связаны с индексацией пенсий и материнским капиталом. На эти цели государство направит около 1,6 трлн рублей.

Путин распорядился увеличить размер выплаты к пенсии в 2024 году


С 1 января 2024 года увеличивается размер стоимости одного пенсионного коэффициента. Его значение составит 133,1 рубля, вместо прежних 129,5 рублей. Фиксированная страховая пенсия по старости увеличится до 8 134,9 рублей. Мера направлена на недопущение ухудшения обеспечения пенсионеров в связи с прогнозируемой инфляцией.
 


Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных работах


Работодатели, которые нарушают обязательства по по коллективному договору в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, будут наказываться штрафом в размере от шести тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа составляет десять тысяч рублей.


Акцизы и пошлины в 2024 году


С 1 июля 2024 года пошлина за выдачу биометрического загранпаспорта будет увеличена на 20% и составит шесть тысяч рублей. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на сигареты и алкогольную продукцию.

Акцизная ставка на табачные изделия вырастет на 3%. Втрое также увеличатся в будущем году акцизы на вино и шампанское.  
 
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#пенсии
#владимир путин
#бюджет
#закон
#стипендия
#мрот
#государство
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Детский омбудсмен Подмосковья призвала усыплять собак, «попробовавших вкус крови человека»
Детский омбудсмен МО призвала наказать хозяина пса, разорвавшего лицо девочки
28 ноября 2023, 16:07

Фото: IStock/dimid_86

Бойцовская собака набросилась на четырёхлетнюю девочку на детской площадке в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Агрессивное животное разорвало ребенку лицо.
Уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова назвала виновником хозяина и призвала возбудить в отношении него уголовное дело. В беседе с «Радио 1» она также подчеркнула, что такие инциденты – следствие того, что в России не контролируют содержание собак. 
«Сколько нужно должны покусать наших детей, чтобы законодатели приняли нормальные законы по правилам содержания собак? Не бывает опасных и неопасных собак. У нас три года назад Джек Рассел перегрыз ребёнку шейную артерию, ребёнок умер. Собака должна ходить на поводке и в наморднике. Животное – это зверь, у него есть одни реакции и инстинкты, несмотря на то что они могут быть дрессированные. Они всё равно остаются животными», — отметила Мишонова.
Омбудсмен подчеркнула, что в России нужно создать регистр домашних животных. Также она отметила, что хозяева собак должны платить налоги и проходить обучение по воспитанию собаки. В случае, если питомец гуляет без намордника, Мишонова предложила штрафовать хозяина.  
«Виноват хозяин. Я будут ратовать за то, чтобы возбудили уголовное дело, чтобы этот человек возместил ущерб, потому что я очень хорошо представляю, что такое рванные раны от укуса собаки, они практически не восстанавливаются», — сказала собеседница.
Также уполномоченный по правам ребёнка Московской области призвала ввести контроль за бездомными собаками, поскольку они также представляют опасность для общества. 
«Собака, которая почувствовала вкус человеческой крови, должна быть усыплена. не надо чипировать и обратно выпускать», — добавила Мишонова.
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#собаки
#уголовное ксения мишонова
#московская область
#ребёнок
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023, 16:00

Фото: Минсоцразвития МО

Жители Подмосковья могут стать участниками акции «Ёлка желаний». Исполнить чью-то мечту можно с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2024-го, сообщили в пресс-службе в Министерстве социального развития Московской области.
«Это акция, где каждый может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. За пять лет неравнодушные люди помогли исполнить мечты более 100 тыс детей. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума», – пояснили в министерстве. 
Такие же правила – для детей из семей военнослужащих и мобилизованных, принимающих или принимавших участие в спецоперации, проживающих и зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
 
Ребёнок должен отправить своё желание на сайте акции до 20 декабря. Желание публикуется на площадке акции. Исполнитель выбирает желание и исполняет его до 28 февраля будущего года. 
 
В акции можно загадать желание, а можно его исполнить.
 
Можно загадать как материальные, так и нематериальные желания. А можно заказать подарок-сюрприз, и тогда исполнитель сам выберет сюрприз для ребёнка с учётом анкеты.
 
