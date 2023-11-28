Депутат Бессараб заявила о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды.
По её совам, один раз пенсии будут проиндексированы по уровню реальной инфляции с 1 февраля, а второй — по уровню реальных доходов с 1 апреля. При этом, такой порядок индексации начнёт действовать в нашей стране с 2025 года.
Депутат добавила, что в планах ввести подобную индексацию выплат и в последующие годы.
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«В январе 2025 года уже будет понятен уровень индексации с февраля. Для этого будут проанализированы данные за весь 2024 год. Речь в данном случае идет о повышении стоимости пенсионного коэффициента. В 2025 году будет повышена страховая пенсия с 1 февраля и 1 апреля. Пока сохраняется дата индексации социальной пенсии – 1 апреля и военной пенсии – 1 октября», — пояснила в беседе с Газета.ру Бессараб.
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Мелисса Тимофеева