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#минсоцразвития мо
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#ёлка желаний
#акция
#московская область
#подмосковье
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Представители Подмосковья вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
28 ноября 2023, 15:48

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Трое участников представляют Московскую область в финале конкурса «Флагманы образования» для управленцев в сфере образования и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба проекта.
Финал проекта «Флагманы образования» продлится пять дней, в рамках которого участники смогут заявить о себе, проверить свои знания и пройти образовательные программы,а также получат возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

«Третий сезон «Флагманов образования» стал рекордным по количеству заявок – более 100 000 – от управленцев в сфере образования, педагогов и студентов со всей России. <…> Впереди несколько дней конкурсных испытаний, где вам предстоит показать все свои умения и навыки. Воспринимайте других финалистов, прежде всего, как соратников и единомышленников, знакомьтесь и обменивайтесь опытом <…>», - отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

От Московской области в финал прошли директор МБОУ «Гимназия №6» г.о. Ивантеевка Бахтояров Владимир, гендиректор ООО «Детский Клуб» г.о. Дмитров Гижа Анастасия и  учитель истории и обществознания МОУ «Лицей №8» г.о. Электросталь Овденко Николай.

Стоит отметить, что каждый день конкурса направлен на определенные интегрированные смыслы, над которыми будут трудится финалисты.

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#подмосковье
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50 тысяч подмосковных пожилых и инвалидов обеспечиваются соцуслугами на дом
28 ноября 2023, 15:32

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье свыше 50 тысяч пожилых и инвалидов получают соцуслуги на дому. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В нашем регионе свыше 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают всю необходимую помощь и поддержку социальных работников на дому. Тут у нас активно включен в работу негосударственный сектор», - отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Также в Подмосковье реализуется новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам, который направлен на возможность обучения родственников уходу за своими близкими, а также официальное трудоустройство в социальном центре.

Стоит отметить, что данный проект реализуется Орехово-Зуеве, Егорьевске, Воскресенске, Мытищах, Долгопрудном и Лобне.

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#подмосковье
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#людмила болатаева
#социальная помощь
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В подмосковных парках после сильного снегопада очистили 33,5 тыс кв м территории
28 ноября 2023, 15:23

Фото: Минблаго МО

В парках культуры и отдыха Московской области очистили от снега более 33,5 тыс кв м территории. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.
«К уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили со вчерашнего дня. От снега очищено более 33,5 тыс кв м территории. Сейчас в уборке парков от снега задействованы 755 человек и 213 единица спецтехники», – рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
В первую очередь снег убирают на центральных аллеях парков, затем – на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами. 
 
В министерстве напомнили, что всего на территории Московской области - 193 парка культуры и отдыха. 
 
Сильный снегопад начался в Подмосковье в ночь на понедельник и с перерывами продолжался около суток. 

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#парки
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#подмосковье
#московская область
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Банк России назвал подложное банкротство СПБ Биржи близким к преступлению
Центробанк: Ситуация с заявлением о банкротстве СПБ биржи близка к преступлению
28 ноября 2023, 15:10

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Ситуация с заявлением о «банкротстве» СПБ Биржи близка к преступлению. Такое заявление сделал глава службы потребителей регулятора Михаил Мамута в кулуарах конференции Банка РФ «Фокус на клиента», сообщает РБК.

«Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком, — заявил Мамута.
Вчера, 27 ноября, в картотеке московского Арбитражного суда появились сведенья о регистрации заявления «СПБ биржи» о банкротстве. Имя заявителя не раскрывалось. Позже представитель организации заявил, что никто документы на банкротство не подавал, а у торговой площадки финансовое положение по-прежнему устойчиво. 

Ранее редакция «Радио 1» выяснила, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#заявление
#информация
#площадки
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Каширянка Бакотина победила на Международном экологическом форуме
28 ноября 2023, 14:59

Фото: администрация городского округа Кашира

В кинотеатре «Космос» ВДНХ состоялась церемония награждения победителей конкурса детского творчества.
Он проходил в рамках II Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей 2023». В мероприятии участвовали представители разных российских регионов.

Участники из городского округа Кашира выполнили творческие работы, среди которых были рисунки, фото- и видеорепортажи, костюмы из бросового материала, а также экоподелки, исследовательские проекты.

На вручении наград в столицу вместе с педагогами приехала Виктория Бакотина из Детского экологического центра. Она стала победительницей в двух номинациях конкурса: «ЭкоМода» и «Экобезопасность». 

Ранее в Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву». Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.

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